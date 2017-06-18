مسرحية ترامب

المسرحية الهزيلة واللعبة القذرة التي يلعبها الشيطان الأكبر بمساعدة ذيولة من دول الخليج ، ونصبح ومن خلال اعلامنا ادوات ترويج للمشروع الامريكي الجديد الذي يتبنى ابتزاز شرائكه وحلفائه والاعلان عن ذلك من قبله دون خجل تحت ذريعة حمايتهم من ايران.

، وكانت عضتهم قاسية وغادرة ، ويجب أن لانعوّل على مثل هذه الخلافات الآنية لكونها لعبة مصالح مؤقتة نرجو ان لايتخيّل للبعض أن تتحول قطر بين ليلة وضحاها الى حمل وديع ودولة مسالمة تنتج الاسلام المعتدل والسلام ، وهي التي عملت طويلا على تفريخ الجماعات المتطرفة السبب الذي يدفعنا بعدم تصديق هؤلاء يعود لتبنّي هذه الدول مشروع الصهيونية العالمية منذ أمد بعيد ، وانها محكومة بقواعد ثابته ، مهما حصل ، وهي مسرحية من عدة فصول لايفهمها الا من ذاق مرارة مؤامراتهم وكاتب السيناريو ومخرجها ، وقد تعبر النكتة على الممثلين والمشاهدين والحصيلة في جيب المنتج الازمة اليوم اكبر من قطر والسعودية يحكي بدعم قطر للارهاب وداعش والاخوان فهل نعسوا ليلا واستيقظوا عن حلم فسره لهم مفسرين الاحلام بان قطر تدعم الارهاب انما يدبرون لامر ونحن نقرأ ما بين السطور يأتي زمان على أمتي.. يذهب فيه الخشوع ويأتي زمان يكثر فيه موت الفجأه ويأتي زمان تكثر فيه الزلازل ويأتي زمان لا يسلِم المسلم إلا على من يعرف ويأتي زمان يكثر فيه القتل كانوا متوحدين في قتلنا وكونوا حلفا سموه محاربة الإرهاب وبعد أيام معدودات حصلت الكارثة وهي أن السعودية تتهم قطر بالارهاب ياللعجب وهل الارهاب فقط صنعته وساندته قطر أم كلهم كانوا شركاء في قتلنا ايران هدفها قطع امدادات داعش في العراق وسوريا السعودية تسند ظهرها بقوة على رجل الاعمال ترامب والذي لن يتوانى عن اي احتكاك مباشر مع ايران سواء في حدودها او في البحر القادم للمنطقة كبير ولكن السعودية لن تكون في مأمن حتى مع الحماية الأمريكية.

امجد الناصري