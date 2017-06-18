عراقيات

الفضائيات والثرثرة – ماجد الكعبي

لا ينكر متنكر إننا أمة أقوال أكثر من كوننا أمة أفعال وخاصة في هذا الزمان النذل والبائس الذي أصبحت فيه اغلب الفضائيات سلعة بيد الجهلة والمحتالين من أصحاب الأموال المسروقة في العلن وفي الخفاء، ولو أردنا إحصاء عدد الفضائيات العربية لأعجزنا تحديد عددها وخاصة في السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق .

ما الذي تبثه هذه القنوات الفضائية لمشاهديها ..؟؟ هذا السؤال الذي يرد في الذهن وخاصة القنوات العراقية أولا ..؟؟

الفضائيات العراقية مشغولة بالثرثرة في برامجها السياسية التي خلقت جيشاً من المعلقين السياسيين الذين لم نعرف من أي سماء هبطوا فعددهم تجاوز عدد صحفيي وإعلاميي العراق الذي تجاوز عداً خيالياً يفوق العدد الذي تخرج من كليات الإعلام فغصت بهم سجلات نقابة الصحفيين والاتحادات والمؤسسات الإعلامية، وكأن هؤلاء فقعوا كنبات الفطر وصار لهم وجود مادي ومعنوي وبدأوا يحللون كأصحاب رأي وملأوا الصحف والمجلات ووسائل الإعلام والفضائيات وصاروا في المقدمة وأغلبهم لايجيد سوى الثرثرة الفارغة، واللغو المجاني، وتلميع صور أعضاء مجلس النواب والوزراء والوكلاء والسياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب .

طوفان الغث هو ما يبدو لمشاهد القنوات الفضائية وخاصة (العراقية)، وحتى العربية التي لم تسلم من هذه الثرثرة التي تهتم بهز الأرداف والبرامج السخيفة والإعلانات المدفوعة الثمن فلا برامج علمية هادفة، ولا برامج للأطفال رصينة، ولا برامج ثقافية جادة بعيدة عن التزلف والمراءاة وتلميع النكرات، ولا برامج تهتم بمشاكل الناس وهمومهم، ولا برامج سياسية هادفة تشخص الأمور بحيادية ولا .. ولا..!! .

إعلام مريض وقنوات ثللية وبرامجها تافهة تلمع شخصيات كارتونية،وأننا نعيش وسط الجنان ! هذا واقع حالنا، فلمن نشكو ؟!!!

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