نواب يتهمون البارزاني بعرقلة لجان تسوية الخلافات

اللكاش لـ (الزمان): دعوات الإنفصال مخالفة للدستور وهروب من المشكلات الداخلية

بغداد – شيماء عادل

عد التحالف الوطني دعوات رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني للاستقلال وتحديد موعد لإجراء الاستفتاء مخالفا للدستور , مشيرا الى ان الاقليم لا يمتلك المقومات التي تساعده على الانفصال عن المركز فيما دعا المسؤولين في الاقليم الى تهدئة الاوضاع وحل المشكلات بطرق اخرى.

وقال النائب عن التحالف محمد اللكاش لـ (الزمان) امس ان (ما اثير في الايام الماضية عن الاستفتاء والاستقلال هو مخالف للدستور الذي يؤكد وحدة العراق كونه دستورا اتحاديا فيدراليا اضافة الى ان الاقليم يثير الموضوع وهو لا يمتلك المقومات التي تؤهله لخوض تلك التجربة بالاضافة الى انه يعاني ازمات عدة في مقدمتها الازمة الاقتصادية وعدم القدرة على منح رواتب للموظفين).

لافتا الى ان (موضوع الاستفتاء والاستقلال رفض من قبل جهات متعددة في مقدمتها دول الجوار كأيران وتركيا وحتى من دول اوربية التي اكدت رفضها تقسيم العراق), موضحا ان (المسؤولين في الاقليم يثيرون موضوع الاستفتاء والاستقلال من اجل الهروب من المشكلات الداخلية التي يعانونها).

داعيا مجلس النواب الى (اتخاذ موقف حازم حيال قرار الاقليم وضرورة ان يتوجه الاقليم الى حل المشكلات الداخلية التي يعانيها بدلا من اللجوء الى الانفصال والذي يعد حلا غير صحيح وليس بصالح الشعب الكردي).

واكد اللكاش ان (الحكومة المركزية جادة في ايجاد بدائل للتفاهم وحل الاشكاليات العالقة بين الجانبين حيث بادر التحالف الوطني بتشكيل لجنتين الاولى سياسية تقوم بحلحلة المشكلات السياسية بين بغداد والاقليم , والثانية حكومية تقوم بمناقشة الخلافات العالقة بشأن ملف النفط والرواتب والمادة 140).

من جانبه رفض النائب عن كتلة المواطن سالم المسلماوي أية توجهات انفصالية للاقليم , محذراً كردستان من آثار سيئة قد تترتب عن المضي بهذا الاتجاه.

وقال المسلماوي في تصريح امس ان (الحكومة لن توافق على أي خطوة إنفصالية ولا توجد أي أرضية قانونية أو دستورية لذلك خاصة وأن المدة الرئاسية للبارزاني منتهية ولا يحق له اتخاذ هذا القرار كما وأن البرلمان لم يصوت على ذلك).

داعيا الى (التراجع عن خطوة انفصال الاقليم حتى لا تترتب أي آثار سيئة في الأيام المقبلة على الاكراد).

منوها الى ان (المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم لحل الازمة قطعت شوطاً مهماً ومثل هذه التصريحات يراد بها عرقلة الحلول).

وأتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي البارزاني بالعمل على تكوين جيش جديد يضم عربا وأقليات بهدف محاربة ذات المكونات المنضوية في البيشمركة والحشد الشعبي في المناطق المتنازع.

وقالت الهبابي إن (البارزاني يقوم بتشكيل جيش رديف للبيشمركة من خلال تطويع اكثر من 500 شخص من الشبك والايزيدين فضلا عن العرب لخلق حالة من التوازن مع نظرائهم في الحشد والبيشمركة الاساسي).

وكان البارزاني قد حمل الحكومة المركزية مسؤولية قطع حصة كردستان من الموازنة وقرار اجراء الاستفتاء جاء ردا على ذلك . وتمنى البارزاني في تصريح امس ان ( تكون نهاية حياته في الاقليم تحت علم كردستان).

مشيرا الى ان (اغلب أهالي كردستان يؤيدون الاستقلال وأنهم سيصوتون بنعم في الاستفتاء), مضيفا (نفضل الموت جوعاً بدلاً من العيش تحت الظلم واحتلال الآخرين).

وحمل البارزاني (بغداد قطع حصة الاقليم من الموازنة ومصادرة اللقمة من أفواه المواطنين والباقي هو اغلاق المجال الجوي وإذا ما قاموا بذلك فسيكون لنا ردنا آنذاك ولن نبقى مكتوفي الأيدي).

لافتا الى (السعي نحو حل الأمور بالطرق السلمية والتحاور والتفاهم و الابتعاد عن العنف وسفك الدماء).

وكان البارزاني قد بحث مع الأمين العام للمؤتمر الوطني اوراس حبيب المستجدات السياسية . وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا مجمل الاوضاع السياسية والاقليمية في المنطقة وتعزيز التعاون بينهما).