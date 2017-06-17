الإنتباه والتركيز – غلام محمد هايس

لا يقتصر الانتباه فقط على ما نركز فيه ، بل أيضا حول ما تعمل أدمغتنا على تصفيته و يقول عالم الاعصاب الحسابية ‘مهدي اورديكاني ‘ (ان التركيز الشديد على امر ما ليس امراً سهلاً و السبب في ذلك ان دماغنا يجذب ناحية اتجاهات مختلفة في نفس الوقت و توجد طريقتان لتوجيه الانتباه ، اولا الانتباه الصريح حيث تحرك عينيك تجاه شيئ ما من اجل توليه اهتماما ، ثانيا الاهتمام السري و فيه تولي اهتماما لشيئ ما و لكن دون تحريك العينين ، و بالنسبة لإشارات الاهتمام الصريح فإنها تأتي من مؤخرة الرأس و هي المنطقة المسؤولة عن معالجة المعلومات المرئية و لكن في الاهتمام الخفي أو السري فأن المعلومات تنشط في المنطقة الأمامية و هو الجزء المسؤول عن الوظائف الإدراكية العليا للإنسان و هو عمل كمصفاة و هذه المقدرة هي أساس الانتباه ).

قال تعالى في سورة الأحزاب الاية ( 19) (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ – فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى- عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) وهذا النوع هو من النوع الاول من الانتباه وهو النوع الصريح و هو مشتت لان الشخص يركز فيه على الصورة دون إدراكها ولذلك يكون فقط في مؤخرة الرأس و هو بعيد عن الإدراك الحقيقي للأشخاص .

وقال تعالى في سورة ابراهيم الاية (43) ( مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ – وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) والمهطع قد يعنى من ينظر في ذُل وخشوع و نلاحظ ان لا يرتد اليهم طرفهم وهو قمة التركيز و ايضا ذلك دلالة على انهم في حالة ادراك و وعي عالي جدا و ذلك من اهوال و شدة الموقف في يوم القيامة و كذلك معنى مقنع الرأس اي الذي يرفع رأسه شاخصا بصره لا يطرف وهو ايضاً من شدة الانتباه والتركيز .

ومن الحالات المرضية في موضوع الانتباه هي (قصور الانتباه وفرط الحركة) وهي حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال وتلازمهم حتى في مرحلة البلوغ ، وهي من المشكلات التي يتم نَسْبُها إلى اضطراب الانتباه والتركيز. ولعل ذلك ما اشارت اليه الاية (43) من سورة إبراهيم بأنهم مهطعين اي في سكون تام و في تركيز تام و هو عكس الحالة المرضية التي تصيب الاطفال حيث هناك فرط الحركة وقلة الانتباه.