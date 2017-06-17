عبور أول الشاحنات الحدود المشتركة

سوريا والعراق يبحثان تعزيز أمن البلدين والقضاء على الإرهاب

بغداد – محمد الصالحي

عقد رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي اجتماعا مع رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية التعاون الامني في ملف مسك الحدود بين البلدين , فيما اكدت وسائل الإعلام السورية فتح الطريق على الحدود السورية العراقية وعبور الشاحنات لأول مرة منذ سنوات.

وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) مس ان ( للقاء تناول مناقشة عدد من القضايا الحيوية منها، مسرح العمليات العراقي السوري كونه مسرحا واحدا في مواجهة عدو مشترك المتمثل بداعش الإرهابي والقضاء عليه يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية ومسك الحدود من قبل القوات الامنية للجيشين العراقي والسوري لادامة الضغط المتواصل على العدو الإرهابي وإنشاء مركز عمليات مشترك يتم من خلاله التنسيق بين الجانبين).

واضاف ان (اللقاء ناقش اخر التطورات العسكرية في الموصل وأيضا في الجانب السوري).

من جانبه بارك رئيس هيئة العمليات السوري انتصارات الجيش في الموصل، مشيداً بقدرات قواتنا الأمنية في حسم المعارك التي خاضها ضد العصابات الإرهابية.

واكد (متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين واستمرار التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى من اجل مصلحة الشعبين العراقي والسوري لحفظ الأمن والاستقرار ومنع عبور العناصر الإرهابية داخل أراضي البلدين).

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أمس عن مصدر عسكري قوله إن الجيش السوري والقوات الرديفة تمكن من الوصول إلى الحدود العراقية حيث يجري العمل حاليا على إزالة كافة الألغام والمفخخات التي خلفها إرهابيو داعش في الصحراء تمهيدا لفتح حركة العبور بشكل كامل بين العراق وسوريا.ولفت المصدر إلى أن الجيش السوري تمكن من (تنفيذ مهامه وتنظيف نحو 20 ألف كيلومتر مربع خلال أربعة أسابيع عبر الانطلاق من المحور الأساسي وهو محور السين التنف ومحور ثان هو (الناصرية المحسة بصيرة العليانية الهلبة جبل عش غراب إشارة الوعر). والوصول إلى الحدود السورية العراقية حيث توجد وحدات الجيش).

وحدات الجيش

وكانت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء تمكنت في الـ9 من هذا الشهر من الوصول إلى الحدود السورية مع العراق شمال شرق التنف في عمق البادية السورية. واكدت وسائل الإعلام السورية فتح الطريق على الحدود السورية العراقية وعبور الشاحنات لأول مرة منذ سنوات.

وقال بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس أن (اللواء 40 في الحشد الشعبي دمر عجلتين لداعش وقتل من فيها بإحباط تعرضهم على تل صفوك المحاذي بين الحدود العراقية السورية).

وأضاف ان (التعرض استمر ثلاث ساعات تمكن من خلاله الحشد تدمير عجلتين لداعش ومقتل العشرات بمحاولة فاشلة لهم لفتح ثغرة للإرهابيين من سورية ودخول الأراضي).

ومن جانبه قال بيان لهيئة الحج والعمرة امس ان (رئيسها بالوكالة خالد العطية بحث مع قائد طيران الجيش، الفريق الاول الركن حامد المالكي استطلع الطريق البري الرابط بين محافظة كربلاء الى الحدود مع السعودية استعدادا لموسم الحج المقبل).

واضاف ان (الجانبين بحثا سبل تأمين طريق قوافل الحج البرية الى الديار المقدسة).

وبحسب البيان فان المالكي قد أبدى (الاستعداد التام لإنجاح خطة تفويج الحجاج عبر المنافذ البرية). مشيرا الى ان (طائرات استطلاعية محملة بكاميرات فديو وفوتو ستقوم بمسح مستمر للطريق البري الذي يسلكه الحجاج الى الديار المقدسة عن طريق كربلاء حتى الحدود الشمالية للسعودية لضمان وصولهم وعودتهم بسلامة وامان).

تكاتف جهود

من جانبه أكد العطية (ضرورة تكاتف الجهود ورفع مستوى التنسيق بين الهيئة وجميع تشكيلات الجهات الساندة لتأمين الحماية اللازمة للحجاج المتوجهين الى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج عبر المنفذ الحدودي البري الممتد من كربلاء وصولاً الى النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي).

واثنى العطية (على العمل الدؤوب الذي تبذله قيادة طيران الجيش بإشراف مباشر من الفريق اول الركن حامد المالكي في مواسم الحج السابقة طوال ايام تفويج قوافل الحج البرية والجهود المبذولة من قبل ابطال طيران الجيش والقطعات العسكرية لتأمين طريق الحجاج جواً وبراً من بداية انطلاق رحلة الحجاج حتى وصولهم الى الحدود العراقية السعودية).