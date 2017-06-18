إعتقال العنصر الثاني من عصابة السطو المسلح في المنصور

بغداد – محمد الصالحي

أكدت قيادة عمليات بغداد اعتقال العنصر الثاني من العصابة التي نفذت عملية سطو مسلح على منزل في منطقة البيجية ببغداد، فيما كشفت قيادة عمليات البصرة عن قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة في المحافظة، لبسط الامن ونزع سلاح العشائر والحد من ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة.

وقالت القيادة في بيان أمس (بناءً على الجهد الاستخباري والمتابعة والتحري لقيادة عمليات بغداد فقد تمكنت من إلقاء القبض على العنصر الثاني في العصابة التي اقتحمت أحد المنازل في منطقة البيجية ضمن قاطع المنصور والتي كانت قد اتخذت من توزيع الفطور غطاء لها).

وكان مستشار وزير الداخلية وهاب الطائي قد ذكر لـ ( الزمان) أمس ان (القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على المدعو( س ط) الذي هو احد افراد العصابة التي نفذت سطوا مسلحا على منزل احد المواطنين في منطقة البيجية بالمنصور غربي بغداد).

وأضاف ان (فرداً اخر من العصابة قد قتل خلال عملية السطو). مشيرا الى ان (مذكرة القاء قبض صدرت بحق الأربعة المتبقين من افراد العصابة).

وتابع انه (ستتم ملاحقتهم والقاء القبض على جميع المتورطين في تلك العملية).

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه قيام شخص يحمل طعاما بطرق باب منزل في منطقة البيجية في المنصور قبل موعد الفطور بحجة توزيع الخيرات، ليفتح له الباب ويسلم الطعام لاصحاب المنزل.الا انه خلال هذه الفترة يقتحم ثلاثة مسلحين المنزل لكنهم جوبهوا بإطلاقات نارية ليلوذوا بالفرار بسيارة حمل صغيرة كانت تنتظرهم. واعرب ناشطون عن ارتياحهم لنجاح حملتهم التي شهرت بعصابة إجرامية وقادت الأجهزة الأمنية الى القبض على أحد عناصرها، لافتين الى أنها سابقة تؤكد فاعلية وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وفي البصرة قال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري في تصريح امس ان (قوة كاملة ستكون في محافظة البصرة مطلع شهر تموز 2017 لتنطلق بعدها عملية عسكرية واسعة لغرض بسط الامن والاستقرار في المحافظة، ونزع سلاح العشائر ومنع اي مظاهر للنزاعات العشائرية).

وأوضح ان ( العملية التي ستنطلق قريباً سيشترك بها طيران الجيش ولواء من خارج قطعات عمليات البصرة، وستركز على حصر المناطق وتفتيشها بشكل كامل ).

مؤكداً ان ( عمليات التفتيش ستستمر لـ24 ساعة وربما اكثر من ذلك حتى انتهاء مهام التفتيش، وستغطي جميع المحافظة دون استثناء ).

قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الاسدي في تصريح لـ امس ان (بقاء قيادة عمليات البصرة لاحاجة له فضلا عن استبدال بعض الشخصيات الأمنية التي اثبتت فشلها) مبينا أن (القاء اللوم على هذه الجهة أو تلك لا يقدم أو يؤخر).

ودعا الاسدي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الى (حل قيادة عمليات البصرة واناطة المسؤولية بوزارة الداخلية وتغيير الضباط الفاشلين للسيطرة على عمليات الخطف والنزاعات العشائرية).

وقال مصدر أمس ان (نزاعا عشائريا كبيرا اندلع بين عشيرتين متخاصمتين شمال المحافظة استخدمت فيه العديد من الأسلحة والذخيرة الحية).

وأضاف أن (قوة من الشرطة المحلية اعتقلت أكثر من 35 شخصا اشتركوا بالنزاع العشائري). مبينا أن (الطرفين استخدما السلاح).