مدافع تشيلي يرشّح المانشيفت للفوز بالكأس

{ موسكو – وكالات: أكد جونزالو خارا مدافع منتخب تشيلي لكرة القدم أن المنتخب الألماني، بطل العالم، يظل دائما في قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم للقارات على الرغم من عدم اصطحاب العديد من اللاعبين الكبار. وقال خارا في موسكو، اول امس الجمعة: أجد أنه من غير اللائق القول بأن ألمانيا ليست مرشحة للفوز باللقب. كل لاعب متواجد هنا، يلعب بشكل دائم مع فريقه. وأضاف: ولأن منتخب ألمانيا منتخب جماعي، حتى بهذا الفريق، سيظل أحد أكبر المنتخبات في العالم. وفضل يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عدم اصطحاب عدد من أعضاء الفريق الفائز بمونديال 2014، وبدلا من ذلك فضل اختبار لاعبين شباب أو لاعبين ليس لديهم خبرة دولية. ويستهل منتخب تشيلي مسيرته في البطولة أمام الكاميرون في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد قبل أن يلتقي ألمانيا. وقال خارا: إن منتخب الكاميرون فريق إفريقي نموذجي. فهم يتميزون بالسرعة، ويلعبون جيدا من الناحية الفنية.