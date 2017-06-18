الطلاق ينخر في جسد المجتمع -صفاء الصالحي

انت طالق بالثلاثة رماها اسعد في لحظة غضب شديدة بلغت مسامع سهاد فكانت نقطة التحول في حياة الاسرة وبداية مرحلة حياة جديدة يغلب عليها الطابع السلبي المثقل بالهموم والاحزان والاحساس بالضياع وفتح الباب امام تحديات كبيرة تعتري حياتهما وحياة طفليهما بعد ان عصف الطلاق بعش الزوجية المبني من عشرة اعوام. كان صديقي اسعد دوما ما يحدثني عن بيته الانيق وزوجته الانيقة وكيف كانت تغرد في ذلك العش متفانية في العطاء قائمة على الوجه الاكمل برعاية الاسرة ومشاركته متطلبات الحياة ولا يمضي يومها دون تصريحها انها تحبه وتشعره انه افضل الرجال وان الثقة والتفاهم والحب والمودة والامان العاطفي كلها عناوين سعادتهما الزوجية , وبتلك العناوين كانا يقضيان يومهما قبل ان يقررا العروج في الفضاء العنكبوتي ( الانترنيت) وادخال هذه التقنية الساحرة الى المنزل ، ومنذ ذلك اليوم بات الزوجان يستهلكان اوقاتا طويلة في التصفح والتجول في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات داخل الشبكة العنكبوتية فكان نتاجا طبيعيا ان ينصرف الزوجان عن مسؤولياتهما العائلية بعد التعلق المفرط بالوافد الجديد . لم يعد اسعد يسمع كلمات الحب والمودة والاشتياق التي اعتاد سماعها ولم تعد سهاد تستشعر اشتياقه وحاجته اليها ولم يعد الاطفال ينالون من العناية نصيبا مفروضا فينق الزوجان ساعات طويلة في متابعة حساباتهم وردود الاصدقاء وتفاعلهم مع منشوراتهم . لقد نجح العدو الخفي للسعادة الزوجية ( الصمت) في اختراق وتغلغل عش الزوجية ففي كل مساء يطبق الصمت ويسود السكون ليصبح عش الزوجية كئيبا صامتا صمت القبور تجمدت فيه العواطف فلا يقيم احدهم وزنا لمشاعر الاخر حتى وقع الطلاق العاطفي واصبح لكل منهما عالمه الخاص يتفاعل معه فأتبعه الطلاق النفسي مع ازدياد درجة العصبية في التفاعل مع اتفه الامور وكثرت الخلافات ولم تجد ما يذيبها من عناوين ( الحب والمودة ,الثقة والتفاهم , والأمان العاطفي ) حتى انهى صديقي اسعد حـــــياته الزوجية بأبغض الحلال ( الطلاق ) .

ان ظاهرة الصمت الزوجي بسبب الولوج في مواقع التواصل الاجتماعي من اخطر الظواهر التي تفشت في الأسرة وتعد مسمارا في نعش الحياة الزوجية . والصمت الزوجي هو احد اوجه الجمود في العلاقة الزوجية وهو عدم تبادل الأحاديث والمشاعر الودية مع الطرف الاخر لقناعته بعدم جدوى الحوار معه وهذا يؤدي الى زيادة الهوة بين الزوجين مما يهدد العلاقة بين الزوجين بالتمزق والانفصال كما ورد في كتاب ( دليل العائلة النفسي ) للدكتورة امل المخزومي المختصة بعلم النفس . لم تكن حالة طلاق اسعد وسهاد الا واحدة من الآلاف من حالات الطلاق بسبب الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي فقد تتراءى في ذاكرتي وذاكرة القارئ حالات طلاق عديدة حزينة وقاسية منها ( الخيانة الزوجية , المعارك الضارية من الغيرة والشك , قضايا أسرية تقفز خارج اسوار المنزل, ولحظات لا يمكن مشاركتها حتى مع الأقرباء ….الخ ).

ان ظاهرة الطلاق بسبب الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تشكل ظاهرة عالمية ففي دراسة حديثة نشرت في مجلة Computers in Human Behavior اشتركت فيها جامعة بوسطن الأمريكية مع إحدى جامعات تشيلي وجدت ان علاقة أكيدة بين الإفراط في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي يوميا وارتفاع معدلات الطلاق داخل الولايات المتحدة الأمريكية , وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية ان رسائل ” واتس آب ” تسببت في 40 بالمئة من حالات الطلاق في ايطاليا وفقاً لتقديرات جمعية محامي الزواج الايطاليين . وعربياً تتسابق الدول العربية في تسجيل الارقام القياسية في حالات الطلاق ففي التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن وزارة العدل الكويتية كشف عن 7201حالة طلاق موثقة رسمياً , وبينت دراسات رسمية في الكويت ان 33 بالمئة من حالات الطلاق بين الازواج تعود لأسباب متعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي الحديثة . وفي دولة الامارات اشارت إحصائيات صادرة عن المحاكم الى ارتفاع في ظاهرة الطلاق نتيجة خلافات تتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي , وطبقاً لتقديرات قسم التوجيه الاسري الحكومي كان الإدمان على استخدام تلك المواقع ســــــــبباً في 50بالمئة من حالات الطلاق على الاقل .وفي العراق بلغت 5926 حالة طلاق في شهر آب من العام المنصرم بحسب السلطات الاتحادية القضائية ولم يختلف الباحثون على ان لشبكات التواصل الاجتماعي الدور المؤثر والمهم لارتفاع هذه الحالات . ان هذا الارتفاع الرهيب في معدلات الطلاق يشكل هاجساُ مقلقاً ومزعجاً يلقي بظلاله على المجتمع وينذر بمشكلات اجتماعية خطرة وخلل مخيف في بالبنية الاجتماعية ويتطلب ” إنتي فايروس ” يكافح هذه الظاهرة عن طريق تضافر جهود المجتمع بأفراده ومؤسساته لمعالجة هذه الظاهرة والبحث عن حلول عاجلة ترمم تصدع العلاقة الزوجية وتحفظ نسل بني آدم الذي لم يعد يلههم التكاثر فزيارة مواقع التواصل الاجتماعي بات شغلهم الشاغل . فعلى وزارة التربية إعادة النظر في إلغاء مادة التربية الاسرية والنظر اليها بمقدار لا يقل اهمية عن الدروس العلمية كالفيزياء والرياضيات وإعدادها بمنهجية جديدة تتضمن آداب وفنون الحياة وفن الإتكيت وفن التعامل مع الاخر ( فن ادارة الاسرة ) , وايجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي . وان تكثف المؤسسات الدينية والمدنية الندوات الارشادية والتثقيفية التي تعني بصحة الاسرة النفسية والاجتماعية تشرح مخاطر الظاهرة وتقدم العلاجات اللازمة للحد منها وبحضور باحثين وأكاديميين مختصين وذوي كفاءة عالية في مجال علم النفس والاجتماع . وان تبذل المؤسسة القانونية قصارى جهدها في تنشيط مكاتب البحث الاجتماعي وتعزيزها بباحثين لديهم الالمام الكافي بعلوم الاجتماع والاسرة ولديهم من الخبرة والممارسة تمكناهم من اداء دور افضل في اصلاح ذات البين وان لا يكون عملهم مجرد حلقة الوصل بين الاسرة والقاضي ودعهم بحوافز مادية ومعنوية مقابل الأداء المتميز في حل وإنهاء النزاعات الزوجية لتوقظ الحماسة والدافعية والرغبة في تعقب الحلول .

ويتوجب على الاعلام ان يولي الظاهرة اهتماماً بالغاً ومكثفاً في إنتاج واعداد برامج توعية من مخاطر الطلاق وتأثراته السلبية على المجتمع وبرامج تثقيفية من شأنها تنمية المهارات الزوجية للجنسين في التفاعل والتواصل وحل المشكلات وتأهيلهم لإنشاء اسرة آمنة مستقرة . ولابد للأسرة الاستخدام الرشيد لشبكات التواصل الاجتماعي وان لا تكون ايديهم مبسوطة كل البسط للعلاقات الافتراضية ومغلولة الى اعناقهم في العلاقات الواقعية الحية لا سيما داخل الاسرة . ان ظاهرة الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي تسترعي الانتباه وتستلفت النظر ويجب على الحكومات الاخذ بالحسبان بمجمل الحلول الناجعة التي تبرئ من هذا السرطان الاجتماعي وان لا تكتفي بإحصاء خسائر العوالم الافتراضية الى ما لا نهاية في حيتنا الواقعية .