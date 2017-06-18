الطريق إلى الدولة الحضارية

خطوة أولى لا تسبقها أخرى

محمد عبد الجبار الشبوط

الدولة الحضارية الحديثة مفهوم افتراضي في عالم المثل والأفكار. لكنه مفهوم قابل للتحقق والتجسد في الواقع الملموس. انه من الممكنات التي يستطيع الانسان ان يرجح وجوده على عدمه اذا توفرت له المعرفة بكيفية العمل واذا توفرت لديه الأدوات والقدرات اللازمة. ولان هذه الدولة موصوفة بأنها حضارية، فإننا سوف نتوقع ان يكون الطريق اليها طويلا. فالحضارات لا تخلق في ليلة وضحاها، انما تستلزم وقتا أطول بالقياس الى غيرها من الأهداف. فالدولة الحضارية الحديثة لا تتحقق بالتظاهرات العاطفية ولا بالقرارات الفوقية الباردة ولا بالانقلابات العسكرية السريعة. انما تتحقق بالاعمال المنهجية المخططة والعمل الدؤوب المستمر. ومن هنا كان من الطبيعي ان نسأل كيف نحقق هذا المثال؟ وما هي الخطوة الاولى في الطريق المؤدي الى قيام الدولة الحضارية الحديثة. والخطوة الاولى هي ذلك العمل الذي لا يسبقه عمل ولا يحتاج فيه الانسان الى غيره. الخطوة الاولى هي الجهد الذاتي الذي يبدل الفرد من اجل الوصول الى الهدف.

3.تبدأ إقامة الدولة الحضارية الحديثة من الانسان/الفرد الذي يجب ان يتحول الى مواطن فعال على الصعيد الحضاري. ولا شيء يُحدث فيك هذه النقلة غير نفسك. فمن يؤمن بهذه الكلمات التي تدعو الى إقامة الدولة الحضارية الحديثة عليه ان يأخذ زمام المبادرة بنفسه ويحول ذاته الى مواطن فعال في الدولة الحضارية الحديثة. وهذا يتم بالتثقيف الذاتي والمران الذاتي.

4.على الانسان الذي يؤمن بهذه الكلمات ان يأخذ على عاتقه مهمة تثقيف نفسه على مفهوم الدولة الحضارية الحديثة وما يختزنه من افكار ويرتبط به من معاني. وعليه ايضا ان يربي نفسه على التعامل الايجابي الحضاري مع عناصر الانتاج الحضاري، او مفردات المركب الحضاري وهي: الانسان والطبيعة والزمن والعلم والعمل. المواطن الفعّال الحضاري يجسد في نفسه وذاته تلك الخصائص والصفات الحضارية التي يعمل من اجل ان تتجسد في الدولة الحضارية ذاتها.

عالم حسي

ان الدولة الحضارية الحديثة تتجسد في افكار وعلاقات وتصرفات ومواقف وسلوكيات مواطنيها المفترضين قبل ان توجد في العالم الحسي الملموس.

يدور التثقيف الذاتي والمران الذاتي الحضاريان حول الانسان والطبيعة والزمن والعلم والعمل، كما يدوران حول الحياة الكريمة والحريّة والعدل والمساواة والرفاهية، كما يدوران حول المواطنة والديمقراطية والقانون والمؤسسات والعلم الحديث.ومن كل هذا تتبلور لدينا خصائص وصفات المواطن الفــعّال الحضارية. وعلى هذا فان المواطن الفعّال الحضاري يحترم اخاه الانسان ويتعاون ويتعايش معه على أساس التسامح ويتقبل الاختلاف معه. ويحترم الزمن ويستثمره افضل استثمار. ويحفظ الثروة الطبيعية والمال العام. ويحب العلم ويستزيد منه و يتصرف بمنهجية علمية. ولا يتدخل فيما لا يعلم.

ويمتاز بروح ايحابية تعشق العمل وتخلص فيه. كما ان المواطن الفعّال الحضاري يحترم القانون ويلتزم به، ويحفظ حقوق المواطنة ويؤدي واجباتها ويحب العمل المؤسساتي. وهكذا.

وكل هذه المواصفات لا علاقة لها بدين الانسان او طائفته او عرقه او بكونه مؤمنا ام لا، متدينا ام لا.

تمنح المواطنة (حاليا: العضوية) في الدولة الحضارية الحديثة الافتراضية بناء على تحقق هذه الصفات في شخصية الانسان.