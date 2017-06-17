قصف جوي يسفر عن قتل عشرات الدواعش بأيمن الموصل

مجلس الأنبار لـ (الزمان): إغلاق الحدود يسهم في القضاء على الإرهاب

بغداد – محمد الصالحي

تستعد قوات حرس الحدود لمسك الملف الامني في المعابر الحدودية والمخافر بعد تطهيرها من عناصر داعش فيما اشار مجلس محافظة الانبار الى وجود خطة امنية تعتمد على قيادة حرس الحدود والجيش في مسك الحدود لاغلاق جميع المنافذ.

وقال عضو المجلس طه عبد الغني لـ(الزمان) أمس ان (قيادة العمليات المشتركة ستعتمد خطة أمنية متكاملة لمسك الحدود بشكل كامل خلال الايام المقبلة وتعزيز المنافذ الحدودية بقوات من حرس الحدود والجيش العراقي تمهيدا لانطلاق عمليات تحرير المناطق الغربية من الانبار). واضاف أن (عمليات تطهير المناطق الغربية من المحافظة وشيكة للغاية وهي بانتظار وصول قطعات عسكرية اضافية الى قيادة عمليات الجزيرة والبادية بعد انجاز معارك تحرير الاجزاء الغربية من الموصل).واشار عبد الغني إلى أن (الهدف من تلك العمليات اعلان الانبار خالية من عصابات داعش الاجرامية وكذلك اغلاق جميع المنافذ امام تلك العصابات). وقال القيادي في الحشد قطري العبيدي في تصريح امس ان (داعش سحب مضاداته الجوية وأسلحته ثقيلة بصحبة عدد كبير من قيادات وعناصر التنظيم من قضاء عنه غربي باتجاه منطقة الرقة السورية).

مواقع عديدة

وأضاف أن (داعش أخلى مواقع عديدة في القضاء بالتزامن مع قيام القوات الأمنية والقوات الساندة لها، بالتحضير لاقتحام القضاء بالتزامن مع قصف جوي عنيف استهدف أماكن مهمة للتنظيم).وأوضح أن (حركة التنظيم داخل مركز القضاء محدودة بعد أنباء تحدثت عن نية مجاميع مسلحة من داخل قضاء عنه تروم القيام بمهاجمة مواقع لمجرمي داعش). مؤكداً أن (حالة من الانكسار والفوضى تسود صفوف عناصر التنظيم الإجرامي في تلك المنطقة). وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس ان (قوة من الفرقة الأولى بالجيش تمكنت من إحباط تعرض لداعش على المقرات التابعة لها في مفرق عكشات غرب الرطبة)، وأضاف أن (القوة تمكنت من تدمير اليتين لتنظيم داعش وقتل من فيها). وفي الموصل قالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (القوة الجوية تمكنت من قتل 15 إرهابياً بضمنهم سبعة يحملون جنسيات أجنبية، وتدمير عجلتين مفخختين قرب مستشفى الجمهوري في الساحل الأيمن لمدينة الموصل).

تطهير كامل

وتحاصر القوات الأمنية آخر معقل لداعش في المدينة القديمة منذ عدة أيام استعداداً لاقتحامه وتطهيره بالكامل من سيطرة التنظيم وقال مصدر امس ان (قوات الشرطة الاتحادية صدّت ثلاث هجمات لداعش على القطعات العسكرية في شارع المستشفى بحي الشفاء). مبيناً أن (صد الهجمات أسفر عن تدمير عدة عجلات للتنظيم بالكامل بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ومقتل من فيها).وأضاف أن (القوات العسكرية ما زالت تتقدم صوب الحي بشكل كبير). مشيراً إلى أن (الاتحادية تواصل استعداداتها لشن هجوم واسع على جامع النوري معقل مجاميع داعش الإجرامي في الساحل الأيمن للموصل).وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (عنصراً بداعش في ديوان الأمن التابع للتنظيم قتل مع زوجته وأحد أطفاله بانفجار غامض داخل منزله في الساحل الأيسر للشرقاط).وأضاف أن (تنظيم داعش بدأ يتخوف من تكرار عمليات استهداف قياداته وعناصره المسلحة الغامضة مؤخراً).وقال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (شاعر داعش وهو عراقي الجنسية قتل متأثرا بجروحه في الحويجة جنوب غرب كركوك بعد يومين على إصابته بقصف جوي عنيف استهدف إحدى مضافات التنظيم وفق المعلومات المتوفرة لدينا).وأضاف أن (داعش اعتمد على مجموعة شعراء منخرطين في صفوفه من اجل الإعداد لقصائد حماسية تم إخراجها خلال السنوات الماضية كأداة إعلامية للجذب وترويج مقاطع القتل والتفجيرات). وقال مصدر محلي في ديالى امس ان (عميد مسلحي تنظيم داعش في حوض زراعي شمال شرق بعقوبة قتل متاثرا بجروح بليغة اصيب بها).واضاف ان (الملا وهو يعد عميد مسلحي تنظيم داعش في حوض الزور ويبلغ من العمر 60 عاما قتل متاثرا بجروح بليغة اصيب بها بعد مشاركته في الهجوم على احدى نقاط المرابطة للحشد الشعبي في قرية الدواليب ضمن حوض شروين). واضاف ان (الملا والذي يعتقد بانه من اهالي الحويجة يعد ممثل المفتي الشرعي لولاية ديالى ضمن حوض الزور وفق المعلومات المتوفرة).وقال النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي في تصريح امس ان (خلايا داعش النائمة تنشط في سبع مناطق بديالى). مؤكدا أن (العمليات النوعية المبنية على بعد استخباري دقيق هو من يحسم ملف الخلايا النائمة وينهي تاثيرها بشكل جذري). واضاف ان (داعش لجأ مؤخرا الى اسلوب جديد لتمويل نفسه في المحافظة من خلال تنفيذ عمليات خطف محددة في بعض المناطق لابتزاز ذوي المختطفين والحصول على مبالغ مالية كبيرة).وتابع ان (اغلب عمليات الخطف لايجري الابلاغ عنها من قبل العوائل بسبب مخاوفهم على حياة ابناءهم) لافتا الى ان (عمليات الخطف الصامتة باتت ابرز مصادر تمويل داعش في ديالى).