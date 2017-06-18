الإستجداء آفة العصر الحديث – إيناس عبد الهادي الربيعي

بات الاستجداء ظاهرة خطرة على المجتمع بأسره بمختلف صوره المعاصرة ؛كان خلق الإنسان لغاية مهمة اختاره الله لها إلا وهي عمارة الأرض فلم يكن خلقه ليكون متكاسلا بل ليكون قويا منتجا. فمن المهم تسليط الضوء على هذه الظاهرة وبيان الآثار التي تخلفها في المجتمع. فالتسول بمدلوله المعاصر هو مصطلح حديث ،فهو الاستعطاء وطلب الصدقة يقوم به المعني سواء له أم لغيره متجولا أم جالسا في مكان عام متذرعا بعاهة أو جرح أو أية وسيلة أخرى ؛ فالاستجداء أسبابه كثيرة إذ يعد الفقر والحاجة من أولى أسباب انتشار هذه الظاهرة؛ فيسعى الفقير من خلاله إلى سد حاجاته بسبب مرض يمنعه من العمل أو عدم وجود معيل له . وتتعدد صوره من بلد إلى آخر ومن عصر لآخر إلا أنه يشترك في الغاية إلا وهي الحصول على المال، فقد يستغل المستجدي مرضه واعاقته للحصول على المال أو قد تكون تقارير طبية حقيقية أو مزيفة ليوهم الآخرين بحاجته للمال، أو التستر بالملابس البالية والتظاهر بالجوع والحاجة. أو اصطحاب الأطفال واظهارهم بمظهر يدفع الآخرين للتعاطف معهم ومساعدتهم، أو بيع بعض السلع البسيطة على قارعة الطرق. وبهذا نكون أمام ثلاث صور منه أما معلن وصريح يمد يده للناس طالبا المال، أو تسول مقنع عن بيع السلع البسيطة أو تسول موسمي يكون مرتبطا بمناسبات معينة كرمضان أو الأعياد والأماكن الدينية أو الترفيهية، وكذلك الإجباري عن طريق إجبار الأطفال على الاستجداء من قبل ذويهم. هذه بعض الصور الشائعة التي يمكن القول إن لا حصر لها، فهي ظاهرة تزداد وتتعدد صورها ؛فبعد ان كانت محصورة بالأسواق وأماكن العبادة باتت منتشرة في الأماكن العامة ومواقف السيارات والإشارات الضوئية والمساجد وأماكن العبادة والمحلات التجارية والمستشفيات. فالاستجداء ليس بالضرورة يعبر عن حاجة اقتصادية لفئة معينة فقد بدأت تتحول في السنوات الأخيرة من حاجة إلى مهنة بدأت تنمو بحكم تربيتنا الإسلامية التي تنظر بعين العطف لهذه الفئة مما شجع هذه الفئة على امتهانها ولا سيما أنها من أسرع الوسائل للاثراء بلا عمل أو رأس مال.

وفي العراق نجد التناقض بين الامكانيات الاقتصادية المتنوعة والوضع الاجتماعي المتدني الذي يضعه في مصاف الدول الفقيرة التي تعاني ارتفاع مستوى البطالة وارتفاع إعداد من هم تحت خط الفقر مع تدني المستوى الصحي وفقدان الضمان الاجتماعي وانتشار الأمية على الرغم من توفر الامكانيات المادية للاستثمار. فالعديد من الدول لا تتوفر لها نفس إمكانيات الاستثمار إلا أنها خطت خطوات نحو النمو الاقتصادي من خلال قدرتها على تفعيل عوامل الاستثمار بشكلها الأمثل وهو ما نفتقده في العراق.

فالازمات السياسية والحروب اضعفت طاقات البلد الاقتصادية مع ضعف تفعيل الخطط الاقتصادية وتفشي الفسادين الإداري والمالي داخل المؤسسات الاقتصادية وهدر الأموال المخصصة لنمو الاقتصاد كلها أسباب تضافرت لتكون ظاهرتا الفقر والتسول نتائج لها.

مولدة العديد من الآثار السلبية على المجتمع ؛ فهو يحط من كرامة الإنسان باللجوء لوسائل مهينة للكرامة؛ فقد كرم الله تعالى الإنسان بقوله تعالى : (لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فقد بين له سبل العيش بكرامة ، فالاستجداء يعرض كرامة النساء والأطفال للاستغلال المادي و الجنسي كما أنه أحد أسباب تهرب الأطفال من المدارس وترك تحصيلهم العلمي ، مع تعرضهم للانحراف والإجرام مما يحرم المجتمع من فئة مهمة يكون لها الأثر البالغ في بناء المجتمع في المستقبل.

إضافة إلى تعرضهم لمخاطر الدهس بسبب التجوال في الطرقات وسؤال السائقين عند التقاطعات والإشارات الضوئية والتي قد تكشف عن العديد من أسرار التسول كالعاهات المصطنعة أو المبالغ النقدية الكبيرة بحوزتهم مع تعرض الأطفال منهم لسلوكيات سيئة مثل الإدمان والتدخين وسلوكيات تتعارض مع الاخلاق القويمة تهدم المجتمع وتعرض هذه الفئة للتشرد في الشوارع والساحات العامة.

مما يدفعنا للبحث عن حلول لوضع الأموال التي تعطى لهذه الفئة في مشاريع إنتاجية أو في مؤسسات تعنى بالأسر الفقيرة والمحتاجة مع انشاء مراكز لايداعهم عن طريق برنامج يومي لمتابعة حركتهم وضبطهم لدرس الحالات المضبوطة وايداع من يحتاج للحماية والرعاية في مؤسسات مخصصة لهذا الغرض ؛ وكذلك تفعيل وتنظيم قوانين الاستثمار وتشغيل اليد العاملة لمحاربة البطالة في المجتمع التي تتفشى لتصبح فقرا يتحول لتسول. مع تأكيد إعادة النظر بالقوانين التي تعالج هذه الحالة وإعادة صياغتها وتشريع الجديد منها بما يتلاءم مع التطور الحاصل في المجتمع عن طريق إصدار تشريعات تمنع مزاولته بكل أشكاله العلني أو المخفي مع تفعيل قانون إلزامية التعليم للأطفال ومنع تشغيل من هم دون سن 15 سنة وتشجيعهم على الانخراط في المدارس لانتشالهم من الانحراف؛ مع زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية مع التوعية الإعلامية على كافة المستويات للتفريق بينها وبين حالة الفقر مع رفع حصة الفرد من الدخل القومي للحد من الفوارق في مستويات الدخل بين الأفراد من خلال الاستعانة بالموارد البشرية المعطلة وتنمية الإنتاج الوطني مع الاعتناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وزيادة إعدادها لتشجيع المحتاجين للانضمام اليها وتشجيع المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والمحسنين للمشاركة في هذه المشاريع ،مع فتح حسابات مصرفية تعرض التبرع لها. مع أهمية تفعيل العامل الديني في توعية المجتمع وتنبيهه لمخاطره بوصفه ظاهرة غير حضارية تتنافى مع القيم الدينية؛ بالإضافة لعمل الجهات المختصة على وضع الخطط والأساليب الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة.

بغداد