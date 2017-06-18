هل أصبحت أزمة الكهرباء مستعصية ؟ – سامي الزبيدي

هذا السؤال نتوجه به الى السيد رئيس الوزراء والى وزير الكهرباء، أيعقل هذا وبعد أربعة عشر عاماً من الغزو الأمريكي للعراق أي ما يقارب عقد ونصف من الزمان تغيرت فيه دول وبنيت فيه دول ونهضت به دول واخترعت فيه مخترعات وتطور فيه العلم وتسابقت فيه الدول في اختراعاتها ونحن في العراق لازلنا نعاني انقطعت الوطنية جاءت الوطنية، تعطل مولد السحب في المنطقة زادت أجور مولد السحب، ارتفعت أجور الكهرباء وهي ميتة، سيتم خصخصة الكهرباء،المواطنون يعيشون في دوامة خصوصاً في صيفنا اللاهب اسمها الكهرباء منذ سنين طويلة دون ان تلوح بالأفق بوادر حلها، كنا نتوقع أن يتحسن وضع التيار الكهربائي سنة بعد أخرى وتزداد ساعات التجهيز بالكهرباء للمواطنين لكن الذي يحدث هو العكس فمع ارتفاع درجات حرارة الجو ترتفع ساعات قطع التيار الكهربائي حتى أصبحت في هذه الأيام وفي شهر رمضان المبارك أكثر من العام الماضي وسنة بعد أخرى تتراجع الكهرباء ولا تتحسن وكان مشكلة الكهرباء أصبحت مستعصية ولا حل لها وعجزت كل الحكومات السابقة والحالية عن إيجاد حل ناجز لها وعجزت العقول والخبرات العراقية عن إيجاد مخرج منها، أيعقل هذا في بلد كانت وارداته المالية من تصدير النفط فقط قبل انخفاض أسعاره تصل الى عشرة مليارات دولار في الشهر الواحد وهو مبلغ يعادل ميزانية عدة دول عربية مجتمعة ويكفي لبناء عدة محطات عملاقة لتجهيز الكهرباء وخلال سنتين كان بالإمكان حل مشكلة الكهرباء نهائياً وقبل عدة سنوات وكان باستطاعة الدولة بناء محطة في كل محافظة وعدة محطات احتياط وتنهي المشكلة الى الأبد لكن سوء الإدارة وسوء التخطيط وإبعاد الكفاءات والخبرات الوطنية عن خدمة بلدها واستشراء الفساد وسرقة الأموال المخصصة للكهرباء حال دون ذلك،فهل تم محاسبة من سرق الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء وهل تم استعادة تلك الأموال ؟

الجواب كلا طبعاً والى متى تسرق الأموال المخصصة لقطاع الكهرباء ؟ وما هي الحلول إذن؟

ان أفقر دولة أفريقية أوآسيوية لديها فائض من الكهرباء ويتنعم مواطنوها بالكهرباء المستمرة ودول الجوار تصدر لنا الكهرباء الفائضة عن حاجتها منذ سنين وبمبالغ كبيرة جداً تكفي لبناء عدة محطات للكهرباء لكن لا أحد من المسؤولين والسياسيين يبني بل يهدم فلماذا نفيد دول الجوار باستيراد الكهرباء ولا نفيد شعبنا وبلدنا ومن أموال الشعب ونبني محطات كهرباء بدل من استيراد الكهرباء ؟ ولماذا لا نضع سقفاً زمنياً لحل مشكلة الكهرباء نهائيا ً بعد أن كثر الكلام والسرقات وعمليات الفساد في هذا القطاع ؟ علماً هنالك شركات هندية وكورية ويابانية على استعداد لبناء محطات كهرباء خلال سنة واحدة لا تكلف الدولة إيراد شهر واحد من مبيعات النفط بأسعاره الحالية ورغم انخفاضها ولديها استعداد للعمل بالآجل أو مقابل تصدير كميات من النفط لحسابها فلماذا لا تتصرف الحكومة وتنهي الأزمة التي أصبحت أزلية .

يقول المواطنون ان أزمة الكهرباء سياسية وما يحدث على أرض الواقع يعزز كلام المواطنين فهناك جهات وأحزاب سياسية وسياسيين مستفيدين من بقاء أزمة الكهرباء وهناك من يريد أن يفيد دول الجوار باستيراد الكهرباء منها بمبالغ كبيرة جداً ليحصل على عملات مقابل ذلك، فما هي الحلول يا حكومتنا الرشيدة ؟ هل يبقى المواطن يتلظى صيفاً كل عام بسبب انقطاع التيار الكهربائي حيث ترتفع درجات الحرارة ومعها تزداد ساعات قطع التيار الكهربائي ، لقد تظاهر المواطنون كثيراً وهتفوا كثيراً وناشدوا كثيراً وقطعوا الطرق وحملوا اللافتات وكتب الإعلاميون والصحفيون وعقدت الندوات وأجريت العديد من اللقاءات واصبحت مشكلة الكهرباء مادة دسمة للفضائيات لكن دون جدوى ودون حلول جذرية فهل تبقى مشكلة الكهرباء أزلية لا حل لها وسياسية كما يقول البعض وتفوح منها روائح الفساد النتنة ومجال خصب لسرقة مليارات الدولارات سنوياً من قبل الفاسدين والمتاجرين بالأزمات وبمعاناة العراقيين ؟ أجيبونا أيها المسؤولون أيها السياسيون يا من تقودون هذا البلد منذ أربعة عشر عاماً .