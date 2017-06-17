لافروف يتهم واشنطن بمحاولة قطع التواصل بين القوات العراقية والسورية

الإعلام الحربي: تحرير منفذ الوليد أول ثمرات عملية الفجر الجديد

بغداد – صباح الخالدي

اعلنت خلية الاعلام الحربي عن تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك الشريط المتبقي بين الحدود السورية العراقية الاردنية مع انطلاق عملية الفجر الجديد فجر امس السبت. وقالت الخلية في بيان انه (بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات الحدود، انطلقت عملية واسعة بإسم الفجر الجديد لتحرير مناطق الشريط الحدودي في المنطقة الغربية من ثلاثة محاور، اشتركت فيها قوات الحدود والحشد العشائري باسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي)، مؤكدة ان (العملية اسفرت عن تحرير منفذ الوليد الحدودي ومسك وتحرير الشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الاردنية). ولم يدل البيان بتفاصيل. من جهة اخرى، اعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن محاصرة 100 ألف مدني في مناطق خاضعة لسيطرة داعش في الموصل.وأضافت في بيان أن (قناصة داعش يطلقون النار على أسر تحاول الفرار سيرا على الأقدام أو في قوارب عبر نهر دجلة).ونقل البيان عن ممثل المفوضية في العراق برونو جيدو قوله ان(هؤلاء المدنيون محتجزون بالأساس دروعا بشرية في المدينة القديمة)، مضيفًا (ليس هناك أي طعام تقريبا ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود، وهؤلاء المدنيون يعيشون في ظروف تزداد تفاقما بسبب الحرمان والفزع بفعل القتال الذي يحيط بهم). وفي شأن متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية أنها تتحرى احتمال مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في إحدى ضرباتها الجوية في مدينة الرقة بسوريا.وأوضحت أن البغدادي وما يصل إلى 330 مسلحا قتلوا في الضربة الجوية التي نفذتها قواتها يوم 28 أيار الماضي.واستهدفت الضربة اجتماعا لقادة المجلس العسكري بالتنظيم في معقله بشمال سوريا.لكن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش الكولونيل جون دوريان، إن واشنطن ليس بوسعها تأكيد مقتل البغدادي.ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية.وجاء في بيان الدفاع الروسية أن الاجتماع المستهدف عُقد بحضور ثلاثين قياديا وما يصـــل إلى 300 مسلح من التنظيم.

وأضاف انه (وفقا لمعلومات يجري تحريها عبر قنوات عدة ، كان البغدادي، الذي قُتل جراء الضربة، حاضرا في الاجتماع).وفي واشنطن، شكك الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية مايكل هايدن في ا مقتل البغدادي.وقال هايدن في مقابلة مع شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية(حتى الروس يبدون غير متأكدين من أنهم تمكنوا من البغدادي، وأحد الأمور التي تدفعني للشك نوعا ما هو ما قالته روسيا إن الغارة استهدفت لقاء ضم 300 قيادي بالتنظيم، وهذا أمر يصعب عليَ فهمه بالنظر إلى حجم الضربات التي وجهناها له خلال العامين الماضيين)، مستبعدا اجتماع مثل هذا العدد من قادة أبرز قيادة التنظيم في مكان واحد في الظروف الراهنة.وأضاف أن (موقع الغارة يشير إلى أن الروس وحلفاءهم السوريين والإيرانيين يتوجهون الآن شرقا إلى المساحات الأمريكية التي كانت حصرية تقريبا، واعتقد أن الدافع وراء ذلك هو مخاوف روسيا وإيران والنظام السوري من أن الأمريكيين وأصدقاءهم سيسيطرون على الأجزاء الشرقية لسوريا، الأمر الذي يجعل من عمليات تمويل وإسناد إيران للنظام السوري وحزب الله صعبا للغاية وشبه مستحيل). كما نفى عقيد في جهاز المخابرات العراقي أن يكون البغدادي موحودآ في الرقة اثناء الضربة الروسية. ورجح أن (يكون أحد مساعديه هو الذي قتل في تلك الضربة وليس البغدادي).ولفت الى ان (البغدادي يعمل بحذر في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا مع مجموعة صغيرة من مساعديه المقربين، ويبتعد تمامآ عن استخدام وسائل اتصالات لتفادي أي محاولات لرصده).وتابع إن (الروس لم يتبادلوا أي معلومات مع جهاز المخابرات الوطني العراقي بخصوص مقتل البغدادي)، مؤكدًا أن (العراق يتحرى صحة التقرير، وسنعلن وفاته إذا تلقينا تأكيدا قويا حول ذلك). وفي اربيل، قال هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق والمستشار البارز في حكومة إقليم كردستان إنه لم يرده أي تأكيد بوفاة البغدادي.من جهة اخرى، إتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بمحاولة قطع التواصل بين القوات السورية والعراقية على حدود البلدين. واضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره من لاوس إنه لا يمكن تسويغ نشر راجمات الصواريخ الأمريكية (هيمارس) جنوبي سورية بمحاربة الإرهاب ،عادًاً ذلك محاولة لتبديل هذا الهدف بمناوراتها الجيوسياسية.وأضاف ان العسكريين الروس يحللون الوضع بشأن نشر هذه المنظومات جنوب سورية على الحدود السورية مع الأردن والعراق، بما في ذلك اعتماداً على قنوات التواصل مع الأمريكيين المخصصة لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها.واكد لافاروف أنه (لم تعد في هذه المنطقة حسب المعلومات الموجودة بحوزة روسيا، أي فصائل تابعة لتنظيم داعش )، مشيراً إلى أن (راجمات الصواريخ الامريكية التي تم نشرها أسلحة خطيرة، لكنها ليست فعالة في التصدي لمجموعات داعش).والمح إلى ان (الخبراء الروس والأجانب، ينظرون إلى هذه الخطوة، كجزء من السعي لإنشاء مجموعة قوات إضافية لن تسمح بإقامة قنوات تواصل مستقرة بين القوات الحكومية والرديفة في سورية وشركائها في العراق).واضاف (إنه أمر مؤسف، لأن الحديث يدور عن تبديل جوء تشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب بلا هوادة وبدون الكيل بمكيالين، بمحاولة القيام بمناورات جوسياسية من جديد)، واصفً مثل هذا التصرف بأنه (تجاوز مبني على التلاعب بالنزعات الطائفية والانقسامات داخل الإسلام).