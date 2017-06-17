بيليه يحضر الإفتتاح ومارادونا يبعث فديو مصوَّراً

الحدث العالمي فرصة ذهبية أمام روسيا لتحسين الصورة السيئة

{ موسكو – وكالات: يحضر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه حفل افتتاح بطولة كأس القارات التي انطلقت امس السبت بمدينة سان بطرسبرج في روسيا، فيما ينوي الأرجنتيني دييجو مارادونا تسجيل رسالة فيديو. وسافر بيليه لمدينة سان بطرسبرج ليكون حاضرا في ملعب كريستوفسكي لحضور الاحتفال الذي يسبق أول مباراة في البطولة والتي ستجمع بين المنتخب الروسي، منتخب البلد المضيف، ونيوزيلندا. وكان بيليه 76/ عاما/ قد اضطر للانسحاب من الحفل الافتتاحي لبطولة كأس القارات التي أقيمت في البرازيل قبل أربع سنوات.

ومن المقرر أن يسجل مارادونا رسالة ضد العنصرية والتمييز في كرة القدم، وفقا لما قالته السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي (فيفا)، وسينضم لمارادونا العديد من نجوم كرة القدم في أمريكا اللاتينية. ولن يتمكن مارادونا، الذي تولى تدريب فريق الفجيرة الإماراتي مؤخرا، من حضور الحفل. ويشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحفل الافتتاحي ايضا. وتقام بطولة كأس القارات، التي تعتبر بطولة تجريبية لكأس العالم، كل أربع سنوات حيث تجمع بين أبطال كل قارة، بالإضافة إلى بطل العالم والبلد المضيف للمونديال الذي سيقام في العام التالي.

فرصة ذهبية

فعاليات بطولة كأس القارات التي انطلقت امس السبت في روسيا، تقدم لعشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم أول مذاق لما يمكن أن تقدمه بطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وتستضيف روسيا فعاليات النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات من 17 حزيران/يونيو الحالي إلى الثاني من تموز/يوليو المقبل بمشاركة أبطال القارات الست وحامل لقب كأس العالم إضافة للمنتخب الروسي ممثل البلد المضيف. وتقام فعاليات البطولة في أربع من 11 مدينة ستستضيف فعاليات المونديال منتصف العام المقبل حيث تقام فعاليات كأس القارات في العاصمة موسكو ومدن سان بطرسبرج وكازان وسوتشي. وافتتحت فعاليات البطولة في سان بطرسبرج بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا ونيوزيلندا. وتمثل البطولة فرصة أخرى أمام روسيا لتأكيد قدرتها على استضافة البطولات الكبيرة حيث سبق لها النجاح في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الماضية (سوتشي 2014) .

كما يأمل المنظمون في أن تكون فرصة جيدة لتحسين صورة روسيا الرياضية والتي أفسدتها بشدة فضائح المنشطات في المدة الماضية. وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتنفيذ إجراءات أمنية أكثر صرامة لتأمين كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 وهو ما يعني فرض قيود على عملية النقل بالقرب من الملاعب ضمن إجراءات أمنية أخرى. كما قلل المنظمون في روسيا من المخاوف من المشجعين المشاغبين (هوليجانز) بعد تورط بعض المشجعين الروس في أحداث عنف على هامش بطولة كأس الأمم الأوربية الماضية (يورو 2014) في فرنسا. وقال فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في تصريحات إلى مجلة شبيجل الألمانية: نعلم بوجود محاولة لتصوير روسيا كبلد خطر. رأينا هذا أيضا قبل أولمبياد سوتشي. كما عانت الكرة الروسية في الماضي من مشكلة العنصرية، وأكدت روسيا ترحيبها بالإجراءات التي تضمنتها مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمكافحة العنصرية وذلك قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس القارات. ومنحت هذه المبادرة حكام البطولة الحق في إلغاء أي مباراة في حال توجيه أي إهانات عنصرية لأي لاعب.

مكافحة التمييز العنصري

وبدأ الفيفا هذا الأسبوع في تطبيق آليات لمكافحة التمييز العنصري منها سياسة تعتمد على ثلاث خطوات تسمح للحكم بإيقاف المباراة إذا تعرض اللاعبون لإهانات عنصرية وإلغائها في حال استمرت الإهانات. وقال موتكو: روسيا مستعدة تماما لبدء هذه البطولة. كما أعلنت فاطمة سامورا أمين عام الفيفا تأييدها لهذا، وقالت إن روسيا بأفضل حالة من الاستعداد.

كما قرر الفيفا اختبار ألية استعانة الحكام بالفيديو خلال هذه البطولة في ظل إمكانية الاستعانة بهذا النظام في مونديال 2018 . ورغم أن جاهزية الملعب لم تكن مشكلة كبيرة لروسيا، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان الفيفا هذا الأسبوع لعدم حمايته العمال الذين يعملون في إنشاء ملاعب كأس العالم بروسيا. ورد الفيفا بأن الادعاءات لا تتسق مع تقييم الاتحاد الذي يعتمد على معاينات دورية من قبل خبراء مستقلين وممثلين لنقابات العمال. وفيما يتعلق باستغلال عمال من كوريا الشمالية في تشييد ملعب سان بطرسبرج، قال موتكو إلى مجلة شبيجل الألمانية إن المنظمين في روسيا لا يتحملون المسؤولية في استعانة بعض مقاولي الباطن. وعلى المستوى الرياضي بالنسبة للمنتخب الروسي، الذي افتتح البطولة بلقاء نظيره النيوزيلندي، سيكون الأداء الجيد في البطولة دليلا على استمرار التطور في مستوى الفريق بهذا الجيل الجديد الذي يعتمد عليه بعد الخروج المبكر من يورو 2016 . وقال بيسكوف، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اول امس الجمعة، إن استعدادات روسيا للمونديال تسير على ما يرام. ونقلت (تاس) عن بوتين قوله: المباريات الأخيرة للفريق تؤكد أن لدينا بعض الإمكانيات.. نأمل في أن يقدم اللاعبون عروضا قوية ويظهرون كمحاربين حقيقيين.