الهجرة الدولية تعلن نزوح 25 ألف شخص من أيمن الموصل

الزراعة لـ (الزمان): إحتلال الموصل وراء إنخفاض إنتاج الحنطة والشعير

بغداد ــ داليـا أحمـد

عزت وزارة الزراعة انخفاض محصولي الحنطة والشعير الى ارتفاع اعدد النازحين في الموصل نتيجة سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، فيما اكدت وزارة التخطيط انخفاض انتاج الحنطة بنسبة 7.3 بالمئة مرجحة انتاج 303 الآف طن من الشعير.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) امس ان (السبب الرئيس الذي يقف وراء انخفاض المحاصيل الزراعية هو سيطرة عصابات داعش الارهابية على الموصل وخروج اهالي نينوى نازحين الى المحافظات الاخرى تاركين الاراضي الزراعية بما فيها تحت سيطرة الارهاب) واضاف ان (انتاج المحافظة شهد انخفاضا كبيرا في معدلاته المعتادة ما انعكس على الناتج العام لاسيما وانها تحوي محاصيل ذات ستراتيجية عالية). ولفت الى ان (الجانب الآخر في الموضوع يتمثل في نعرض القطاع الزراعي الى ظروف بيئية اثرت في الانتاجية بشكل كبير).

مشيرًا الى(عدم حسم الارقام حتى الآن لكن الوزارة جادة في التعرف على الرقم الحقيقي للانتاج وحجم الانخفاض من اجل وضع خطط ذات ستراتيجية عالية الدقة بهدف زيادة الانتاج).

بدورها، اعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض محصول الحنطة بنسبة 7.3 بالمئة عن انتاج الموسم الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ان (مديرية الإحصاء الزراعي في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة اصدرت تقريرا عن نتائج التوقعات الاولية لإنتاج محصولي الحنطة والشعير للعام الحالي 2017) مبينا انه (تم تقدير الإنتاج المتوقع لمحصول الحنطة للموسم الشتوي 2017 بـ 2829 طن بانخفاض قدرت نسبته بـ 7.3 بالمئة عن الإنتاج الفعلي للموسم الماضي للمحافظات المشمولة).

واضاف ان (اعلى انتاج من المتوقع تحققه هو في محافظة واسط حيث قدر617 ألف طن بنسبة 21.8 بالمئة من مجموع الانتاج وان اقل إنتاج متوقع تحققه هو في محافظة كربلاء، إذ قدر بـ 33 ألف طن بنسبة 1.2 بالمئة من مجموع الانتاج الكلي للمحافظات).

واشار الى ان (إجمالي المساحة المزروعة للمحافظات المشمولة بمحصول الحنطة قدر بـ 3595 دونم للموسم الشتوي 2017 بانخفاض قدرت نسبته بـ 2.8 بالمئة عما كانت عليه في الموسم الماضي حيث قدرت 3697 دونم).

موضحا ان (محافظة واسط احتلت الصدارة من حيث المساحة المزروعة بالحنطة تليها محافظتا ديالى والقادسية).

وفيما يتعلق بالشعير ، اوضح الهنداوي ان (الإنتاج المتوقع لمحصول الشعير بلغ 303 آلاف طن للموسم الشتوي بانخفاض قدرت نسبته بـ 39.3 بالمئة عن الإنتاج الفعلي للموسم الماضي للمحافظات المشمولة حيث قدربـ 499 ألف طن).

مضيفا ان (أعلى إنتاج من المتوقع تحققه هو في محافظة القادسية حيث قدربـ 91 ألف طن بنسبة 30.0 بالمئة من إنتاج العراق وان أقل إنتاج متوقع تحققه هو في البصرة حيث قدر 0.4 ألف طن بنسبة 0.1 بالمئة).

اقتراب القتال

على صعيد اخر أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (يونامي) عن نزوح نحو 25 ألف شخص من غرب الموصل في الأيام الخمسة الماضية مع إقتراب القتال بين داعش والقوات الامنية العراقية من المدينة القديمة.

وقال بيان للمنظمة امس أن (ما يقدر بنحو 118 ألف شخص لا يزالوا عالقين هناك، وأَنَ نسبة عالية من أولئك الهاربين هم من الأطفال), وأضاف ان (في موقع الطوارى الذي أنشأته المنظمة في مطار القيارة يشكل الأطفال 28 الفاً و387 طفلاً من أصل 49 ألفاً من الافراد النازحين داخلياً). واوضح البيان ان (في موقع حاج علي وهو موقع الطوارىء الثاني الذي أنشأته المنظمة يشكل الأطفال 20390 من أصل 34561 من الأفراد النازحين داخلياً), واشار الى ان (المنظمات الانسانية قدرت نسبة 55 بالمئة من النازحين داخلياً في الموصل هم من الأطفال).

فيما كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان سابق عن عودة 95 بالمئة من نازحي محافظة نينوى الى مناطقهم في الساحل الايسر لمدينة الموصل وجنوب المحافظة.

وقال الوزير جاسم محمد الجاف ان (نحو 95 بالمئة من نازحي نينوى عادوا الى مناطقهم في الساحل الايسر لمدينة الموصل وجنوب المحافظة), واضاف ان (الوزارة ماضية بالعمل من اجل ضمان عودة جميع النازحين الى مناطقهم المحررة في الموصل والمناطق الاخرى من خلال الخطط التي وضعتها لهذا الملف وبالتنسيق مع الجهات المعنية).

اعادة استقرار

واضاف انه (لابد من اهمية اعادة الاستقرار والخدمات للمناطق المحررة لغرض تشجيع النازحين على العودة بالسرعة الممكنة).

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد صادق على عدد من التوصيات بشأن زيادة دعم النازحين في الجانب الأيمن لمدينة الموصل تضمنت زيادة عدد المدققين ضمن فريق التدقيق الأمني إلى 100 مدقق لضمان انسيابية إيواء النازحين، وتولي وزارة النقل تأمين 50 باصاً إضافياً سعة 44 راكباً تلحق بلجنة إجلاء النازحين، وتفرغ أربعة مدراء فنيين من الوزارة للإشراف والسيطرة على الباصات).

وأوضح أن (التوصيات تضمنت أيضاً تولي وزارة النفط تأمين وقود بكميات 200 ألف لتر شهرياً تخصص لباصات النقل، وإنجاز وزارة الهجرة والحكومة المحلية في المحافظة إكمال الخدمات في المخيمات الحالية وسد النواقص وتولي جمعية الهلال الأحمر العراقي بالتنسيق مع القيادات العسكرية إدخال المياه والمواد الغذائية إلى المناطق المحررة وتوزيعها بين الأهالي), وتابع أن (التوصيات شملت كذلك التنسيق التام مع فريق الأمم المتحدة لتوزيع مهام تقديم الخدمات بنحو أفضل، وإرسال عدد إضافي من سيارات الإسعاف إلى مناطق النازحين).

فيما أكدت رئيسة بعثة الامم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق غراند بأن المجتمع الدولي يحمل على عاتقه مسؤولية الاستمرار بدعم العراق في جهوده لاعادة الاعمار بعد سنوات من الحرب. واضافت في بيان سابق ان (الخط الافقي المرسوم للخروج من تبعات حرب أهلية هي مرحلة جيل كامل، واذا كنا محظوظين قد تستمر هذه المدة لعشرة اعوام وان كانت معجزة ستستمر لمدة خمسة اعوام).

وتابعت غراند (ولكن كمعدل من الافضل الافتراض ان المدة تستمر عشرين عاما، ومع هذا فنحن نتطلع لذلك لأن العراقيين امامهم طريق طويل ليقطعوه وان جزءا من مسؤوليتنا ضمن المجتمع الدولي هو ان ندرك ذلك وان نسير كتفاً الى كتف معهم مهما سيطول ذلك الطريق).