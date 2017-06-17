البصرة تعلن عودة الخط الإيراني للكهرباء إلى العمل

تظاهرات إحتجاجية في المحافظات على تردي تجهيز الطاقة

البصرة – الزمان

اعلن مدير توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية محمد عبدالأمير عن عودة الخط الإيراني للطاقة الذي يغذي محافظة البصرة بالتيار الكهربائي إلى الخدمة بعد أن تمكن الجانب الإيراني من إصلاح العطل الذي حدث في ذلك الخط. فيما تواصلت مطالبات المواطنين بتحسين التيار الكهربائي وسط مظاهرات انطلقت مساء الجمعة في كل من محافظات المثنى والبصرة وميسان. وقال عبدالامير في تصريح امس إن (البرمجة في جميع مناطق المحافظة بعد إعادة الخط الإيراني أصبحت بواقع 5 ساعات تجهيز مقابل ساعة واحدة قطع)، مشيرا إلى إن (استمرار نظام البرمجة في المحافظة يعود إلى خروج محطة النجيبية عن العمل والذي اثر بدوره على خط 132 كي. في).

تنظيم تظاهرة

واضاف إن (الأيام المقبلة ستشهد إعادة تلك المحطة إلى العمل لتعود المنظومة الكهربائية إلى ذات الاستقرارية التي كانت تتمتع بها خلال الأيام الماضية)، وتابع عبد الامير ان (العشرات من اهالي منطقة المسحب في ناحية الهارثة التابعة للمحافظة نظموا تظاهرة احتجاج على انقطاع الطاقة وقطعوا الشارع الرئيس المعروف بطريق بصرة – بغداد من خلال حرق اطارات على الطريق)، واضاف ان (عودة الخط الإيراني الذي يغذي المحافظة بالتيار إلى الخدمة بعد أن تمكن الجانب الإيراني من إصلاح العطل الذي حدث في ذلك الخط وذلك بعد ان تسبب انقطاعه بانخفاض تجهيز الطاقة في مناطق المحافظة)، وكشف الامير (وصول معدل حمل الطاقة الكهربائية الاستهلاك في المحافظة الى 2900 مغياواط خلال الأيام الجارية)، وأكد أن (هذا المعدل قابل للزيادة ومن الممكن أن يصل الى 3300 ميغا واط خلال مدة الذروة في شهري تموز وآب المقبلين)، داعين المواطنين الى (الترشيد والتقليل من افراط الاستهلاك لاستقرار تجهيز الطاقة لعموم المواطنين)، ومن جهة أخرى أكد عبد الأمير أن (نسبة الأحمال بتزايد في المحافظة وباتت كبيرة ولا تتناسب قياساً مع الامكانيات التي تعمل بها المديرية حيث أن هناك افراطا في استهلاك الطاقة وقلة في الترشيد ما يؤدي الى حصول مشاكل في برمجة الكهرباء).وكانت القوات الامنية قد قطعت الطرق المؤدية الى ساحة التحرير في بغداد الجمعة الماضية بالاسلاك الشائكة بالتزامن مع انطلاق التظاهرة المطالبة بأجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد، وقال مصدر في تصريح ان (القوات الامنية قطعت الطرق المؤدية الى ساحة التحرير بأسلاك شائكة تزامنا مع انطلاق تظاهرات الجمعة المطالبة باجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد). وتشهد الساحة منذ أكثر من سنتين تظاهرات يطالب المشاركون فيها بإجراء إصلاحات سياسية وإدارية ومكافحة الفساد.وشهدت محافظة البصرة تظاهر عدد من الناشطين المدنيين أمام مبنى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بتغيير المفوضية وقانونها.وقال عضو اللجنة التنظيمية للتظاهرة في المحافظة وائل الاسدي في تصريح امس إن (المتظاهرين يستعدون للتصعيد السلمي للمطالبة باستبدال أعضاء المفوضية بآخرين مستقلين فضلا عن تغيير قانونها بعد عدم استجابة الحكومة لذلك المطلب خلال الجمع الماضية).

خصخصة الكهرباء

مشيرا الى ان (المطالبات تشمل رفض خصخصة الكهرباء)، وأضاف الاسدي ان (الحكومة تتحمل عواقب الأمور في حال استمرارها بعدم الاكتراث لمطالب المتظاهرين) على حد تعبيره.على الصعيد نفسه حمّلت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، وزارة الكهرباء مسؤولية تردي تجهيز الطاقة للمواطنين، مرجحة ذلك التردي لاسباب عدة ابرزها عدم نصب محطتي التوليد والتحويل 750 ميغا واط و400 كي.في . خلافاً للوعود التي اطلقتها الوزارة منذ سنوات، فضلاً عن عدم قيامها بتصليح محطة توليد ديزلات السماوة سعة 60 ميغاواط رغم مرور اكثر من 4 سنوات على توقفها.وقال معاون المحافظ لشؤون الطاقة شاكر الجبوري في تصريح امس ان (الاسباب الاخرى تتمثل بعدم تنفيذ خط قادسية رميثة 132 كي. في . رغم ادراجها على خطة الوزارة منذ عام 2015، اضافة لعدم تحوير خط قادسية – شامية – شمال السماوة)، مشيراً الى ان (الوزارة قامت بربط محطة الحمزة الجديدة على خط المحافظة الرئيسي قادسية – شمال السماوة رغم اعتراض الحكومة المحلية على ذلك)، وأضاف ان (المحافظة لم تأخذ حصتها من الطاقة والبالغة والبالغة 4 بالمئة من الانتاج الوطني فضلاً عن قيام الوزارة بالإطفاء عن بعد وتخفيض الفولتية)، ودعا الجبوري المستهلكين الى (ترشيد استخدام الطاقة للحفاظ على المستوى الادنى للتجهيز بواقع ساعتين اطفاء مقابل ساعتين تجهيز). وأعلنت مديرية توزيع كهرباء الجنوب، اصابة حارس أمني خلال تعرض مقر مركز خدمات قلعة صالح الثانية التابع الى مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان الى اعتداء من قبل مجهولين بحجة تظاهرهم ضد انقطاع التيار الكهربائي.وقال مدير اعلام المديرية حسين الكعبي في بيان امس إن (الاعتداء تسبب بإصابة الحارس الأمني حسين عباس في رأسه نقل على أثرها إلى مستشفى القضاء)، واضاف انه (حاول منعهم من العبث بالدائرة فضلا عن الأضرار بالمركبة التي كانت بداخلها وبرفقة الموظفين الموجودين في الدفعة المسائية، اضافة الى تسجيل اضرار اخرى في المقر منها في الباب الرئيسي وتحطيم الاثاث والعبث بالسجلات الخاصة بالمبيعات و معدات الاطفاء و السلامة)، وأكد الكعبي أن (الكهرباء في القضاء مستمرة والعمل ضمن جدول التجهيز بواقع 4 ساعات تجهيز بـ 2 قطع ولا توجد أي مشكلة).