الكابتن فتاح نصيف في ضيافة (الزمان): أنا رهن الإشارة في تدريب حراس منتخبنا الوطني

حوار علي كاظم

هناك نجوم خالدون في ذاكرة الجماهير والصحافة حتى بعد اعتزالهم ذلك لتألقهم داخل المستطيل الاخضر ومن هؤلاء النجوم ضيفنا الكابتن فتاح نصيف الذي زاحم الكبار في حراسة شباك منتخب العراق وأستطاع أن يجد مكانا في المنتخب رغم الظلم الذي وقع عليه خلال مسيرته الكروية التي امتدت ثلاثة عقود دافع فيها عن شباك منتخب العراق ونادي الجيش .. كابتن فتاح اهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في صحيفة الزمان .. اهلا بك اخي علي واهلا بصحيفة الزمان.

{ الجمهور يسأل اين الان الكابتن فتاح نصيف وهل مازال يعمل في مجال الرياضة

– حاليا مقيم في قطر منذ سبعة عشر عاما واعمل في تدريب حراس المرمى وحصلت على عدة شهادات محلية وآسيوية وعالمية في مجال تخصصي كما أنا محلل للحراس في جريدة الوطن القطرية وايضا اكتب في بعض الصحف الرياضية العراقية والقطرية

{ هل تتذكر متى تم استدعاؤك للمنتخبات الوطنية ؟

– عام 1988 تمت دعوتي لمنتخب الشباب من قبل المدرب الروسي ” يوري ” وفِي نفس العام دعُيت لصفوف المنتخب الوطني وأكون في وقتها اصغر اللاعبين عمرا

{ كيف ترى مستوى الكرة العراقية الان بعد الإخفاقات الاخيرة في تصفيات كاس العالم

– حال الكرة العراقية متدني جدا فهي لا تسر عدوا ولا صديقا في ظل التخبطات الموجودة داخل الوسط الكروي لانه مع الأسف كل واحد منهم يغني على ليلاه . كما أن الظروف الحالية صعبة للكرة العراقية في ظل الحصار الظالم على كرتنا وأن شاء الله القادم افضل

{ هل انت مستعد لتولي تدريب حراس مرمى منتخب العراق لو فاتحك الاتحاد العراقي ؟

– الامر متروك للاتحاد العراقي ولجانه الفنية وانا رهن الإشارة لخدمة وطني متى ما يطلب مني ذلك

{ كيف ترى مستوى حراس المرمى في العراق في الوقت الحاضر ومن هم الابرز ؟

– مستوى الحراس متذبذب بسبب عدم استقرار المدربين على الحراس لذا نرى في كل دعوة لحراس المنتخب نرى أسماء جديدة دون الاعتماد على معايير صحيحة بسبب ان لن تكون معي فأنت ضدي وهذا الذي يحصل في عموم كرة القدم العراقية مع الأسف

{ اعتزلت وانت في قمة مستواك وهناك من يقول أنك أجبرت على الاعتزال ؟

– نعم اعتزلت في قمة مستواي واجبرت على الاعتزال عام 1988 وشعرت انه هناك من يريدني ان اعتزل إجباريا وهي أوامر من اعلى سلطة رياضية في ذلك الوقت حتى أن البعث الرياضي خرجت في مانشيت تقول فيه ” فتاح نصيف أعلن الاعتزال الدولي عن اللعب قصة أقصائي كانت طعنة من الخلف اعرف من كان ورأها الا انني سكت على مضض وقبلت بواقع الحال رغم مرارته

{ كنت السبب الرئيسي في فوز العراق ببطولة الخليج العربي السابعة في مسقط بعد أن تصديت لثلاث ضربات جزاء . ذكرياتك عن هذه البطولة

– . ذكريات رائعة وكنت فعلا سببا في فوز المنتخب بالبطولة لكن هذا لايعني أن نبخس حق اللاعبين الذين كانوا نجوما في البطولة والطريف في المباراة ان ابرز اللاعبين في فريقنا اضاعوا ضربات الجزاء حسين سعيد وناظم شاكر وعدنان درجال . فوزنا بالبطولة والعودة بالكاس الى بغداد كان رد اعتبار على البطولة السابقة بعد انسحابنا بقرار سياسي رغم اننا كنا متصدرين الفرق

{ ما الذي ينقص الكرة العراقية حتى تعود الى عصرها الذهبي؟

– ينقصنا الكثير حتى تعود كرتنا الى عصرها الذهبي منها التخطيط السليم ووضع منهج منظم للدوري والاهتمام ببناء الملاعب . البحث عن المواهب من اللاعبين كما كان يحدث في السابق . الاهتمام بالرياضة المدرسية واختيار الكوادر الرياضية المميزة بعيدا عن المحسوبية والعلاقات الخاصة وغير هذه الأمور تبقى الكرة العراقية مستواها متدني

{ هل فعلا تم شطب اسمك من الفريق قبل سفر منتخبنا الوطني المشارك في بطولة الخليج العربي الرابعة في الدوحة عام 76

– نعم شطب أسمي في اللحظات الاخيرة من قبل رئيس الاتحاد العراقي آنذاك المرحوم فهد جوادالميرة لأسباب لا اعلمها في وقتها وتم ضم الحارس جلال عبد الرحمن بدلا عني

{ شاركت في نهائيات كاس العالم عام 86 ولعبت المباراة الاخيرة مع المكسيك كيف كان شعورك وانت تتواجد في هكذا محفل دولي ورأيت على الطبيعة نجوم الكرة في ذلك الوقت ” ماردونا .زيكو ، بلاتيني

– الكرة العراقية في تلك الفترة كانت الاقوى في اسيا بلا منازع . فريقنا كان يضم نجوم رائعين وفريق متكامل من النواحي سواء كانت الجسدية أو الذهنية واكيد كان وجودي مع المنتخب في اكبر محفل كروي شي يدعو للفخر ويسجل بأحرف من ذهب وكان بإمكاننا تقديم افضل مما قدمناها لكن أصابة عدنان درجال قبل البطولة وبعده حسين سعيد اثر على معنويات الفريق وقد شاركت ضد منتخب المكسيك في مباراتنا الاخيرة وقدمت مستوى جيد رغم خسارتنا بهدف واحد . واكيد كن

سعيد ونحن نجوم العالم أمثال ” ماردونا وديكو وبلاتيني ورومنيغة وغيرهم من النجوم معنا في نفس البطولة ويكون حافز لك لتقديم الأفضل

{ هناك جدل في الاتحاد العراقي لكرة قدم حول تسمية مدرب اجنبي او محلي انت مع أيهما المحلي او الأجنبي

– هناك الكثير من المدربين المحليين افضل من الأجانب من خلال لعبي مع المنتخب وعملي كمدرب معهم لان المدرب المحلي اقرب الى نفسية اللاعبين ويعرف عنهم كل شي لكن يبقى الخيار للاتحاد في اختيار المدرب وان أختار مدرب اجنبي فيجب أن يختاره بدقة وعناية ويتأكد من تاريخه التدريبي وهل ينفع الكرة العراقية ام لا

{ افضل مباراة محلية ودولية للكابتن فتاح نصبف

– افضل مباراة محلية ضد نادي الزوراء حيث استطعت من صد أربعة ضربات جزاء .. اما دوليا فكانت مع الامارات في تصفيات سيئول الأولمبية حيث فزنا بثلاثة اهداف لاحمد راضــــــي وسعد قيس والمرحوم ناطق هاشم

{ رأيك بالمدرب الألماني رايشلت الذي درب نادي الجيش والمنتخب العسكري العراقي في منتصف السبيعنات

المدرب الألماني رايشلت علمني ما لا أتعلَّمه من قبل واهم شي تعلمته هو الانضباط والاخلاص للكرة واحترام مواعيد التدريب

{ ماذا يعني لك نادي الجيش لاسيما انت لعبت له من سنة 74 آلى يوم اعتزالك

– نادي الجيش هو بيتي الاول والأخير به لعبت وفيه اعتزلت ولي ذكريات رائعة مع الكثير من اللاعبين الذين عاصرتهم خلال مشواري الكروي

س لو طلبت منك اختيار افضل تشكيلة للمنتخب العراقي خلال وجودك فمن تختار

– صعب الاختيار فهناك العديد من اللاعبين المبدعين مثلوا منتخب العراق وجميعهم يمتلكون مهارات عالية ويستحقون أن يكونون صفوف افضل تشكيلةً

{ رأيك بالأسماء التالية

حسن فرحان

زميل لي ولعبنا سوية سنين طوال في المنتخب ونادي الجيش

عدنان درجال

عدنان اخي وحبيبي وهو رجل بمعنى الكلمة

كاظم شبيب

كاظم حارس مرمى عملاق

مؤيد البدري

لا علاقة به لكونه معلقا ومقدم برنامج

{ هل هناك مدرب ظلم فتاح نصبف

– كثيرين ظلموا فتاح نصيف والله يسامحهم

{ هل تتابع الدوريات العربية ومن هم ابرز اللاعبين

– قليل المتابعة للدوريات في الوقت الحاضر لكنه بالتاكيد هناك لاعبين مميزين

{ هل تعتقد أن اللاعبين المحترفين يخدمون المنتخب

– نعم وبكل تاكيد لايمكن التفريط بهم واني اتابعهم من خلال الفضائيات وأنهم يقدمون مستويات رائعة

{ هل تتابع الدوري العراقي وما رأيك فيه

– نعم أتابعه وهو دوري بائس جدا مع كثرة الفرق التي لا ترتقي للمستوى المطلوب مع وجود ملاعب تحتاج للصيانة والادامة . كثرة الفرق لا فائدة منها ويصبح الدوري ممل وضعيف فنيا ويخلوا من المنافسة والاثارة

{ هل أقيمت لك مباراة اعتزال

– أنا من اللاعبين القلائل الذين نظمت له مباراة اعتزال حيث شارك منتخب الكويت في مباراة اعتزالي عام 888 حيث شاركت لمدة خمسة دقائق ثم غادرت الملعب محمولا على الاكتاف بعد مسيرة حافلة بالبطولات والانجازات

{ هل تتذكر أول وأخر مباراة دولية لعبتها

– أول مباراة دولية عام 77 ضد منتخب الجزائر في بغداد وانتهت بهدف للعراق أما اخر مباراة دولية كانت ضد منتخب الامارات في تصفيات سيئول وفزنا بثلاثة اهداف مقابل لاشي

{ اهم الإنجازات والبطولات التي حققتها للعراق

– ساهمت مع المنتخب العسكري بالفوز ببطولة العالم العسكرية في دمشق عام 77 . دورة الخليج السابعة في مسقط عام 84 حيث تصديت لأربعة ضربات جزاء سددها لاعبي قطر ، ساهمت في فوز العراق ببطولة مرليون الدولية في سنغافورة عام 84 وتمكنت من صد ضربتي جزاء للفريق الأسترالي . ساهمت في وصول منتخبنا الوطني الى نهائيات كاس العالم عام 86 بالمكسيك وايضا ساهمت في وصول منتخبنا الى نهائيات دورة سيئول عام 88 . وكذلك شاركت في بطولة الألعاب الآسيوية عام 78 في بانكوك ونهائيات دورة موسكو الأولمبية عام 80

{ علمت لديك النية في إصدار كتاب عن حياتك الرياضية

– نعم هذا صحيح عن قريب جدا يصدر هذا الكتاب وفيه الكثير من الأحداث والأسرار سوف يعرفها الجمهور الرياضي

{ كلمة اخيرة

– اشكر جريدة الزمان وكــادرها على هذا اللقاء متمنيا لكم التالق والابــــــداع.