إن موعدهم الصبح – لؤي الشقاقي

وانا أتقلب بين القنوات الفضائية هارباً من زحمة مسلسلات رمضان الى جحيم الاخبار والحوادث اثار انتباهي كلام الدكتور عامر الكفيشي في برنامج على قناة افاق بأن امريكا واسرائيل من يروج لكون الاسلاميين في العراق سراقا ولصوصا ويدعم هذا الكلام ويعززه العلمانيون واعداء الدين الاسلامي وكل مايقال هو لتشويه الدين وصورته والرموز الاسلامية الحالية واستشهد بمقولة (بسم الدين باكونه الحرامية) وأردف “كأنما العلمانيين وغيرهم ليسوا سراقا ولصوصا وكلهم نزاهة وشرف وفقط المسلمون هم اللصوص وكل هذا ضد الأسلام والمراد منه تشويه صورة الدين الحنيف” وقال الكثير مدافعاً عن الاسلاميين مبرئا ساحتهم من كل التهم .

وغاب عن الكفيشي بأنه بكلامه هذا يثبت التهم ضد اتباع الاحزاب الاسلامية والاسلاميين الذين يدافع عنهم وينفي عنهم كونهم لصوصا وسراقا الاولى به والاجدر ان يقول “ان الدين لايؤاخذ بالرجال بل الرجال يؤاخذون بالدين” لكن ضوء الشمس لايحجب بغربال ولا يمكن لاحد مهما علا شأنه وعظمة بلاغته ان ينفي ان اغلب الاحزاب واتباعها من الاسلاميين اليوم سراق ولصوص بل ومجرمون وقتلة وارصدتهم وعقاراتهم هي من دماء الشعب العراقي فعن اي دين حنيف يتحدثون .

وفي نفس القناة سمعت نشرت الاخبار وفي مقدمتها اخبار تتحدث عن اجرام ال سعود ونهجهم وتفكيرهم الوهابي بالضد من الحبيبة قطر ؟؟ سبحان مغير الاحوال ومقلب القلوب من قطر داعمة الارهاب الى قطر مظلومة ال وهابالم تكن رائدة الشر والارهاب بالامس فكيف اصبح عدو الامس اليوم صديقاً وحبيباً .

ونأتي هنا الى كبيرهم الذي علمهم السحر حيث يقيم احتفالاً لأستذكار مجزرة سبايكر وسقوط الموصل وكأنه لم يكن مسؤولا بالامس عن كل ماجرى وكان هذا المسؤول لايستحي ولا يقطر جبينه عرقا ولا تعتريه حمرة الخجل شخصاً لايجد نفسه الا في المشاكل والفتن واثارة الناس ضد بعضشرق وغرب وهاج وماج وعرج على انفصال الاكراد مهدداً متوعداًوقفل راجعاً لموضوع حكم الاغلبية ونسي انه انقلب على الاغلبية بعد ان حازها غريمه عام 2010 متناسياً انه كان السبب في سقوط الموصل وبسببه قتل الشباب في مجزرة سبايكر والسبب في كل قطرة دم سفكت وفي كل روح ازهقت كان هو .

ومن يقول بأنه ليـــس مذنبا وليس مقصرا اقول له من يحكم يكن مسؤولا عن كل مايحصل في فترة حكمه ولو لم يكن هذا صحيحا لما اعدم صدام ومن معه ولما قتل معمر وغيرهمان الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون ولكن يؤخرهم لأجل وان موعدهم الصبح وان الصبح بات قريب .