الزراعة لـ (الزمان): منع إستيراد محصول متوفر محلياً لحماية المنتج

الجمعيات ترى الخضروات المهرّبة وراء إنخفاض الأسعار

بغداد ــ داليـا أحمـد

شددت وزارة الزراعة على ضرورة تنفيذ العقوبات القانونية ضد المخالفين والمهربين لاستيراد المنتجات الزراعية هدفا لحماية الاقتصاد الزراعي المحلي فيما اشار الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ان سبب انخفاض اسعار الخضروات في الاسبوع الماضي يرجع الى دخول منتجات زراعية مهربة. وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) أمس ان (الخروقات التي ينفذها المهربون من التجار في استيراد المنتجات الزراعية بالشكل غير القانوني تعد خرقا للقانون يجب ان يحاسب في وقت ان الوزارة تمنع استيراد اي محصول متوفر محليا هدفا لحماية المنتوج المحلي).

واجبات الكمارك

واضاف ان (تلك المخالفات ليست من مهام الوزارة بل مهام وواجبات ودوائر الكمارك في المنافذ الحدودية وبرغم ذلك فان الوزارة توفر للمزارع السبل الاساسية لانجاح المحاصيل وتسويقها من اجل انجاح الاقتصاد الزراعي في البلاد). فيما أعلن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية عن انخفاض أسعار الخضروات في الاسبوع الماضي عازياً ذلك إلى أسباب عدة من بينها وفرة الانتاج المحلي، فيما أشار إلى دخول منتجات زراعية مهربة. وقال الاتحاد في بيان امس ان (التقرير الخاص بأسعار الخضر للاسبوع الماضي كشف انخفاض أسعارها بسبب وفرة الانتاج المحلي فضلا عن دخول منتجات مماثلة وعدم الالتزام بالروزنامة الزراعية)، وأضاف أن (التراجع بالأسعار ياتي أيضاً بسبب دخول منتجات من إقليم كردستان محسوبة على أساس انتاج محلي وهي ليست كذلك إضافة إلى عدم ضبط المنافذ الحدودية وذلك بدخول منتجات زراعية مهربة)، موضحاً أن (انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن بسبب ترشيق الوضع المالي أدى أيضاً إلى تراجع الأسعار(، وطالب الاتحاد (بضرورة الالتزام بالروزنامة الزراعية في مواسم الانتاج المحلي وكذلك السيطرة على المنافذ الحدودية من قبل وزارة الداخلية فضلاً عن معالجة وضع المنتجات الزراعية الداخلة من الإقليم) مشدداً على (ضرورة إشراكه عند منح إجازة للمنتجات الزراعية المطلوب استيرادها). وكان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية أعلن، في الحادي عشر من حزيران الجاري عن أن بعض الخضر والفواكه الممنوعة من الاستيراد تدخل عبر سيطرة الخالص في محافظة ديالى، مؤكدة ان هذا الاستيراد بات يهدد القطاع الزراعي المحلي والمستوى المعيشي للفلاح). ويذكر ان العراق ومنذ القدم يسمى وادي الرافدين وارض السواد والزراعي وبلاد القمح وارض النخيل والأرض الخضراء والبساط الأخضر، وازدهرت الزراعة على مختلف العصور والأزمان ومنذ العهد العباسي والى سنوات قريبة جرى الاهتمام بالمشاريع الاروائية والتي تنقل المياه الى أراض زراعية شاسعة بطريقة السيح والنواعير وسد الانهر لترتفع المياه وتنحصر، وجمع مياه الامطار في البرك والواحات واخيراً عن طريق المضخات الزراعية والمولدات وبناء السدود. ويرى باحثون في المجال الزراعي انه (قبل الحصار الاقتصادي عام 1990كان العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه والحليب،إذ لم تكن الكمية المستوردة من هذه المواد تشكل في العام 1988سوى 6بالمئة من الطلب الداخلي وتغطي اذن النسبة المتبقية من قبل الانتاج المحلي ثم تدهور هذا الانتاج تحت تأثير العقوبات الاقتصادية وبالمقابل ظل البلد يعاني عشرات السنين من التبعية للخارج فيما يتعلق بالمنتوجات الزراعية خاصة الحبوب مثل القمح،على الرغم من ذلك كان هناك بعض النشاطات التي تهتم بالزراعة نوعاً ما، حيث جرى الاهتمام بالتنمية الزراعية وفق خطط سنوية اعدتها وزارة التخطيط والمجلس الزراعي الأعلى)، واضافوا ان (الجهات الزراعية الرسمية وفرت للفلاحين المياه والكهرباء والبذور المحسنة والمبيدات واللقاحات والعلف والسماد الكيمياوي بأنواعه ثم بناء عدة مصانع للسماد والكيمياوي في عكاشات وابو الخصيب والموصل واصبح العراق من اكبر الدول المصدرة للسماد الكيمياوي والصين كانت اكبر مستوردة له بعد البترول، وغيرها من النشاطات.اما بعد 2003 فأن الزراعة تدهورت ومن الاسباب التي أدت الى تدني المستوى الزراعة والانتاج الزراعي وهجرة الفلاحين لأراضيهم بسبب الجوع والبطالة).

إنحباس أمطار

واوضح الخبراء ان (انحباس الامطار وتأخر سقوطها يهدد الاراضي الزراعية بالجفاف ويزيد معاناة المزارعين، فضلاً عن الصعوبات المهنية والامنية، حتى ان هطول الامطار في بعض الاحيان لا يروي الارض مما يجعل البذور المغروسة في الشتاء تتعرض للتعفن او تأكلها الطيور كما شح الامطار يؤدي الى انخفاض انتاج المحاصيل وذلك له اثر سيئ جداً على المحاصيل والماشية وبالتالي ستلحق ضرراً بالسدود والابار خاصة وان مزارعي المناطق الوسطى والجنوبية يعتمدون على الري من ماء دجلة والفرات المخزون في السدود، اما اقليم كردستان فأن تساقط الثلوج يساعد كثيراُ المزارعين في ري الاراضي الزراعية)، وتابعوا (كما ان التغيرات المناخية تعد مشكلة للعالم اجمع حيث هناك مناطق جافة من العالم تنعم بالامطار فيما حرمت مناطق اخرى زراعية منها).

عمليات نزوح

وتابعوا ان (العديد من المدن العراقية شهدت في السنوات الاخيرة عمليات نزوح واسعة للأسر الفلاحية التي تدهورت حالتها المعيشية بعد التوقف الكامل لجميع البرامج المساندة لهذا القطاع ولقد كان الفلاح يعتمد على المؤسسات الحكومية من حيث توفير البذور والاسمدة والمكائن الزراعية بشكل مدعوم اضافة الى توفير بعض مستلزمات الزراعة والتسويق وماء السقي والطاقة ومكائن الضخ،والآن اصبح الفلاح يعتمد على قدراته الذاتية لأجل توفيرها وهي مكلفة جداً وقد تكون مستحيلة على الكثير من الفلاحين وبشكل ارغمهم على ترك الارض لفترة طويلة على امل عودة الجهات المعنية الى استئناف نشاطهم الداعم).