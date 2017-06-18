المجتمع العراقي وإشكالية تكوين الحكم الملكي

فيصل الأول يتقدم مئات الكفاءات ويستشير البهائيين والكرد واليهود في مختلف الشؤون

نوري عبد الحميد العاني

عرف العراق في تاريخه المعاصر نوعين متناقضين من الحكم المدني أولهما كان ملكيا برأسه فيصل بن الحسين ، أقامه البريطانيون في عشرينيات القرن الماضي . كان حكما قويا وحد البلاد نال احترام المجتمع الدولى.فكان أول دولة عربية تتحرر من الانتداب وتدخل عضوا في عصبة الأمم. والثاني جمهوري أقامه الأمريكيون في مطلع القرن الواحد والعشرين، وكان حكما ضعيفا في كل المقاييس باعتراف الأمريكيين أنفسهم .

ولما كان الهدف من دراسة التاريخ هو استنباط العبر والتجارب من الماضي للإفادة منها في الحاضر والمستقبل ، فان استذكار كيفية تشكيل الملك فيصل لحكومته، قد يفيد في تقويم الهفوات وسد بعض الثغرات. خاصة وان المجتمع العراقي هو نفسه لم يتغير في الحالتين من حيث التكوين والعادات والتقاليد الثقافة.

من المعروف إن فيصلا ما كان على مستوى عال من التعليم والثقافة عند وصوله العراق عام 1921 ، ولم يكن على دراية بالأوضاع السياسية والاجتماعية لهذا البلد الذي اختاره البريطانيون لحكمه . لكنه كان عسكريا وسياسيا ، عمل مع العثمانيين نائبا في مجلس النواب ، وكان على اتصال بالجمعيات العربية القومية قبل الحرب العالمية الأولى. وعمل مع البريطانيين في إثناء الثورة العربية ضد العثمانيين . فكان قائدا للجيش العربي الشمالي الذي حرر بلاد الشام من سيطرتهم بمساعدة البريطانيين فتم تنصيبه ملكا على سورية عام 1920 . تعلم من البريطانيين الديمقراطية والعقلانية وأساليب السياسة العالمية. كل ذلك أهله لان يحتل مكانة مرموقة عندهم ويرشحوه ملكا للعراق بعد أن اخرجة الفرنسيون من سورية ( بموافقة البريطانيين).

عد بعض المفكرين الغربيين فيصلا ، بمنزلة الزعماء الإصلاحيين والمجددين الذين ظهروا في العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن العشرين . من أمثال مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ورضا شاه في إيران، وظاهر شاه في أفغانستان، ومحمد علي جناح في باكستان. هؤلاء اعتمدوا الحداثة والمعاصرة منهجا لإقامة مؤسسات الدولة على وفق ما كان متبعا في الحكومات الغربية المتقدمة .

وبعيدا عن الإفاضة في الطريقة التي تمكن فيها البريطانيون من جعل العراقيين يتقبلون ملوكية فيصل ، أو الدخول في تفاصيل الأساليب التي تم بموجبها إقصاء منافسيه على حكم العراق وهم كثيرون. واستبعاد فكرة إقامة الحكم الجمهوري التي روج لها بعض البريطانيين العاملين في العراق مفضلين نموذج الحكم الأمريكي الجمهوري على الحكم الملكي البريطاني . ومنهم جون فلبي الذي كلف بمهمة التوجه إلى البصرة لاستقبال الأمير فيصل لكنه رفض ذلك واظهر معارضته وكراهيته الشديدة للملك. وانضمت إليه شخصيات عراقية في مقدمتهم توفيق ألخالدي وهو سياسي ذا كفاية تؤهله لرئاسة الوزارة ، عين وزيرا للعدلية ثم الداخلية في العهد الجديد، دعا لتنصيب حاكم عراقي للعراق. وكان معه الشيخ سالم الخيون وعبد المجيد الشاوي وفخري آل جميل ومحمود الكيلاني وراحوا يروجون للحكم الجمهوري فابعد فلبي إلى نجد واغتيل توفيق ألخالدي في شباط 1924 بطريقة غامضة إمام داره في محلة جديد حسن باشا خلف جامع السراي وبذلك انفتح الطريق أمام الملك الجديد للعمل بتوجيه السلطات البريطانية على إقامة حكم قوي يحقق مصالح بريطانيا أولا ومصلحة العراق ثانيا.

السؤال ألان كيف استطاع هذا الملك القادم من الخارج إقامة أول حكومة خاصة بالعراق منذ سقوط الحكم العباسي قبل أكثر من ستة قرون ونصف . وهو الذي لم تطأ قدماه ارض العراق و لم يكن يعرف شيئا عن هذا البلد إلا ما أملاه عليه رجال الاستخبارات البريطانية وما سمعه من العراقيين الذين كانوا يعملون في حكومته في سورية و من مستشاريه ومرافقيه البريطانيين؟ .

قوى داعمة

إن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التعريف بالمرجعيات والقوى الداعمة له ، والكفاءات المحيطة به . والى الأفكار التي كانت تدور في ذهنه حول المهام الملقاة على عاتقة . فلقد تميز بالواقعية والعقلانية بعيدا عن التعصب القومي والديني والمذهبي. حرص أن يكون متسامحا قريبا من الجميع، يأخذ بالنصح والمشورة متى وجد أنها الأفضل له وللعراق. يتقبل النقد، يقدم اعتذاره إذا نبه إلى خطأ أو خروج عما يجب عليه فعله . يحترم المعارضين لحكمه وللنفوذ البريطاني، بل كان يدعمهم في بعض المواقف سرا . وكثيرا ما اتهمه الموظفون البريطانيون في العراق بإثارة الشعور المعادي لبريطانيا ويطلبون من حكومتهم نفيه إلى الهند .

كانت مرجعياته والكفاءات المساندة له عديدة ومتنوعة خارجية وداخلية . يأتي في مقدمتها الحكومة البريطانية وخاصة وزارتي المستعمرات حتى عام 1922 ثم الخارجية بعد ذلك ، ممثلتين بكبار مسئوليهما وموظفيهما بما يقدمونه من نصائح وإرشادات أو ضغوط . فضلا عن الموظفين البريطانيين في العراق من أمثال المندوبين الساميين برسي كوكس وهنري دوبس وفرنسيس همفريز والسكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد المس بيل وكبار موظفي الدار والمستشارين الذين وزعتهم بريطانيا على الوزارات و دوائر الدولة العليا. وخاصة مستشار وزارة الداخلية كينهان كورنواليس الذي ظل يتحكم بهذه الوزارة وإدارة مهامها حتى الحرب العالمية الثانية .

و في شئون النفط كان يستمع لأراء جون كادمن بروفيسور في هندسة المناجم ، ومستشار وزارة المستعمرات لشئون النفط ، مدير الشركة الانكلو فارسية ثم شركة النفط التركية منذ عام 1926، وهو احد واضعي أسس السياسة العالمية للنفط في النصف الأول من القرن العشرين . وأمين بك كسباني وهو سوري على معرفة بشركات النفط والتفاوض حول الامتيازات وقد اختاره الملك سكرتيرا شخصيا له.

بل إن الملك كان يأخذ بنظر الاعتبار ما كان يتلقاه من أراء وأفكار حتى من أعداء بريطانيا ، ومنهم عدوته فرنسا وكذلك ألمانيا وايطاليا. ومن دول الجوار تركيا وإيران اللتان رفضتا الاعتراف بالدولة الجديدة فكان دائم التقرب إليهما ويراعي وجهات نظرهما في القضايا المشتركة وتوجيه حكومته بإقامة علاقات طبيعية معهما .ولايكاد خطاب من خطب العرش يخلو من الدعوة (لإقامة أفضل العلاقات مع الجارتين المسلمتين تركيا وإيران) حسب قوله .

والمرجعيات والكفاءات الداخلية هي الأخرى عديدة ومتنوعة بتنوع المجتمع العراقي والجماعات العرقية والدينية والمذهبية المكونة له . يأتي في مقدمتهم العسكريون والسياسيون العراقيون والعرب الذين عملوا معه في سورية وجاءوا معه إلى العراق ، وقد تجاوز عددهم المئات. من أمثال الأخوين ياسين وطه الهاشمي والأخوين تحسين قدري واحمد قدري ( طبيبه الخاص) وجعفر العسكري ، نوري السعيد ، جميل المدفعي ، على جودت الأيوبي والمفكر ساطع ألحصري ، صفوة العوا الذي ولاه ناظرية الخزينة الخاصة. والمفكر التونسي عبد العزيز الثعالبي الذي اختاره للتدريس في مدرسة الموظفين (جامعة آل البيت التي أسسها في الاعظمية عام 1922 لتخريج الموظفين للإدارة الجديدة). وقد اسكنه الملك في بيت قريب من قصره مجاور للإعدادية المركزية الحالية. وغيرهم كثيرون ممن اوجد لهم الوظائف في الجيش والتعليم والصحة ودوائر الدولة المختلفة.

ثقل كبير

ومن الطائفة الموسوية التي كان لها ثقل كبير في ميزان الشئون السياسية والاقتصادية في بغداد منذ الحكم العثماني ، كان يأخذ بأفكار ومقترحات ( أبو حضوري) ساسون حسقيل ، درس الحقوق في فينا واستانبول وأجاد لغات عدة ، كان زميله في مجلس النواب العثماني قبل الحرب العالمية الأولى، وحضر مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي ترشح فيه فيصل ملكا على العراق، وعمل وزيرا للمالية في العراق الجديد . ثم مناحيم صالح دانيال وهو من كبار التجار والملاكين في العراق، تنتشر أملاكه من الأراضي الزراعية والعقارات في بغداد والحلة وديالى وألوية العراق الجنوبية.انتخب نائبا عن بغداد في المجلس النيابي العثماني وعضوا في مجلس ولاية بغداد قبل الحرب ، ونائبا عن بغداد وعينا في مجلس الأمة العراقي. وهو أول من ادخل الزراعة الحديثة إلى العراق ، اتخذه الملك مستشارا وسكن قصره الكبير في السنك إثناء غرق قصر ابن شعشوع في فيضان منتصف العشرينيات . وإبراهيم صالح الكبير من اصحاب بيوت الصيرفة واسند ت إليه مديرية المحاسبات العامة في العراق الجديد، وهو الذي اعد أسس العملة العراقية الوطنية واسهم في إنشاء مصرف الرافدين وفي وضع أسس البنك المركزي العراقي فيما بعد .

وممن استمع الملك إليه حول شئون الطائفة الحاخام الأكبر موشي حاييم شماش، الذي أقام احتفالا كبيرا احتفاء بقدوم فيصل إلى العراق، شاركت فيه الطوائف العراقية . وكذلك الثري ورجل التجارة والاقتصاد اليعازر صالح خضوري كان صديقا حميما للملك الذي كان كلما زار العاصمة البريطانية يقيم في داره الكائنة في ارقي إحيائها الارستقراطية ، ويضع تحت تصرفه سياراته وخدمه ويدفع جميع نفقاته. فضلا عن بعض الشخصيات اليهودية المرموقة في الخارج من أمثال المالي الصهيوني الفريد موند.

ومن الطائفة البهائية كان هناك حسين أفنان ابن رئيس الطائفة في فلسطين وحفيد بهاء الله ، كان على مستوى عال من التعليم واسع الثقافة درس في بريطانيا السياسة والاقتصاد ، وكان تلميذا لوزير المستعمرات البريطاني، وقد تم تعيينه سكرتيرا لمجلس الوزراء العراقي.

ومن الكرد كان يثمن أفكار الشيخ احمد البارزاني شقيق الملا مصطفى ، ويقدر أراء الضابط اللامع محمد أمين زكي ويأخذها بالاعتبار فيما يخص الشئون الكردية . فضلا عن الشيوخ المعارضين للشيخ محمود الحفيد البر زنجي المعارض للملك والذي نصب نفسه ملكا على كردستان حتى أقصاه البريطانيون.

ولأن المرجعيات الدينية في النجف الاشرف لا يحضرون إلى بغداد ونأوا بأنفسهم عن الدخول في العملية السياسية. فقد كان الملك يزور النجف بنفسه يستطلع آراء بعض وجوهها وأعيانها ويستمع إلى مطالبهم ويحثهم على ضرورة المشاركة في الحكم . كان يحس بقلقهم وشعورهم بالغبن ، فاخذ يتقرب إليهم وأقام علاقات وطيدة مع بعض الأسر والعلماء ، منهم الشيخ عبد الكريم وأخوه محمد جواد الجزائري ، فكان يحل في ضيافتهم ويحضر مجالسهم. والشيخين محمد رضا و محمد باقر الشبيبي وكانا على مستوى سياسي وثقافي وأدبي متقدم وقد سافر الأول بمهمة الى الملك حسين عاهل الحجاز عام 1919 وقدم له وثائق موقعة من الزعماء والعلماء العراقيين تتضمن توكيله لبيان حالة العراق وطموحهم إلى الحرية والاستقلال ورغبتهم في تأسيس دولة عربية وترشيح ولده فيصل ملكا .وهبه الدين الشهرستاني وهو إصلاحي شارك في معركة الشعيبة وثورة العشرين واعتقل له مؤلفات كثيرة استوزر للمعارف، وغيرهم كثيرون .

وفي بغداد كان اقرب الموظفين إليه رستم حيدر مرافقه الدائم والذي اختاره مديرا لديوانه، وهو شيعي لبناني واسع الثقافة والكفاية حصل على تعليمه في الجامعة الأمريكية في بيروت ونال شهادة في العلوم السياسية والاقتصادية من فرنسا.

هكذا توافقت مصلحة بريطانيا مع مصالح العراق الناشئ في تهيأة الأطر اللازمة لبناء العراق على أسس قوية تمكنه من الوقوف بوجه التحديات الكثيرة التي تواجه مستقبله .في وقت كانت فيه البلاد مفككة فالشيخ محمود الحفيد كان قد أعلن نفسه ملكا على كردستان العراق . ومن الشمال كانت تركيا خطرا محدقا بالعراق وتطالب بولاية الموصل. والى الشرق وقفت إيران موقفا معارضا لقيام دولة في العراق ورفضت الاعتراف بها . وفي الجنوب كان بعض الأسر والشخصيات النافذة في منطقة ولاية البصرة يقدمون العرائض للسلطات البريطانية وللحكومة العراقية الناشئة يطلبون فيها ضمهم إلى حكومة الهند .والمجتمع العراقي متنوع ومتعدد الآراء والأهواء والولاءات فما العمل؟.كثيرا ما كان الملك يتساءل كيف يمكنني أن أقيم دولة في العراق وهذه إمكاناته ؟.

إن الاطلاع على تصورات الملك الشخصية والسياسة التي اتبعها في تشكل الدولة وبنائها تقدم لنا فائدة كبيرة في الوقت الحاضر. لكن المؤسف هو أن الملك لم يترك مذكرات شخصية تفصح عن أفكاره وخططه ، بل ترك مذكرتين رسميتين صاغ فيها تصوراته والنهج الذي يجب سلوكه في بناء دولة العراق سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.

الأولى : عثرت عليها في ملفات البلاط الملكي المحفوظة في دار الكتب والوثائق ، نشرتها مجلة الحكمة التي يصدرها بيت الحكمة العراقي عام 2002 . تتكون الوثيقة من سبع وعشرين صفحة وهي تختص بمعالجة الشئون الاقتصادية للعراق واستثمار النفط وموارده من اجل توفير المال اللازم للبناء. أعدها عام 1930 بمناسبة ألازمة الاقتصادية التي كانت تعصف بالعالم . سجل أفكارها بعد أن زار بريطانيا التي مهدت له لزيارة غير رسمية لألمانيا ومكث هناك أربعة أيام التقى فيها المستشار الألماني هندنبرك وكبار المسئولين ورجال الصناعة والمال ، ودعاهم للاستثمار في العراق والمساهمة في نفطه ، وبحث معهم مسالة استقلال العرق ودخوله عصبة الأمم .

ومنها توجه نحو باريس التي لم تظهر حكومتها ترحيبا به ، ومع ذلك بحث مع الخارجية الفرنسية مسألة الحدود العراقية السورية وتصدير النفط عبر سورية واستقلال العراق والعلاقة مع بريطانيا. ثم توجه إلى ايطاليا والتقى الرئيس موسليني وبحث معه الأمور نفسها . ثم عاد إلى العراق عن طريق مصر بعد أن استطلع خطط هذه البلدان للنهوض بالاقتصاد واستشار بيوت المال ورجال الاقتصاد والصناعيين حول طرق الخروج من الأزمة الاقتصادية التي عرقلت مسيرة بناء الدولة .

لغة واضحة

بعد عودته عرض أفكاره التي استخلصها من هذه الزيارة على مدير ديوانه رستم حيدر لصياغتها بلغة واضحة ، ثم قدمها إلى رئيس وزرائه نوري السعيد والى الوزراء و مستشاريه لإبداء ملاحظاتهم عليها والعمل بموجبها. كانت المذكرة تفصح عن أمور مستقبلية أثارت استغراب من قرأها مشككين في قدرة الملك على استقراء المستقبل . ومن ذلك دعوته الى تشكيل مجلس اقتصادي برئاسته ( أي وزارة تخطيط ) يضع الخطط ويشرف على البناء والأعمار. ووجوب تخصيص كل موارد النفط لتنمية الزراعة والصناعة اللتان هما نفط دائم فالنفط لابد وان يأتي اليوم الذي ينضب فيه حسب قوله. وقال ” لابد من إيجاد موارد مالية ثابتة للعراق غير موارد النفط. وإن الإنتاج الزراعي والصناعي يجب أن لا يقتصر على الاستهلاك المحلى بل من اجل التصدير إلى الخارج وان ذلك يتطلب مد الطرق المعبدة والسكك الحديد وربطها بدول الجوار وتشييد المخازن وعقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية ” . وغير ذلك من الأمور التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير الموارد المالية من اجل البناء والاعمار.

إما المذكرة الثانية فقد وضع أفكارها في آذار عام 1932 بمناسبة عرض موضوع إنهاء الانتداب البريطاني وقبول العراق في عصبة الأمم. أفصح فيها عن أفكاره وخططه لطريقة بناء الدولة وإدارتها ومعالجة المشاكل التي يعاني العراق منها والصعوبات التي يواجهها في ذلك. ونظرا لأهمية هذه المذكرة فقد وضعها كل من المؤرخ عبد الرزاق الحسني مقدمة لكتابه تاريخ العراق السياسي الحديث الذي نال فيه جائرة المجمع العلمي عام 1949 ووضعها الدبلوماسي والباحث نجدة فتحي صفوة مقدمة لمذكرات وزير المالية رستم حيدر تثمينا لخدماته في العراق. ولابد من التنويه إلى أن الملك استعمل فيها عبارات غير مألوفة في الوقت الحاضر فوضع ( الملية) بديلا للقومية و(الحسيات) بديلا للانتماءات والولاءات و(النافعة) بديلا للتنمية والاعمار و( الهياج بديلا عن الإضرابات والتظاهرات و( الخدمة الوطنية والعامة) بديلا للخدمة الإلزامية والتجنيد و(الماذونية) بديلا للصلاحيات و(السلطات الإجرائية ) بديلا للسلطات التنفيذية و( الأحزاب المصطنعة ) بدلا من المتطرفة و(الانحصارات) بدلا من الاحتكارات والامتيازات حسب مقتضيات لغة ذلك الزمان.

تكشف المذكرة الثانية النهج الديمقراطي الذي اختطه الملك لنفسه إذ كان يتعامل مع وزراء وموظفين كبار كانوا يعارضونه ولا يعملون على وفق منهاجه وأرائه والخطط التي يضعها لبناء الدولة. لكنه لم يحاول إقصاءهم أو تهميشهم بل سعى لإفهامهم وإقناعهم بخططه بالتدريج. قال متألما : ” أحس بوجود أفكار وأراء حول كيفية إدارة شؤون الدولة عند بعض وزرائي ورجال ثقتي غير أفكاري وأرائي . وذلك ناشئ من عدم وقوفهم تماما على أفكاري وتصوراتي ونظري في شؤون البلاد وكيفية تشكيلها وتكوينها والسير بها ، نظرا إلى ما أراه من العوامل والمؤثرات المحيطة بها ” .

ويشكو من كثرة معوقات التقدم والرقي بالبلاد التي حددها بقلة الإمكانات التي دعاها (المواد الإنشائية). إلى جانب عوامل التخريب والهدم التي فيها مثل الجهل والتعدد القومي والديني والمذهبي والمناطقي . ويرى أن ذلك يتطلب وضع خطة لمعالجة هذه الإمراض وإقامة الدولة على أسس ثابتة . وحدد خططه في هذا المجال التي رأى أنها الأصلح ليطلع عليها المسئولون ويعملون بموجبها وهي كالأتي :

إن العراق يفتقر إلى أهم عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية أي المجتمع الموحد فكريا وقوميا ودينيا . فالمجتمع العراقي حسب قوله مفكك منقسم على نفسه فهو بحاجة إلى قيادات حكيمة ومدبرة وقوية لا تتأثر بالولاءات أو الميول الشخصية أو الطائفية أو المتطرفة . قيادات قادرة على إقامة العدل والتوازن بين فئات المجتمع ولو عن طريق القوة ، تحترم عادات وتقاليد السكان وشعائرهم ولا تتأثر بالأفكار الرجعية والمتطرفة.

ومكونات المجتمع وفئاته التي يراد منها تكوين الشعب هي الشباب المتجدد بمن فيهم رجال الحكومة ، المتعصبون (المتمسكون بالماضي) ، السنة ، الشيعة ، الكرد ، الأقليات غير المسلمة ، العشائر، الشيوخ ، الغالبية العظمى الجاهلة المستعدة لقبول الأفكار السيئة دون مناقشة أو فهم.وقال إن موظفي الحكومة وبعض المسئولين فيها وهم من الشباب المتجدد لا يبالون بأفكار المتعصبين وأصحاب الأفكار القديمة. ويدعون إلى التغيير والعمل على إنهاض البلاد وتقدمها ولو عن طريق القوة. وان هذا غير مجد ، لان عدم المبالاة برأي الآخرين مهما كان (حقيرا) حسب وصفه خطيئة لا تغتفر . خاصة وان الحكومة لا تملك القوة التي تمكنها من تسيير الشعب رغم إرادته وقمع المعارضين. لذلك على الموظفين مراعاة التقاليد المألوفة في المجتمع وعدم اهمالها.

ويستشهد على قوله هذا بفشل الحكومة في معالجة إضراب عام 1931 ضد شركة التنوير (الكهرباء)، وحركات الشيخ محمود البرزنجي التي ظهر فيها أن إرادة الشعب اقوي من إرادة الحكومة . إذ كان بيد الأهالي أكثر من مئة إلف بندقية ، بينما الحكومة لأتملك أكثر من خمسة عشر إلف . ويخلص من ذلك إلى القول لابد من التعقل والتصرف بحكمة وعدم المغامرة بالتشدد ضد المعارضة.

ثم يستعرض الصعوبات التي يواجهها في بناء الدولة ويقول بصراحة : ” إن الحكومة سنية ، وهي تحكم قسما كرديا أغلبيته جاهلة ، وبينهم أشخاص لهم مطامع شخصية يعارضون الحكومة بدعوى أنها ليست من عنصرهم. وأكثرية شيعية حالت الاضطهادات التي واجهوها إثناء الحكم التركي دون اشتراكهم في الحكم أو التمرن عليه. وان انقسام العرب إلى هذين المذهبين جعل أصحاب المطامع وطلاب الوظائف بدون استحقاق، والذين لم يستفيدوا ماديا من الحكم الجديد، يظهرون أنهم لا يزالون مضطهدين، ويحرضون الأكثرية على معارضة الحكومة وعدم الاشتراك فيها”. وقال ” انه سمع مباشرة مرات عدة إن البعض يثير الضغائن بالقول إن الضرائب على الشيعي والمناصب للسني فما الذي هو للشيعي؟ حتى أيامه الدينية لا اعتبار لها “. وأضاف هناك الأقليات غير المسلمة مثل الاثوريين والكلدان و كذلك اليزيدية ، هؤلاء يخضعون للتأثيرات الخارجية التي تحثهم على المطالبة ببعض المطالب ، فضلا عن العشائر والشيوخ الذين لهم تأثيرهم على الغالبية العظمى من السكان وتحريكهم بما يحقق مصالحهم . وذكر أيضا إن البداوة من العناصر التي تعكر صف الأمن وتعرقل مسيرة التقدم في العراق .

استعراض صعوبات

بعد أن استعرض الملك هذه الصعوبات يتساءل : ما الحل ؟ وأجاب على ذلك قائلا ” إن الحل الأمثل هو إحلال الوطنية محل التعصب القومي والديني والمذهبي، لأنها علة العلل قديما وحديثا “. ولابد من معالجة الأمر بصورة حكيمة على المدى الطويل، وقال متألما ” لا يوجد في العراق شعب عراقي، بل كتل بشرية متشبعة بتقاليد وأباطيل لا تجمع بينهم جامعة، سماعون للسوء ميالون للفوضى مستعدون للانتفاض ضد أية حكومة كانت “. ويتساءل ” كيف استطيع أن أشكل من هذه الكتل شعبا متماسكا موحدا ” ؟ مجيبا على سؤاله بالقول ” انه عمل شاق ومتعب لكنه لا يوجب اليأس والتخوف إذا عولج بحكمة .إن ذلك يتطلب جهدا عظيما وخططا محكمة ” ، ملخصا هذه الخطط بالاتي :

1-زيادة قوة الجيش بحيث يصبح قادرا على إخماد حركتين مسلحتين في منطقتين متباعدتين في آن واحد . فالجيش هو العمود الفقري لتكوين الأمة . ولأنه ضعيف حاليا وغير قادر على حفظ الأمن أو الدفاع عن الحدود ، فانه يتوقع قيام حركات مسلحة بعد انتهاء الانتداب على العراق . وقال ” انه لا يوافق حاليا على تطبيق الخدمة الإلزامية ما لم يكن الجيش قادرا على تطبيقها وفرضها بالقوة ، مثلما لا يمكن القيام بالاعمار قبل وجود قوة قادرة على حماية هذه الأعمال”.

2- وضع التقاليد والشعائر الدينية بين طوائف المسلمين بميزان واحد. ووجوب طمأنة الإخوة الشيعة ، وذلك بتوحيد أيام الصيام والإفطار والمناسبات الدينية وتعمير العتبات المقدسة ، وإشعارهم إن الحكومة غير مهمله لهذه المقامات المقدسة عند الجميع . ونظرا لعدم قدرة الحكومة على تقسيم الأوقاف الدينية ومواردها بين الطائفتين ، اقترح إيجاد أوقاف خاصة بالشيعة ، واحترام الشعائر العامة في أيام رمضان ومحاربة الموبقات وإغلاق بيوت الدعارة .

3- حل مشاكل الأراضي لكنه لم يقدم حلا معينا لهذه المشاكل ويبدو من سياق كلامه انه يقصد العمل على إيجاد ملكيات صغيرة. إذ دعا إلى ” ضرورة ربط الأهالي بالأراضي والإسراع بتطبيق ذلك بشرط أن لا يشعر الشيوخ والأغوات إن قصد الحكومة هو محوهم ، بل علينا تطمينهم على معيشتهم ورفاهيتهم” .

4- توسيع الماذونيات ( الصلاحيات ) لمجالس الألوية كما كان عليه الحال في مجالس الولايات في العهد العثماني ، وتشويق سكان الألوية للمشاركة في الحكم.

5- تشكيل مدرسة لتخريج الموظفين بصورة تطمئن كل فئات السكان إلى إنهم سيشاركون في الخدمة بصورة متساوية. وتثبيت ملاكات الدولة ، واشتراك الجميع في خيرها وشرها. وتجدر الإشارة هنا إلى إن الملك أسس مدرسة لتخريج الموظفين عام 1922 وعين لها الأساتذة المتخصصين من العراقيين والعرب دعاها باسم جامعة أهل البيت استمرت حتى عام 193. وخرجت الكثير من الموظفين العراقيين.

6- الاهتمام بالعلوم والمعارف.

7-الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعديل القانون الأساسي (الدستور) .

8 – وضع حد للانتقادات غير المعقولة من الصحف والأحزاب المتطرقة التي تعمل على تشويه الحقائق وتضليل الشعب ، مع إعطائهم مجالا للنقد النزيه البناء ومعاقبة المسيئين منهم .

9-تطبيق العدل والنظام ومراقبة الموظفين وإلزامهم بالعدل والإخلاص في العمل ومنعهم من الانتساب للأحزاب المعارضة أو التحريض ضد الحكومة ، فالموظف خادم للحكومة والشعب.

1.- العمل على تحقيق التنمية والاعمار بتخصيص المبالغ اللازمة للبناء والاهتمام بالزراعة والري والطرق . على أن تكون الحاصلات الزراعية ليست للاستهلاك المحلي حسب بل تصديرها إلى الخارج والاستغناء عن المنتجات الأجنبية. مع تطوير الصناعة المحلية بشرط أن لا يقع ذلك على عاتق الحكومة وحدها بل عليها تشجيع القطاع الخاص ومنح الإجازات للوطنيين والاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية والخبراء عند الضرورة. والقيام بحصر جميع المشاريع الصناعية ( تخطيط اقتصادي ) مبتدئين بالأهم ثم المهم ومحاربة الفساد المالي والإداري والاختلاسات والتصرف بالأموال العامة دون وجه حق . وختم الملك مذكرته قائلا ” إني أحب أن أرى معملا لنسيج القطن بدلا من دار حكومة، وأود أن أرى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكي” .

عسى ان يكون ما ورد في هذه المذكرة مما ينفع وينتفع به.