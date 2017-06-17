مسلسل المباريات المؤجلة ينطلق اليوم بقمة الشعب

لقاء مرتقب مفعم برائحة الثأر بين الصقور والنوارس

الناصرية – باسم الركابي

يلتقي اليوم الزوراء والجوية الساعة العاشرة ليلا في ملعب الشعب في مباراة مؤجلة من الاسبوع الثالث من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بعدما قررت لجنة المسابقات تمشية المباريات المؤجلة والتخلص منها وبعدها اجراء مباريات الجولات المتبقية من مسابقة الدوري المقرر لها ان تنتهي في الثامن اب المقبل

ويشهد الاسبوع الحالي إقامة ثلاث مباريات اخرى اضافة الى المباراة المذكورة عندما يلعب بعد غد الثلاثاء الميناء البصري ونفط الوسط على ان تجري الخميس مباراتين الاولى في النجف عندما يضيف اصحاب الارض الزوراء فيما يلعب الجوية والطلاب

لقاء اليوم

وتفوح رائحة الثار من لقاء اليوم بعد خسارة الزوراء الاخيرة وفشله في تجاوز الجوية في ثلاث لقاءات الموسم الحالي ما يجعله ان يدخل اللقاء بقوة وجو نفسي وبدني وفني للإطاحة بالغريم والرد على الخسارة الاخيرة التي الزمت الزوراء الخروج من بطولة الاتحاد الاسيوي كما نه مطالب في القيام بالدور الاهم من اجل العودة للمنافسات المحلية وضروري ان يقدم الفوز لجمهوره الكبير الذي يرفض اي نتيجة اخرى وهو ما يحذر منه المدرب عصام حمد في مهمة صعبة المؤكد يريد الفريق ان يفرض شخصيته والحال للجوية والاهم ان يرتق الفريقان الى مستوى الحدث الذي يدخلان اللقاء في ظروف مختلفة من كل الجوانب ويأمل ان يقدم الطرفين ما لديهم من اداء يعكس اهمية المباراة وقدرات اللاعبين انفسهم

الجوية في المركز الرابع في سلم الترتيب الفرقي 53والزوراء في الموقع الخامس 52 نقطة امام لاختبار القوي المتوقع ان يحضره جمهور كبير في ظل الظروف التي يمران بهما والتي تقدم الجوية في الوضع الافضل بعدما مر الى نهائي بطولة الاتحاد الاسيوي ومتقدم بشكل افضل من الغريم محليا من خلال الموقع وفارق المباريات ومحاولة استغلالها كما يجب لان في ذلك التقدم للصدارة وهو ما سيعمل عليه باسم قاسم في مواصلة نجاحات الموسم الحالي بعد النتائج المهمة مع المنتخب الوطني التي زادت من اسهم نجاحاته الممتدة من الموسم الماضي بعدما خطف لقب الدوري مع الزوراء كما كان المدرب المحلي الاول الذي ينجح في الحصول على اول لقب في بطولة الاتحاد الاسيوي ويطمح للثاني ولازال يتطلع بقوة الى حسم لقب الدوري من خلال 12مباراة متبقية سيلعبها للفترة المقبلة مع انها تشكل ضغط على اللاعبين لكنهم قادرين على تجاوز الامور لان هنالك مباريات سهلة ممكن عبورها في البدلاء وفي عملية تدوير اللاعبين المؤكد سيعتمدها المدرب عندما سيلاعب البحري والسماوة ونفط ميسان والكرخ والحدود وكربلاء ونفط الجنوب وقادر على عبورها من دون مشاكل امام حالة التفوق واللاعبين الذين يمثلون الفريق الان والذين يقدمون مباريات مهمة وجهود عالية من خلال خلق فرص الفوز والتي تقدم فيها الى الموقع الحالي امام تطلعات التقدم للصدارة من خلال كسب المباريات المؤجلة التي سيتفرغ لها الفريق لانها هي من تحسم الامور بشكل كبير لانه امام الفرصة التي ستكون سانحة

وينتظر ان يعتمد جهاز الفريق الفني على الاسماء المعروفة التي تدرك انها ستواجه فرق مختلفة من حيث المستوى منها قوية ومنافسة على اللقب حيث الوسط واخرى ممكن عبورها لكن في كل الاجوال يبقى الرهان عل اداء اللاعبين واصراهم عل تقديم المباريات المطلوبة بعدما خطف الفريق الاضواء في التألق والوصول الى نهائي بطولة الاتحاد الاسيوي كما تظهر صفوفه في افضل حالاتها وعودة اللاعبين المصابين ويرى جمهوره الذي سيزحف بقوة الى ملعب الشعب ان كل شيء الان من صالح فريقهم وانهم على اتم الاستعداد لمؤازرته في مهمة المرحلة الثانية حيث اللقاء الرابع مع الغريم بعدما انتهى الاول محليا بتعادلهما السلبي وكان الابرز في المرحلة الاولى في كل شيء خصوصا من حيث الحضور الجماهيري غير المتوقع كما تعادلا في اربيل قبل ان يتمكن الجوية من الفوز في اللقاء الثاني اسيويا والثالث في الموسم بهدف عماد عبد المحسن كما تظهر مهمة اليوم الاهم والاغلى في فارق المباريات والموقع والتطلع للقب الدوري الذي ينتظره الفريق ويرى نفسه الاقرب له امام تحقيق النتائج المطلوبة في ظل جاهزية الفريق الذي يمر في افضل ايامه واصبح مؤهلا بقوة بعد المستوى الذي قدمه في المباريات الاخيرة في الدوري وبسجل ابيض منذ بداية المرحلة الثانية بعدما تعادل في ثلاث مباريات امام الطلاب والميناء والشرطة قبل ان يفوز في ست مباريات على زاخو والكهرباء والامانة ونفط لجنوب ونفط الوسط والنجف

مواجهة اليوم

وبلاشك استعد كثيرا لمواجهة اليوم لاسباب معروفة ولان الفوز على الزوراء له تاثير مباشر على بقية المباريات ودافع قوي للاعبين في مواصلة لتوجه بقوة نحو المباريات الاخرى وتكملتها بشكل ايجابي

وينتظر ان يدرس المدرب الامور لهذه المهمة الغير سهلة والتي يريد ان يحسمها امام مباراة ثأرية بعدما تغلب على الزوراء قبل ايام وزاد من مشاكله ولان الجوية يسعى السير في درب الانتصارات من خلال تسجيل الحضور المطلوب امام جمهوره ومتتبعي الدوري المتوقع ان ترتفع فيه قوة المباريات وتزداد لهيبا كما متوقع امام استغلال فرص المباريات المؤجلة التي تظهر تأثيراتها الايجابية امام الاخرى التي سبق وقدمت اعتراضاتها وفسرتها بالمضرة وكان يفترض ان تقام في اوقات افضل حتى لاتؤثر على مسار الدوري وبعض الفرق التي سبق واعربت عن رفضها لما يجري في الدوري الذي دخل في فترة حرجة من حيث ضغط المباريات تزامنا مع ايام شهر رمضان المبارك وارتفاع درجة الحرارة مع تقادم الايام

ويامل جمهور الجوية ان يكون جميع لاعبي الفريق في المستوى اللائق وان يقدموا المباراة بقوة من اجل التغلب على القوة الزورائية المتفرغة للدوري ولإثبات قدرات الفريق في احقية المنافسة على لقب الموسم الذي بات يقترب منه والامور متوقفة قبل كل شيء على المباريات السبع المؤجلة من خلال الاعتماد على اسماء الفريق المعروفة التي زادت انسجاما وعلاقة وطيدة مع الجمهور بفضل نتائج الفريق التي تحسنت كثيرا في المرحلة الحالية وهو في افضل ايامه ويحث الخطى للمرو دون توقف في هذه الفترة وفي مباريات استثنائية كل شيء يتوقف عليها ولان الفريق يرى الامور تسير الى جانب الجوية الذي سيلعب اليوم بشعار لابديل عن الفوز بعدما تطورت خطوطه بقوة ولان جمهوره ينتظر هذه اللحظة ويريد ان يتعامل معها بدقة وسيكون القرار بيد اللاعبين وجهودهم التي ينتظرها جمهورهم لان التغلب على الزوراء شيء اخر وله طعم احلى من الشهد

الجوية لعب للان 24 مباراة حقق الفوز في 15 وتعادل في 8 قبل ان يخسر مبراة واحدة الاقل بين عموم الفرق وسجل 37 هدفا وعليه 11 ويظهر اقوى دفاع وسيكون امام التحدي الحقيقي الليلة وفي مواصلة انطلاقته العالية خلال المرحلة الحالية التي يريد ان يحسم الامور من خلالها حيث الطريق نحو اللقب الشغل الشاغل للفريق الذي يرى الامور تسير على النهج الذي يحدد ملامحه المدرب باسم قاسم وتعد افضل فترة للجوية في العقد الاخير ويريد ان يحقق الثنائية حيث لقبي الدوري المحلي والاسيوية وهو قريبا منهما

فريق الزوراء

اما الزوراء الذي يقف خامس الترتيب بفارق نقطة عن الجوية 52 يسعى الى تحقيق الفوز الذي يتحدث عنه عصام حمد واللاعبين والجمهور الذي يأمل ان يتغلب الفريق في اهم مبارياته في هذه الفترة وان يسخر مبارياته الثلاث المؤجلة لدعم الموقف وان لايتردد في تحقيق النتيجة المطلوبة التي تعد مفتاح التحول في مسار الفريق الذي سيلعب بكامل عناصره ربما يتخلف منها علي مهاوي بسبب الاصابة كما تشكل المباراة الاختبار الحقيقي للفريق من خلال تعويض الخروج المر من البطولة الاسيوية والثأر لتلك الخسارة والعودة الى دائرة المنافسة المحلية التي يرى نفسه ماخر لكنه امام حلول قد تدفع بالأمور نحو الافضل اذا ما استفاد من مبارياته المؤجلة وما بقي له في الدوري عندما يلاعب النفط ويستقبل السماوة ونفط ميسان والكرخ والحدود ويخرج الى زاخو في وقت سيلعب الاسبوع الحالي مباراته المؤجلة الثانية في ملعب النجف ويخرح الاسبوع المقبل للبصرة لمواجهة البحري وينصب تفكير المدرب واللاعبين نحو الخروج بفوائد هذه المباريات وتحويلها لمصلحتهم وتظهر جميع المباريات استثنائية امام قلق جمهوره الذي يخشى ان يتعثر الفريق ولايمكنه ان يخرج لمشاركة خارجية

خسارة الجوية

ولم تمر فترة طويلة على خسارة الجوية الاخيرة التي قد تكون عاملا مهما يدفع البطل الى تقديم المباراة التي تليق به بالاعتماد على عناصره التي ترى كم صعبة المهمة ولان طريق العودة الى المنافسة ومن يقرب الفريق الى المواقع الحقيقية فقط النتائج الايجابية وغير ذلك سيزعج جمهوره وقد تضع النتائج السلبية حدا لمهمة المدرب الذي كان قد فضل تركها لكن الادارة رفضت ذلك ما يتطلب ان يقود الفريق للفوز والتعامل مع المباريات المؤجلة بحذر شديد لانها مصدر الدفاع عن المشاركة التي تاخر فيها حيث يقف خامس الترتيب وتظهر الحاجة الى الانتصار في لقاء اليوم والفوز على الجوية يعني التحول الكبير في مسار المنافسة التي دخلت وضعا اخر وكل عيون الانصار مسلطة على نتيجة الامور ولان غير الفوز يعني الفشل ولان خسارة اللقاء يعني التأخر اكثر لان العشاق قد يغضون النظر عن اي نتيجة اخرى سلبية مع متذيل الدوري ومن شبيها له الا امام الجوية وفي هذا الموسم بعد الخروج المذل من البطولة الاسيوية التي مؤكد اثرت على العلاقة مع الانصار الذين كانوا يمنون النفس باللقب الاول كما كانوا يقولن نريد الفوز باللقب الاسيوي

تعثر الزوراء

الزوراء تعثر كثيرا في المرحلة الحالية وخسر اكثر من نتيجة ويقف في موقع متأخر امام جمهوره الذي سيقف الى جانبه من اجل تحقيق الفوز ومحو اثار الخسارة الاخيرة التي الحقت ضررا كبيرا بالفريق لان الامر كان متعلق بأحراز اللقب الاسيوي بعد حملة قوية اوقفها الجوية الذي يسعى للمزيد في الفوز على الزوراء في جميع المنافسات الامر الذي يرفضه البطل المؤكد كرس الجهود لمواجهة التحدي الذي سيكون اختبار صعب ويشعر من ان الامورلاتتحمل غير النتيجة الايجابية امام الفريق الذي حقق نتائج متباينة في المرحلة الحالية وفرط بالعديد من النقاط وارتفعت حالة التوتر بين المدرب والجمهور بعد خسارتي الامانة ونفط الوسط المتتاليتين قبل ان يتعادل مع الجوية وكربلاء والشرطة وتغلب على الكهرباء والطلبة والجنوب وفريق الحسين والميناء اي انه خسر 12 نقطة امام السباق المتصاعد المتوقع ان يحسم بفارق الاهداف وقد يدفع ثمن الاخطاء التي رافقته في المباريات المذكورة كما تظهر اخرى فيما تبقى له منها عندما يلاعب اليوم الجوية والخميس النجف وحتى الخروج للبحري لم يكن سهلا امام حالة التعثر في ملاعب المحفظات واخرها امام كربلاء كما سيكون امام مهمة صـــــــــــعبة مع النفط لكن بإمكان الفريق من تغير الامور من خلال مجموعة اللاعبين التي تضم عدد من لاعبي المنتخب الوطني .

وفي مقدمتهم علاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم ويظهر الفريق متكامل من حيث الصفوف التي يحرص المدرب ان يقدمها بأعلى درجات اللعب والتركيز امام هدف المباراة حيث الفوز الذي سيعيد الامور الى وضعها من حيث العلاقة ما بين اطراف الفريق ولانها الفرصة لتجاوز الخيبة الاخيرة والبقاء ضمن دائرة المنافسة التي يشعر الفريق بعيد عنها ما يدفعه الى بذل كل الجهود من اجل تحقيق الفوز وهو الذي يمتلك قوة هجومية الثانية بعد النفط بعدما سجلت 53 هدفا وتتطلع الى تعزيز الرقم من خلال مباراة اليوم والاخرى المتبقية

لامجال للتراجع

كما لايكون امام الزوراء واللاعبين والمدرب مجالا للتراجع بعد لان المباريات تحســـب بوضع دقيق ولان اي تعثر قد يطيح بما تبقى للفريق من امال ولو تظهر ضعيفة بعد تلقي خمس خــسارات وهي كبــيرة امام بطل الموسم الاخير الذي يأمل ان يقدم ما عليـــه في لقاء اليوم وان يظهر بأداء يتناسب وسمعته ووجود الاسماء المؤثرة التي لازالت تقدم المستويات المتطورة امام رغبة الفوز وانتزاعه من الجوية تحت انظار جمهوره.

وكلاهما سيلعــــــب بأوراق رابحة لكن الجوية يظهر في وضــــــع افضل من لزوراء ويريد ان يسخر هذه الميـــزة مع جهود اللاعبين للخروج من الباب العريض

الميناء والوسط

ومقرران يضيف الميناء في الموقع السادس نفط الوسط الثالث في ملعب جذع النخلة وكله امل في ان يحقق الفوز الاول مع المدرب غازي فهد بعد خسارة الزوراء والتعادل مع الجوية وسيلعب الفرق في ظروف مناسبة حيث الارض والجمهور ومحفزات النتيجة للتقدم الى موقع افضل والاهم ان يتجاوز تعــثره في اللقاءين الاخيرين في وقـت يسعى الوسط ملاحقة الشرطة من خلال استغلال اللقاء المذكور والاخر مع الجوية لملاحقة لوصيف الشرطة واحياء امله في المنافسة في الصراع عل الصدارة عبر نتائجه وما تقدمه بقـية الفرق من نتائج قد تخدمه. كما يحرص على قهر اهل البصرة لعكس حالته الفنية قبل ااذهاب الى بطولة الاندية العربية ولانه يضم مجموعة لاعبين قادرة على تحقيق النتــــــائج وصنع الفارق كما تجري الخميس مباراتين الاولى وفي العاصمة بين الغريمين الجوية والطلبة والاخرى عندما يحل الزوراء ضيفا على النجف.