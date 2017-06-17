3 ملايين زائر يحيون ذكرى إستشهاد الإمام علي

النجف – سعدون الجابري

بلغ عدد زائري مرقد الامام علي بن أبي طالب عليه السلام في ذكرى استشهاده التي صادفت امس اكثر من ثلاثة ملايين شخص ادوا مراسيم الزيارة بدون احداث أمنية.واكدت قيادة عمليات الفرات الأوسط في بيان امس نجاح خطة حماية الزوار الذين قصدوا محافظة النجف لإحياء الذكرى وليالي القدر المباركة من دون اي خرق أو حادث أمني ، مشيرة الى ان الخطة الامنية جرت بإشراف ميداني مباشر من جانب قائد عمليات الفرات الأوسط . وكانت قيادة العمليات وقيادة شرطة النجف قد أعدتا الخطة الخاصة بحماية الزائرين التي شارك فيها اكثر من 22 الف منتسب من الأجهزة الأمنية لوزاتي الدفاع والداخلية وطيران الجيش لتأمين الحماية اللازمة للزائرين القادمين من داخل وخارج العراق وعبر المطارات والمنافذ الحدودية. ولفت الى (نشر دوريات متحركة وثابتة ونقاط تفتيش وسط انتشار واسع ومنظم)، مضيفًا انه (كان للجهد الاستخباري دور كبير في نجاح هذه الخطة أضافة الى ذلك انتشار الأجهزة الامنية في الأقضية والنواحي لتأمين الحدود الإدارية والمنافذ والسيطرات وتسهيل وصول الزائرين وتوفير الخدمات الأمنية لهم وحمايتهم ).وبحسب البيان فقد (بلغ عدد الزائرين الوافدين الى محافظة النجف الأشرف خلال الأيام الثلاثة الماضية اكثر من 3 ملايين زائر من ضمنهم اكثر من 150 الف عربي واجنبي) .