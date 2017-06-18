مجلس بغداد لـ (الزمان): إفتتاح جسر المثنى يسهم في تحجيم الإختناقات

بغداد ــ داليـا أحمـد

اعرب مجلس محافظة بغداد عن امله في ان تسهم اعادة افتتاح جسر المثنى في الحد من الإختناقات المرورية التي تعانيها العاصمة ، وفيما افتتحت وزارة الاعمار والاسكان امس الجسر، اعرب مواطنون عن املهم في انهاء سلسلة القطوعات التي يتعرض اليها الجسر على مدار العام.

وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي لـ (الزمان) أمس ان (جسر المثنى كان قد تعرض الى هجمات عدة اخرها تفجير مفخخة سببت اصابات بليغة وقاسية في الجسر مما دفع الى غلقه لحين اعادة تأهيله وصيانته واستغرق ذلك اشهر عدة مسببًا خناقات مرورية كبيرة نتيجة لتحويل مرور الشاحنات الكبيرة الى الطرق والجسور الخدمية الاخرى).

وأضاف ان (اعادة تأهيل الجسر يعد امرا مهما لما يحمله من اهمية كبيرة فضلا عن ان اعادة سير الشاحنات على الجسر لانه يعد طريقا خارجيا خدميا لنقل البضائع) .

ولفت الى ان (الجسر سيسهم في حل مشكلة الخناقات المرورية التي يعاني منها البلاد على مر السنوات).

وأعلنت قيادة عمليات بغداد قطع جسر المثنى صباح امس. وقالت في بيان امس ان (الجهات الهندسية المختصة قامت بقطع السير على جسر المثنى شمال بغداد قرب جزيرة بغداد السياحية ذهابا وإيابا من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 من يوم امس استعدادا لاعادة افتتاح الجسر).

وأعادت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات آن نافع أوسي افتتاح جسر المثنى بعد انتهاء عملية إعادة تأهيله.

اعادة تأهيل

وقالت الوزارة في بيان امس أن (تكلـــــــفة إعادة تأهيل الجسر بلغت خمسة مليارات دينار بتمويل من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية).

واعرب مواطنون في مناسبات عديدة استياءهم من كثرة القطوعات التي يتعرض اليها الجسر بالرغم من كونه من الجسور المهمة والرئيسة في بغداد كونه يربط المحافظات الجنوبية بالمحافظات الشمالية صلاح الدين والانبار ونينوى، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على تفادي هذه المعاناة من خلال تأمين الحماية اللازمة للجسر والبحث عن وسائل تضمن انسيابية الحركة عليه.