كتّاب ومثقفون يتحدثون عن دعوى الإلحاد: التلويح بالقبضة الحديدية ضد حريات العراقيين وقناعاتهم الفكرية

احمد جبار غرب

أطلق الأخيرة سياسيون تصريحات بعيدة عن الواقع العراقي مستهدفين حرية اعتقاد المواطنين وتفكيرهم ومتهمين إياهم بالإلحاد رغماً أن ظاهرة الإلحاد لا توجد في بلدنا بدليل الملايين من الزوار التي تزور العتبات المقدسة ناهيك أن أعداد من تكلم عنهم لا يتجاوز الأفراد والدستور كفل حرية الاعتقاد والتفكير دون عنف أو إساءة لكن الشيء المستغرب هي اللهجة الصارمة التي اتبعها في أسلوب الرد القاسي باستعمال اليد الحديدية لمحاربة الإلحاد وكأن الإلحاد هو مشكلة العراق العظمى وانتهت كل مشاكلنا التي تشكل هاجسا وخطرا على امن الدول وقيمها الإنسانية في حين هي حالات فردية وقناعات ذاتية كانت سائدة في عصر الإسلام ولازالت سائدة في أوربا انطلاقا من محاكاة العقل بالاستدلال والنتائج المنطقية وهذا ما تناولته الفلسفة في بحثها عن حقيقة الوجود وما هي الأشياء والذات والموضوع؟ وأيهما اسبق العقل أم المادة وهي أمور تناقش أكاديميا عبر الفلسفة والمنطق ؟ومن هنا نحاول استجلاء تلك التصريحات لأجل فهم المبتغى الذي يراد منه ومدى تماسها مع الانتخابات باعتبارها عنصرا حساسا تكسب من خلالها مئات الآلاف من الأصوات عبر طرحها لهذه الفكرة ..استطلعت عدداً من المثقفين لبيان رأيهم بهذا الموضوع

شوقي كريم حسن- كاتب وروائي

لم تعد التصريحات والخطب التي تقال في المحافل الخاصة تثير قلق الشارع العراقي بكافة مكوناته لأنه قد اعتادها أولا ولأنه يعرف جيدا أن تلك الخطب لا تقدم ولا تأخر ولا تأثير لها على مجمل الساحة السياسية التي اختلط حابلها بنابلها كما يقال،ولكن البعض بعد أن يجد أن الأضواء بدأت تخبو وان ليس ثمة من ينصت أليه فلابد من بالونات لتنفجر.

وما قيل عن انتشار فكرة الإلحاد في العراق، بالون جديد وجس نبض من اجل الانتخابات القادمة وهي أيضا رسالة تخويف للتيارات الاسلاموية وإتباعها.

السؤال أن كان الإلحاد حقيقيا ، كيف دخل البلاد ولماذا الشباب على وجه الخصوص، هل ثمة منظمات عالمية تبشر بالإلحاد مثلا أم هناك أسباب يجب مناقشتها ومعرفة الأسباب والمسببين، لماذ الشباب تحديدا؟

لنكن شجعانا ونعترف نعم هناك الحاد حاد وخاصة في الجنوب العراقي الذي كان معقلا من معاقل الأحزاب والتيارات الاسلاموية، لماذا هذا التراجع؟ كان على صاحب المقولة إن لا يعلن الحرب، أو حتى يفكر بها، نحتاج إلى حلول ايجابية لا حروبا فكفانا ما عشنا من حروب، وغير .هذا يعلن في أربعينية الحسين عن زيارات مليونية من أين جاءت تلك الملايين أو ليس هم أبناء الشعب؟ نعم هم أبناء الشعب وليس من حق احد أن يعلن حربا على الأفكار والانتماءات التي تولدت ونمت نتيجة الفشل السياسي الذي تعيشه البلاد. الدين حوار.. والدين جدال.. وجادلهم بالتي هي أحسن ولم نسمع يوما أو نقرأ أن النبي الكريم وال بيته حاربوا أفكارا أو شهروا سيفا من اجل فكر.. الرأي محترم حتى وان كان ضد عقائدي وايماناتي.. بالحوار تظهر النتائج أما الخطب الرنانة فهي الحطب الذي يزيد من اشتعال النيران ويجعل البلاد في آتون لا يمكن إطفاءه أبدا.

عمر السراي – شاعر و الناطق الرسمي باسم اتحاد الأدباء

يكفل الدستور العراقي لعام 2005 حرية الدين والفكر والمعتقد، وتعد الحريات في هذا الدستور، غير قابلة للتغيير، لذلك يحق للعراقي اتخاذ ما يحبه من طريق يمثل توجهه ألاعتقادي، فالديانات الموروثة لم تعد خيارا مفروضا على الإنسان، فهي وحسب نظريات الهوية الحديثة، تمثل هويات مكتسبة وليست هويات ولادة، كلون البشرة والعينين وغيرها. أن الدولة العراقية مقصرة حاليا في عدم تنظيمها بقانون لحرية المعتقد، وعدم إصدارها لقوانين تنظم الأحوال الشخصية بصورة مدنية وحديثة تواكب التوجه العام للعالم، وتقمع التوجه الطائفي والمذهبي. لا أجد في عدم الإيمان أو ما يسمى بالإلحاد ضيرا شرط أن لا يسيء لمعتقدات الآخرين، فعدم إيمان المرء بما يؤمن به الآخر لا يشكل جريمة يحاسب عليها القانون، بل العكس، ففرض الإيمان على الإنسان يمثل خرقا وقسرا على توجهه الحياتي المعاش. إن الدعوات التي يتصدى لها الفاشلون من أحزاب الإسلام السياسي لمحاربة الإلحاد، ما هي إلا التفاف لإخفاء بصمات فشلهم في إدارة عراق متعدد التوجهات، عراق آمن يمثل الجميع. كما يمثل هذا التوجه الفارض لفكره مشروعا للهيمنة السلطوية على مقدرات العقول. وهو ما تجب مجابهته بالصراحة والاعتراف وعدم الانجرار وراء التسوية مع من يكفر الآخرين. فواجب الوطن توفير مكان آمن ولائق للجميع، على اختلاف أيمانهم، فهو وطن كل من يحمل الهوية الوطنية الجامعة.

صلاح زنكنة – شاعر وقاص

ظاهرة الإلحاد ليست جديدة في معظم المجتمعات التي يسودها حراك فكري وفلسفي والمجتمع العربي الإسلامي فرز شخصيات اشكالوية اتهمت بالزندقة والإلحاد مثل الحلاج والتوحيدي والمعري كونهم طرحوا أسئلة مغايرة إزاء بعض الثوابت والتابوات زعزعوا من خلالها المنظومات الدينية والفقهية الرسمية فتعرضوا إلى أبشع أنواع التنكيل والتحقير والتقتيل .

وها هي ذات المنظومة الإسلاموية ترفع راية الجهاد المقدس ضد كل من يخالفها في الرأي والنظر وتعده مارقا خارج الملة ولابد من ضربه بيد من حديد .أعتقد جازما أن هذا الوعيد المبطن أو التهديد المعلن موجه الى التيار المدني العلماني بــ (مثقفيه ومفكريه وصحفيه وفنانيه وناشطيه) الذي فضح ممارسات الأحزاب السلامية ووقف حجرة عثرة أمام أكاذيبهم وتدليساتهم وطموحاتهم في السيطرة على مقاليد السلطة إلى الأبد والتحكم بمقدرات الشعب الذي بات يسخر علانية من أفعالهم المشينة التي أوصلت البلاد إلى حافة الاحتراب والهلاك والإفلاس .وأخيرا أقول للسيد .. كان الأجدر بك أن تضرب الإرهاب والإرهابيين بيد من حديد ويد من نار بدلا من أن تلوح بسيفك البتار على معشر العلمانيين والليبراليين واليساريين الذين ينادونا بدولة المواطنة والعدالة والمدنية .

شيماء المياحي -إعلامية

انه لمن الكارثة أن نتعامل دوما بسطحية في مختلف شؤون ديننا ودنيانا وإزاء مختلف أشكال التحديات التي تجابهنا يكمن ذلك بعدم الخوض في الأسباب الحقيقية للمشكلة ومن ثم استئصالها من جذورها، واكتفاؤنا بالمعالجة الفوقية حتى مع التحدي الإرهابي فلا حل ما لم يجتث الفكر التكفيري وتجفف منابع التمويل والدعم داخليا وخارجيا.فيما يتعلق والسيد النائب الذي هاجم الإلحاد والملحدين فكان عليه بداية أن يعمق من مستوى تفكيره ليبحث عن ما دعي البعض للإلحاد ، رغم إيماني الكامل بأن الدين هو صلة المؤمن بربه ولا حق لأحد التدخل بتلك الصلة ، وقد يتخيل البعض بأني ملحدة ولست كذلك، المهم كان حريا بالسيد النائب أن يتساءل مع نفسه بمراجعة ذاتية تنفعه وأصحاب العقول المغلقة، ما الذي تراه ابعد البعض عن الدين ؟!

ما الذي وسع هوة فقدان الثقة بالدين ؟! اوليسوا هم تجار الدين وحملة العمامة المزيفة الساعية لتحقيق المآرب الشخصية ؟

أو ليس هو ذلك المسؤول الإسلامي السياسي الفاسد الذي صعد للمنصب مستغلا الخطب الرنانة حول نزاهة آل بيت رسول الله أو تحريك قدر الهريسة!؟

أو ليس هو وجود من يحز الأعناق تحت صيحة (الله اكبر)؟

أذن الخلل ليس بمن اختار الإلحاد بعدما شاهد الفساد بل الخلل بك أنت سيادة النائب لأنك ورفاقك من يسر الطريق لإلحاده من سلوكك اللاسوي أنت و المؤسسات التي يفترض أن يديرها أمثالك، فقد تمكنتم وببراعة فائقة من تشويه صورة الإسلام الحقيقية وقيمه الإنسانية والابتعاد عن جوهره بممارسات لا تمت له بصلة ، انتم من سيد التجهيل والخرافة والدجل على رؤوسنا، تلكم على سبيل المثال مناهجنا الدراسية التي تحمل من الجهل ما تنوء عن حمله الجبال، أيعقل أن معلما يجمع أطفالا بسن العاشرة على دمية كبيرة ليعلمهم طريقة غسل الميت !!!!؟ ونحن نعيش عصر التطورات التكنولوجية المتسارعة والسباق الرقمي المحموم !!؟ على ذلك لكم أن تقيسوا الأمور .. ولا أضيف أكثر.

شمخي جبر – صحفي وناشط مدني

تتصاعد الحملة التكفيرية ضد دعاة الدولة المدنية واتهامهم بالكفر والإلحاد ومعاداة الإسلام وهذا يوضح مدى اتساع القواعد الشعبية للمدنيين وإفلاس من يستهدفهم. واتهامات السياسيين دليل تخبطهما.انتشار الفكر المدني لا يمكن ان يسمى في اي حال من الأحوال أنه انتشار للإلحاد فهذه مجافاة للصواب ومسعى تكفيري لا يختلف كثيرا عن مناهج التكفير المعروفة.

اعتقد ان تصاعد التصريحات وما ينشر على النت ومواقع التواصل الاجتماعي هو جزء من صناعة عدو موهوم اسمه (المدنيين) وهو مسعى للتضليل وخداع الجمهور .طبعا كل هذا الاستهداف يمكن ان نسميه دعاية انتخابية مبكرة ، فجميع من صرح او كتب أو القى خطيبة بهذا الاتجاه، صور نفسه وكأنه المدافع عن الدين والمذهب .

السياسيون الفاشلون والفاسدون عاجزون عن تقديم برنامج سياسي يستميلون من خلاله الجمهور بعد ان ظهرت عورتهم وكشف زيف ادعاءاتهم وكذب وعودهم .

كل هذا يجعلهم يمارسون أساليب التضليل وإشغال الجمهور بعدو موهوم .

رضا الموسوي – أكاديمي وباحث أسلامي

ظاهرة الأيمان و الإلحاد في منظور القران الكريم :

المتدبر لآيات الله في التنزيل الحكيم يجد أن الله تعالى حث الناس جميعا إلى تفعيل نعمه عليهم والتي لا تعد ولا تحصى(وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ [النحل : 18] والملفت هو أن كلمة نعمة جاءت (مفردا ) أشارة إلى أن النعمة الواحدة أن أردتم أن تعدوها لا تستطيون (إحصاءها )والإحصاء مفهوم رياضي يشير الى تنظيم وجدولة كل المعلومات عن تلك النعمة والإحاطة بها من جميع جوانبها .

ومن ابرز هذه النعم هي وسائل الإدراك ووظائفها من سمع وبصر وفؤاد ( مكان جمع معلومات السمع والبصر وبقية الحواس لتكوين الإدراك للممكنات المشخصة ) ليتم التعامل معها عن طريق العقل الذي يستند إلى البحث والتفكير لاتخاذ القرارات اللازمة التي تبني وتكون (المعتقد) لدى الإنسان .قال تعالى ((وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [النحل : 78]أي إنكم ولدتم لا تعلمون شيئا وجعلت لكم سمعا وبصرا وفؤادا لعلم تشكرون (أي تفعلون تلك النعم ) لتتعرفوا على خالقكم ومدبر شؤونكم فتعبدوه هو الغرض من أصل الخلق ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات : 56]

لكنه جل شأنه قال كلمته للعباد ان عليهم ان يعبدوه بعقولهم فيطيعوه بمحض إرادتهم لا بالإكراه الذي يتنافى وحقيقة اليوم الآخر (يوم الحساب) وما فيه من الثواب والعقاب والجنة والنار .قال تعالى (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة :

256]طريقي الرشد والغي قد بينهما رب العزة في كتابة وأعلنها رسله وأنبياءه وأولياءه الصالحون فإذا تكمن احد الطغاة من أكراه الجوارح فلا يمكن له أكراه القلب الذي هو مستقر ( الإيمان أو الكفر ) .

لذلك لا أكراه في الدين ..فضلا عن ان من ابرز بركات الإكراه هو خلق النفاق والمنافقين الذين عدهم الله اخطر من الكفار وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار .

(( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً [النساء : 145]لذلك قدم رب العزة في الآية الكريمة ( الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله )لان الطاغوت هو كل فكر استبدادي يسلب الرأي الآخر ويلغيه لأنه يعطل بذلك خطة المولى عز وجل وكلمته التي قالها بان الناس أحرار في الاختيار والطاعة والمعصية مع حثهم على الأيمان والطاعة له جل شانه بعد أن أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة وطلب منهم ان يبصروا ويتبصروا في آياته التي بثها في الأفاق والأنفس ((وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ [الذاريات : 20] وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ [الذاريات : 21]

والمولى عز وجل قدم الأدلة الواضحة على إلوهيته وربوبيته لكل ما خلق وأعلن أن له الحجة البالغة التي يستطيع الوصول أليها كل متدبر متعقل لأوامر الله في كتابه الكريم ولو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنون مهتدين أليه جل شانه لكنه جل شانه قرر أن يكون الأيمان والهداية طواعية ودون أكراه .

((قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام : 149]فعلى من يتصدى لظاهرة الإلحاد لدى بعض الشباب أن يبحث عن تلك الحجة البالغة لرب العزة ليعيد أولئك الشباب إلى حظيرة الإيمان ويتحاور معهم بكل أريحية لا أن يكمم أفواههم ويمارس دور الطغاة المعطلين لخطة الله تعالى في حق العباد في اختيار ما يعتقدون ويؤمنون طالما أن هذا الاعتقاد لا يضر بالمجتمع وسلمه الأهلي .

قال تعالى ((أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [النمل : 64]يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً النساء :

174]وعلى الملــــــــــحدين المتبعين لأله ( الهوى) أن يحظروا برهانهم على ما يؤلهون غير الله يوم الحساب ((وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ المؤمنون :

117]فالقضية كلها بين الطرفين يجب أن تنحصر في دائرة (الدليل والبرهان) دون الإكراه والطغيان والحساب عند الله .

قال تعالى ((وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [القصص

75]والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين .

البصرة تستعد لشن عملية أمنية واسعة للحّد من النزاعات العشائرية