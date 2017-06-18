السياسة وسياسة اللف – أحمد عباس الذهبي

.نحتاج أن نحسن اختيار الأسلوب المناسب للمواقف وأخلاقية التعامل ورقيها

– عندما نسمع ونقرأ عن السياسة فاننا نقرأها ونفهمها من منظور سياسي كما هي السياسة والأخبار والعلاقات بين الدول وما يكون من سياسة بين دولة أخرى وتبادل سفراء وما الى ذلك من أمور ترتبط بمفردة السياسة وما هو واصل الى عقل الإنسان من خلال ما يسمعه ويشاهده من حروب واحتلال وثورات عربية وربيع عربي ومظاهرات وتنديدات.. وربط علاقات وتحالفات ومعاهدات وما ينقل عبر القنوات الفضائية وبرامج الأخبار وما يكتب بالصحف.

– الا ان السياسة ومفهوم السياسة اكبر من انها ترتبط بالسياسة كحدث وبمفهومها المتعارف عليه، فالسياسة هي أسلوب التعامل وأسلوب التواصل كعلاقة بين الافراد وهي كذلك منهج وطريقة رسم الخطط الستراتيجية قصيرة وطويلة المدى. وهي الاجراءات والطرق التي تؤدي الى اتخاذ قرارات من أجل مجموعة.

– نجد مفهوم السياسة كأسلوب يدخل في أشكال العلاقات الإنسانية سياسة الزوج مع زوجته وسياسة تعامل الزوجة مع زوجها. سياسة المعلم مع طلابه وسياسة المدير مع موظفيه وسياسة الوالدين في تعاملهم مع الأبناء وسياسة العلاقة بين الأصدقاء وسياسة الإنسان في تعامله مع الكائنات الحية من نبات وحيوان وسياسة الإنسان مع العمال والخدم وسياسة التعامل في البيع والتجارة وسياسة الحوار والتواصل في وسائل التواصل الاجتماعي…فالسياسة لا تتوقف عند هذا الحد بالذات وانما تدخل وتكون أساسا في بناء العلاقات وفي طريقة تكوينها وتيسيرها أو انهائها!

– فالزوج عند تعامله مع زوجته، التي تنتظره وتصبر على غيابه وسفره وتصبر على تربية الأولاد وما يواجههم من مشاكل ومن أمور تتحملها هي ذاتها، فسياسة الزوج ان يتحلى بصفة الإنسان السياسي الدبلوماسي الصبور المجامل الإنسان الذي يحسن تعويض غيابه ويحسن تعويض الزوجة ألم الغياب والانتظار.

تعامل الزوج بهذا الأسلوب وهذه السياسة الإنسانية الراقية لزوجته يزول ويتلاشى معه كل تعبها وصبرها، مع كلمة طيبة وحلوة وتقدير وشكر مهما كان هناك تقصير أو تعب أو أقل شكوى من الزوجة.

– أحيانا تشتكي زوجات من أسلوب أزواجهن ويصعب عليها فهمه والوصول الى تفكيره واختراق جدار صمته وطول خلوته أو طول جلوسه وحواره وحديثه عبر تويتر والوتس أب وغيره وتجد النصيحة التي تقال لها (سايسيه) بأن تتبع أسلوبا معينا وطريقة تمتلك فيها مفتاح الوصول لشخصيته وكيفية الدخول عليه، فهذه مهارة وقدرة وليس كل إنسان أو زوجة تستطيع ان تمتلك مفاتيح الوصول لشخصية الزوج او من يتعامل معه، الا ان الأسلوب الأمثل في هذه الحالة هو التعامل بصدق ووضوح وشفــــافية توضح ما في أعماق الإنسان وما في نفسيته من مشاعر وأحاسيس معينة تجاه الآخر دون تجريح. بهذا الأسلوب يكون كمن وصف حالته لطبيب ليشخص حالته ويكون كمن وضح لشريــــــكه زوج او صديق او موظف ما في نفسه دون هروب ودون نفاق ودون مواربة وتخفي خلف جدران وخلف قناع لا تعرف ما وراءه!

– مواقف تحتاج أسلوب الدبلوماسية والسياسة وطريقة للدخول والتعامل والتواصل.ومواقف تحتاج أسلوب الوضوح والشفافية والتعبير الواضح بكل ما تحمله من تعبير عن المشاعر والأحاسيس كي لا نخسر الآخر ومواقف تحتاج القرار والحسم لتحديد موقف وحق.

جرة قلم

مهما كانت أشكال المشاعر الصادرة من الإنسان متحدثا كان أو صامتا دون كلام، عبر نظرة عين أو حروف مكتوبة متى كانت صادقة وواضحة معها تقابل بكل ترحاب واحتواء وتأثير.

قد تخون الإنسان لحظة تقــــدير الموقف ويفقد فيها مصطلح السياسة فلا يكون مأخذا ممن في قلوبهم مرض وبما في نفسيتهم من عقد بمحمل شخصي وأسلوب للعداء والخلاف وتصيد الأخطاء والغدر بالآخر بعد جلسة حوار وبوح وكتابة حروف مشاعر ولحظة ضعف إنساني يكون سببا لتركه والغدر به وخيانة أمانة ولا يكون للاحتواء مجالا وتقديرا!

نحتاج ان نحسن اختيار الأسلوب المناسب للمواقف ونحسن التعامل والاهم أخلاقية التعامل ورقيها وأن ندرب أنفسنا بأن نكون سفراء ودبلوماسيين وسياسيين بصدق..دون نفاق مع من نتعامل ودون سياسة اللف والدوران والتي تجعلك تدور في دائرة من نفاق وكذب وخداع وغموض تبغض فيه كلمة سياسة!