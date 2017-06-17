بمناسبة الذكرى 148 لعيد الصحافة العراقية – عبدالهادي البابي

كل عام وصحافتنا العراقية بألف ألف خير..وحفظ الله الصحفيين العراقيين الشجعان الذين ثبتوا على الحق وعملوا من أجله ومازال الوطن همهم الأول وحلمهم الكبير.. وبهذه المناسبة نتمنى على زملائنا وأحبتنا أبناء الأسرة الصحفية العراقية (منتمين ومستقلين) أن يأخذوا دورهم الوطني في دعم ومساندة أخوتهم في الحشد الشعبي والجيش والاجهزة الامنية الذين يقارعون وحش الإرهاب الداعشي ..فالعراق يستحق المزيد من العطاء و التضحيات …لإن المؤامرة التي تستهدفه كبيرة ..وكبيرة جداً ..وهي تستهدف تمزيق أوصاله وإغراقه بالموت والفوضى والطائفية التي لاتُبقي ولاتذر ..فالحذر كل الحذر …!! فعلى أبناء الأسرة الصحفية في العراق أن يقدموا لوطنهم أكثر ويضّحوا من أجله أكثروأكثر وأن لايشعروا بالوهن والضعف والتعب ، حتى وأن تعب وضعف الجميع ..عليهم أن يبقوا واقفين في ميدان المسؤولية حتى وإن بقوا لوحدهم ، لأنهم عماد الشعب وعينه الراصدة وروحه الوثابة ، هم لسانه المعبر عن حاجاته ورغباته وأماله وأحلامه ..! الرحمة والمغفرة والخلود لشهداء الصحافة العراقية خصوصاً الذين أستشهدوا وهم يدافعون عن العراق ضد الهجمة الإرهابية الداعشية السوداء ..كما وننحني إجلالاً وإكباراً إلى الإعلاميين والمراسلين الأبطال في جبهات القتال وهم يرافقون أبناء جيشنا وحشدنا الشعبي الذين ينسجون لنا من خيوط الشمس لوحة النصر الجميل الذي لاحت تباشيره وأقترب أوان بزوغ فجره …كما وندعو لهم بالحفظ والصون وهم ينقلون لنا الصورة ويوثقّون لنا الحدث بين الإنفجارات والنيران والدخان وأزيز الرصاص ومخالب الموت هناك ..!

الزملاء الأعزاء ..الأصدقاء الأوفياء في كل مكان : كل عام وأنتم بألف خير ..