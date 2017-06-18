طهران تتحدث عن عدم الثقة بواشنطن

خبير لـ (الزمان): المقارنة بين وضعين وراء تأييد بوتين عدم إطاحة صدام

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عزا محلل سياسي إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقرار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عدم الإطاحة بحكم صدام حسين في عام 1991 الى مقارنة بوتين بين وضعي العراق في عهد ماقبل سقوط النظام السابق واليوم ، مشددًا على ضرورة الانتباه الى مرحلة مابعد داعش والبدء بمصالحة حقيقية واسعة.

وقال ماجد زيدان لـ(الزمان) امس ان (تصريح بوتين جاء نتيجة مقارنته بين الوضع الجاري الذي يعيشه العراق وما كان عليه في الماضي من استقرار في الأمن وتفعيل القوانين وكذلك امكانية السيطرة على البلد).

متابعا (لم نكن في الماضي في ربيع العهد السابق لكن كنا نعاني من مشاكل مختلفة ومع ذلك كانت الحياة اليومية اكثر استقرارا وهدوءا مما عليه الآن فقد كنا بحاكم واحد واصبح لدينا حكام وكان لدينا جيش واحد واصبحنا بجيوش عدة وفي الماضي كان هناك قانون يستطيع المواطن ان يلجأ اليه ويأخذ حقه).

واضاف زيدان ان (العراق في هذا الوقت يعيش حالة استثنائية لايمكن ان تزول الا بزوال الظروف الموجودة والامور بدأت تتحسن وبالتالي على الطبقة السياسية في العراق ان تنتبه الى مرحلة ما بعد داعش وعليها ان تصلح من امورها).

وحدة وطنية

محذرًا من انه(اذا بقي الحال على ماهو عليه فسوف تزداد الامور سوءا). داعيا الى (تحقيق وحدة وطنية على اساس المشروع الوطني والبدء بمصالحة عريضة وتجاوز جميع المشاكل التي تسببت بتراجع البلد تمهيدًا لبناء دولة مدنية ، دولة المواطنة التي نسعى اليها).

وابدى بوتين تأييده لقرار بوش الأب عندما رفض الإطاحة بحكم صدام حسين خلال حرب 1991.

وقال في المقابلات التي أجراها معه المخرج الأمريكي أوليفر ستون في إطار فلم وثائقي يخرجه عن الرئيس الروسي : (لم تذهب الولايات المتحدة آنذاك أبعد، ولم تسقط الحكومة في العراق، إنني أعلم أن مناقشات جرت حينها بهذا الشأن وقال البعض له لبوش الأب إنه كان عليه أن يمضي قدما في هذا الشأن وأن يطيح بصدام حسين لكن الرئيس بوش الأب كان على حق عندما فعل ما فعله وتوخى الحذر وهو رد على عدوان صدام على الكويت ووقف في اللحظة المناسبة), وشدد بوتين في الوقت ذاته على أن (القرار الذي اتخذه بعد 10 سنوات الرئيس جورج بوش الابن بإرسال القوات الأمريكية إلى العراق وإسقاط صدام كان خاطئا).

من جانب اخر، كشف المستشار السياسي لرئيس مجلس الشورى الايراني امير عبد اللهيان عن عدم ثقة بلاده بالولايات المتحدة الامريكية عند اجراء مفاوضات بين البلدين في بغداد قبل سنوات.

وقال عبد اللهيان في تصريح امس ان (ايران في مفاوضاتها مع امريكا في العراق لم تثق بالبيت الابيض مشيرا الى ان (الاتفاق النووي اثبت انه لا يمكن الوثوق بامريكا مطلقا).

وتابع ان (بغداد اليوم حليف ستراتيــجي لايران), من دون تفاصيل.