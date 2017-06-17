العبادي يبدأ جولة إقليمية تشمل ثلاث دول غداً الأثنين

البياتي لـ (الزمان): العراق ملتزم بتوازن العلاقة وأزمة البيت الخليجي تحل قريباً

بغداد – الزمان

يبدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي جولة اقليمية تشمل ثلاث دول لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات مكافحة الارهاب والتعاون الاقتصادي وكذلك تمتين الاواصر والعلاقات الثنائية ، فيما اكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ان العراق يلتزم بتوازن العلاقة مع الدول متوقعا حل ازمة البيت الخليجي قريبا. وقال البياتي لـ(الزمان) امس ان (العبادي سيقوم بجولة اقليمية لا تقتصر على السعودية وانما ستشمل ايران والكويت لبحث العلاقات الثنائية التي تبنى على اساس المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي والتعاون بعيدا عن الشأن القطري)، مبينا ان (الزيارة تبدأ خلال الاسبوع الجاري تضم وفدا رفيع المستوى من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة)، واضاف ان (زيارة العبادي الى السعودية ليست لها علاقة بالخلاف القطري السعودي وانما تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطويرها بعد الاتفاق الذي حدث خلال زيارة وزير الخارجية السعودي عادل جبير الى بغداد وايضا خلال لقاء العاهل السعودي على هامش قمة البحر الميت في الاردن وتأكيد ضرورة العمل لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يعزز امن واستقرار المنطقة)، واوضح البياتي ان (العلاقات العراقية السعودية مرت خلال المدة الماضية بتشكيك وتدخلات اما في الوقت الحالي ، فهناك رغبة جادة بفتح صفحة جديدة مبنية على احترام السيادة والاستقلال)، موضحا ان (هدف الزيارة هو ايصال رسالة العراق ورؤيته بعد معركة تحرير الموصل بما يتعلق بملف الاعمار والنهوض بالواقع الخدمي في المدن التي شهدت صراعات وخلافات ومعارك وان يكون عنصر توازن وسلام في المنطقة)، وبشأن الازمة الخليجية قال البياتي ان (الازمة مازالت ازمة البيت الخليجي وبالتالي من يريد ان يدخل في مجالات لتقريب وجهات النظر ينبغي ان تكون لدية علاقة طيبة مع الطرفين وما نراه ان هذا الصراع سينتهي قريبا بعد عيد الفطر لتدخل اكثر من دولة). وكان الجبير قد اعلن أن العبادي سيزور الرياض غدا الاثنين. وقال في تصريح امس ان (بلاده تتطلع لإعادة العلاقات مع بغداد إلى أفضل حال ونرحب بزيارة العبادي)، لافتا إلى أن (السعودية تعد من ممولي التحالف ضد داعش في سوريا ونؤمن أن الجهد الكبير والقوي ضده يضمن دحره). من جهة اخرى عد نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي دعم إيران لجماعات في العراق يعرقل جهود تجاوز الانقسامات الطائفية قبل الانتخابات النيابية العام المقبل. وقال علاوي في تصريح امس ان (إيران تتدخل حتى في قرار الشعب ولا نريد انتخابات قائمة على الطائفية وإنما عملية سياسية شاملة)، متمنيا أن (يختار الشعب دون أي تدخل من أي قوى خارجية)، وتابع ان (إجراء انتخابات نزيهة يتطلب عدم تدخل إيران ولا غيرها من الدول)، متهما (طهران بعرقلة مساعيه لرئاسة وزراء العراق في انتخابات 2010 وقطر بتبني مشروع تقسيم العراق ودعم تشكيل اقليم للمكون السني)على حد تعبيره. داعيا الى (اجراء حوار حقيقي مع قطر لوضع النقاط على الحروف)، واستبعد علاوي (اجراء مصالحة بالعراق لن يحدث بسبب وجود متمرسين بالطائفية السياسية). من جانبه كشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري عن تشكيل لجنة مصرية لبحث تسهيلات منح تأشيرة الدخول للعراقيين الى مصر. وقال الشمري في تصريح امس ان (وفدا من الائتلاف برئاسة علاوي طرح خلال زيارته الى مصر قضية عدم التشديد بمنح تأشيرات الدخول للعراقيين من الطلبة والمجاميع السياحية الى مصر)، واضاف ان (الجانب المصري تفهم الموضوع واهمية تقوية اواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين)، لافتا الى ان (وزير الخارجية المصري سامح شكري اكد تشكيل لجنة لبحث تسهيلات منح تأشيرة الدخول للعراقيين الى مصر)، مؤكدا (ضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع نظيرتها المصرية والاستفادة من الجهود والسعي لايجاد اليات افضل لتسهيل دخول العراقيين الى مصر وصولا الى الغاء الفيزا بين البلدين). الى ذلك بعث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم برقية تعزية الى رئيس بنغلادش محمد عبد الحميد بضحايا الفيضانات والامطار. وقال معصوم خلال برقية التعزية (بأسى والم عميقين تلقينا نبأ الفاجعة التي حلت ببلادكم اثر الفيضانات والامطار الغزيزة التي ضربت البلاد).