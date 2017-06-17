إنتخاب العراق عضواً مناوباً في منظمة العمل الدولية

بغداد – قصي منذر

انتخب العراق عضوا مناوبا في منظمة العمل الدولية بعد حصوله على أصوات 210 دول مشاركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال في بيان امس انه (تم انتخاب العراق كعضو مناوب في منظمة العمل الدولية في الانتخابات التي جرت في جنيف)، مشيرا الى أن (العراق حصل على اصوات 210 دول).

وأضاف أن (وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ترأس وفد العراق).

انجاز دولي

مؤكدا أنه (كان لوزارة الخارجية دور مؤثر وواضح في تحقيق هذا الانجاز الدولي المهم من خلال الجهود الحثيثة التي بذلت مع عدد كثير من الدول للتصويت لصالح العراق انسجاما مع استراتيجيتها الرامية الى العمل على استعادة العراق دوره الريادي المهم في كافة المنظمات الدولية).

وكانت الوزارة اعلنت في الرابع من الشهر الجاري عن فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بعد اعتماد ترشيحه بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة، فيما أكدت عدم وجود اعتراض من قبل أي بلد.

وقالت وزارة العمل في بيان امس انه (بعد انقطاع منذ ثمانينات القرن الماضي اذ احتل العراق المرتبة الثانية من أصل 9 دول متنافســـــــة وبعدد أصوات بلغ 210 من أصل 253 صوتا اي بنسبة نجاح تفوق الـ 85 بالمئة وهذا ذاتـــه إنجاز رائع وثمرة جهود وتخطيط على مدى ثلاث سنوات).

واضاف ان ( هذا الانجاز يعود الى الادارة الرشيدة و الجهود المثمرة للسوداني الذي لولا متابعته وحرصه المستمر لما تكللت الجهود بالنجاح).

واوضح البيان ان ( هذا النصر مفخرة ايضا لملاكات الوزارة الذين بذولوا جهدا ممتازا والى وبعثتنا في جنيف مرورا بالدائرة العربية ودائرة المنظمات في وزارة الخارجية لما بذلوه من جهد لرفع اسم العراق في المحافل الدولية).

يذكر ان المنظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا كرد فعل على نتائج الحرب العالمية الأولى وتأثرت بعدد من التغييرات والإضطرابات على مدى عقود ثلاث، وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.

علامات مميزة

وحددت المنظمة الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الإستخدام وسياسات أخرى تتعلق بشأن السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة ولن يكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل إعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين.

وتلقت المنظمة في عام 1969 جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات، والسعي لتوطيد العدالة بين العاملين، وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى ، وقد قامت المنظمة بتسجيل شكاوى ضد الكيانات التي تنتهك القواعد الدولية ومع ذلك، فإنه لا يفرض عقوبات على الحكومات وان المنظمة تنظم سنويا وفي شهر حزيران مؤتمر العمل الدولي في جنيف ، حيث وضعت الاتفاقيات والتوصيات واعتمادها المعروف أيضاً باسم البرلمان العمل، المؤتمر أيضاً يجعل قرارات حول السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية, وان كل دولة عضو لديها أربعة ممثلين في المؤتمر مندوبان الحكومة، مندوب صاحب العمل ومندوب العمال جميعهم لديهم حقوق التصويت الفردية، وجميع الأصوات متساوية، بغض النظر عن عدد سكان دولة عضو المفوض ويتم اختيار صاحب العمل والعامل المندوبين عادة في اتفاق مع الأكثر تمثيلا في المنظمات الوطنية لأرباب العمل والعمال.