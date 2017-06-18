فريق الأمل – خالد الخزرجي

فكرة وأعداد .. جسدتها وطنية وأبداع ..أجتمعت معها ألانسانية وألرحمة .

لتخرج ألينا فريق أمل ينشر أفراحه هنا وهناك .. يعيد ألبسمة في زمن فقد ألعراقيون بسمة ألحياة وسعادتها وفرحها ..ينتقلون بين أحياء ألمدن وألقرى ليمدوا يد ألعون لبعض من تعرض للمؤامرة ألكبرى لمؤامرة ألحروب

في عراق أبتليت مدنه وأقضيته وقراه بمأساة وويلات حروب مفتعله أتت على ثرواته وموارده ألبشرية .

عمالقة من ألممثلين ألعراقيين أخذوا على عاتقهم مهمة ليست سهلة مهمة تبدأ بأعادة ألحياة للمصاب نتيجة ألحروب ولمريض أصيب بمرض عضال .

وبعد كل ذلك تبدأ مرحلة رفع ألروح ألمعنوية وأعادة روح محبة ألحياة ألى من يئس منها .. فألف تحية وتحية لفريق ألأمل ولقناة ألشرقية ومن يدعمها .

ورغم كل ماقيل ويقال فهذه مبادرة رائعة أخذت قناة ألشرقية ومن يقف وراءها على عاتقهم أسعاد واعادة ألامل لمن غابت عنه رعاية وأهتمام ألكثيرين من رعاة ألبلد وسياسيويه .