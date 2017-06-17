إتحاد الأدباء والكتاب يحتفي بعيد الصحافة العراقية 148

النقابة: مساع لشمول الأعضاء بالتقاعد وبناء مجعمات سكنية

إتحاد الأدباء والكتاب يحتفي بعيد الصحافة 148

بغداد – داليا احمد

احتفت الاسرة الصحفية بعيدها 148 ذكرى صدور اول صحفية عراقية (زوراء) ابان العهد العثماني في الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين ببغداد . وقال الاكاديمي كاظم المقدادي خلال الامسية التي اقامها الاتحاد بعد تكليفه بمهمة الاشراف على نادي الصحافة ان (هناك اختلافا واسعا بين الصحافة والادب لاسيما وان الخبر يعتمد على النثر اما الادب فيكون سردا خياليا)، واضاف ان (السلطة الرابعة اصبحت سلطة مال واعمال اي انها ليست سلطة لانصاف المواطن)، مؤكدا انه (ليس كل ما ينشر خلال مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها من الصحف الالكترونية صحيح)، منوها الى ان (اول جريدة هي زوراء وليست الزوراء وكان محررو الجريدة انذاك عربا وادباء مرموقين)، لافتا الى ان (الاعلام الان غير منظم لاسيما وان هناك العشرات من الصحف ووسائل الاعلام وتبوؤ المناصب اصبح لمن هب ودب). وفي مداخلات خلال الامسية قال الناقد يوسف عبود جويعد ان (الصحافة تمد اذرعها الى كل الاتجاهات وتتابع وتنتقد مفاصل الحياة من المصدر الاصيل لتتيح للمتلقي المساهمة وجعل الصحيفة وموادها المكتوبة لا تخضع لاي جهة لاسيما وان (الزمان) وهيئة تحريرها تعمل كخلية نحل في متابعة الاخبار ولن يتوقف الامر بل يستمد منها تقديم حركة اعلامية لتطوير هذا المفصل المهم). وتطرق الاديب خليل ابراهيم الى ان (الاعلام هو الموضوع الجوهر وما نسعى له بوصفنا مثقفين او احزابا او متمولين لا يوجد اعلام موحد)، داعيا الى (مناقشة جديدة لتلك المواضيع في المنتديات المقبلة)، ورأى الكاتب ماجد الكعبي ان (الاعلام يرتبط بالتمويل اي راس الهرم). وتساءل الكاتب عكاب سالم الطاهر عن (سبب غياب رسوم الكاركتير من الصحف المحلية ولاسيما (الزمان)؟ ودعا عضو نقابة الصحفيين العراقيين كاظم تلكيف الموسوي الى استذكار المخلصين من الزملاء والشهداء الصحفيين خلال ذكرى عيد الصحافة. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (لقد أثبتت الأسرة الصحفية من خلال مسيرتها الحافلة بالتضحية والعطاء المهني انها قادرة على ان تعيد لهذا البلد رونقهلا ومجده بالكلمة الصادقة المعبرة عن ضمير المواطن ومعاناته)، مشيرا الى ان (الصحفيين سطروا خلال مسيرتهم ملامح انتقالية نوعية في مسيرة الاعلام الناهض بما يخدم الرسالة واهدافها في دور الصحافة)، مشددا على (ضرورة تقديم الدعم والاسناد لتسهيل مهمة الصحفي لاسيما وان هناك مخاطر عدة واجهها المراسلون الحربيون والمصورون الذين يغطون المعارك المستمرة لتحرير الموصل وقدموا العديد من الشهداء عند مرافقتهم القوات الامنية والحشد الشعبي). من جانبه قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ان الاسرة الصحفية ستقف بوجه اية جهة تحاول النيل من وحدة العراق. واكد اللامي في بيان امس ان (وحدة العراق خط احمر ولا يمكن ان نتهاون مع اية جهة تحاول المساس بها)، مشيرا الى ان (الاسرة الصحفية قدمت على مدى السنوات الماضية 462 شهيدا كما اسهمت بشكل فاعل في تحقيق النصر ولن تتخلى عن نهجها في مواجهة التحديات مهما كبر شأنها)، كاشفا عن (وجود مساع لشمول الصحفيين بالتقاعد وبناء مجمعين سكنيين لهم في بغداد).