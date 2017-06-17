البزّاز يحقق حلم عائلة نازحة بالعودة إلى الموصل

فريق الأمل يقدم سيارة أجرة لأبي

محمد لكسب رزق أسرته

نينوى – الزمان

حقق فريق الامل بتوجيه من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز حلم عائلة نازحة قسرا من نينوى الى كربلاء بالعودة الى مسكنها في الموصل.

والتقى فريق الامل بعائلة (ابو محمد) خلال تفقده لاحوال النازحين في احد المخيمات بمحافظة كربلاء خلال حلقة البرنامج التي بثتها قناة (الشرقية ) مساء الجمعة.وقالت ام محمد ودموعها تسبق كلماتها (انها لم تشاهد والدتها منذ نزوحهم من الموصل قبل ثلاث سنوات بعد ان تم قتل والد زوجها واخوته امام ناظريه ومن ثم تهديده بالقتل من قبل الدواعش مما اضطرهم لترك منزلهم الذي كان آمنا في يوم ما). وقال ابو محمد انه (يتمنى العودة للموصل مع زوجته وولديه وابنته جنات).

ولتحقيق امنية هذه العائلة قام فريق الامل بنقلها من كربلاء الى بغداد ثم اربيل ثم الى الموصل وتخللت هذه الرحلة زيارة الى العتبات المقدسة في كربلاء والابتهال الى الله عز وجل بتحرير الموصل بالكامل و القيام بجولة في اسواق اربيل لشراء مختلف انواع الملابس للعائلة ثم اصطحابهم الى احد أماكن الترفيه لادخال البهجة الى نفوس الاطفال الذين مروا باصعب الظروف خلال المدة الاخيرة . وعند وصول العائلة الى الموصل فوجئت ان فريق الامل وبتوجيه من البزاز قام بتجهيز منزل جديد لها متكامل الاثاث والتجهيزات لتقيم فيه بالموصل بين جيرانها واهلها . كما فاجأ الفريق العائلة النازحة بتقديم سيارة اجرة جديدة لتكسب منها رزقا حلالا يعينها على مواجهة الظروف القاسية التي عانت منها. وشكرت العائلة رعاية البزاز لها (سائلين الله ان تكون اعماله الانسانية هذه في ميزان حسناته). الى ذلك يواصل برنامج (خيرات رمضان) على قناة (الشرقية) مد يد العون لعوائل تقطعت بها السبل ومنها عائلة ميسون سالم من العمارة وهي ارملة لا مصدر للرزق لديها وهي مسؤولة عن اعالة ثلاث بنات وولد و اغاثها البرنامج بتقديم راتب رعاية لمدة سنتين .كما اغاثت (الخيرات) عائلة رشا عبد الله خضر النازحة من الموصل الى احد المخيمات في اربيل براتب رعاية لمدة سنتين والتي يعاني احد ابنائها من ضمور في الاعصاب تعذر توفير العلاج له لكون رب العائلة عاطلا عن العمل منذ نزوحهم من الموصل.