مدّرب غالطة سراي يبدي رغبته بقيادة منتخب السلة

بغداد – الزمان

حال ارتباط المدرب التركي أرمون كونتر، مع نادي غالطة سراي، دون تعاقده مع الاتحاد العراقي، لقيادة المنتخب في بطولة آسيا، التي ستقام في بيروت اب المقبل .

وقال أمين سر الاتحاد، الدكتور خالد نجم، في تصريحات صحفية إن ارتباط كونتر بعقد مع نادي غالطة سراي، حال دون التعاقد معه، كون الاتحاد الدولي لا يجيز لأي مدرب أن يتعاقد مع فريقين بنفس الوقت.

وأوضح أن هناك اتفاق تم مع المدرب التركي، مصطفى دارين، وأن المفاوضات جرت بشكل سهل، مضيفا أن المدرب التركي، أبدى رغبته في قيادة العراق، وسيرسل الاتحاد نسخة من العقد، من أجل الاتفاق بشكل رسمي بين الطرفين.

وأشار إلى أن الاتحاد ملتزم بجدول استعدادات المنتخب، وأن الفريق سيتجمع بعد عيد الفطر المبارك، على أن يقود مدرب المنتخب تدريباته قبل أن يعسكر في تركيا، استعدادا لبطولة آسيا.

يشار إلى أن الاتحاد العراقي، يسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق، بعد أن تعذر التعاقد مع المدرب المحلي قصي حاتم، لتعاقده مع الاتحاد القطري لقيادة العنابي في بطولة آسيا.

على صعيد اخر أعلن الاتحاد المركزي بكرة السلة عن اختتام البطولة الرمضانية 33 والتي جمعت بين الأندية المشاركة من الشباب مع الرواد من لاعبي المنتخب في الأمسيات الرمضانية خلا فترة الحالية.

وأفرزت نتائج المنافسات التي اختتمت فوز فريق الصيدا بالمركز الأول يليه فريق الاتحاد بالمركز الثاني وأحرز فريق الشباب المركز الثالث وفريق النفط أخيرا بالمركز الرابع. يذكر ان الاتحاد المركزي نظم المنافسة خلال شهر رمضان لتنشيط اللعبة وتحفيز اللاعبين خلال هذه المدة في مباريات ممتعة ومثيرة شاركت فيها الأندية والرواد ومن أندية مختلفة.