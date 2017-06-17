أسئلة عراقية – حسين علي الحمداني

يسأل البعض ما هو موقف العراق من التحالفات الجديدة في المنطقة والتي برزت بالفعل بعد قمم ترامب في الرياض؟ومع من سيكون العراق وفي أي حلف سيدرج أسمه؟ لعل هذه الأسئلة ذاتها تعني إن هنالك هواجس كبيرة ليس لدى السياسي العراقي بل المواطن العراقي الذي ينظر للأمور من زوايا أخرى غير التي ينظر إليها السياسي.

قبل الإجابة على هذه الأسئلة المتشابهة علينا أن نسأل هل العراق في حالته الحالية قادرا على تحديد موقفه؟في ظل حالة الانقسام السياسي الواضح لدى القوى السياسية العراقية ذات الولاءات المتعددة لدول الجوار العراقي.. لا يمكن لأحد أن ينكر هذا التشتت مع غياب القرار العراقي الوطني من جهة،ومن جهة ثانية إن العراق ليس مطلوبا منه إقليما أن يقف مع هذا أو ذاك من ألأطراف لأن أرضه ستكون أحدى ساحات المواجهة القادمة وبالتالي يمكننا القول إن العراق مستضيف (محايد) لصراعات الدول كما كانت لبنان من قبل.هذا يعني إنه سيخوض حربا مفروضة سواء قبل بذلك أم لا. هذا الهاجس بحد ذاته مخيف جدا فيما لو ترجمت التصريحات ألأمريكية – السعودية إزاء إيران إلى فعل،مخيف لأن العرب دائما ينظرون للعراق على إنه (البوابة الشرقية) هذه البوابة التي لا يريد أحدا من ألأشقاء العرب زراعتها بورود السلام الجميع يريدها بوابة نار مشتعلة على مدى التاريخ، وأمريكا تعرف جيدا إن العراق ساحة خصبة للصراعات سواء الطائفية منها أم القومية ، والعرب ينادون بعودة العراق لعروبة(المفقودة)فلماذا هذه الدعوة لنا ونحن أصلا لم نفقد عروبتنا؟ الجواب واضح جدا يريدوننا (مقاتلين) نحمي البوابة الشرقية وربما(محررين) للمنطقة،لا أدري لماذا جاءت هذه الهواجس مرة واحدة خاصة وإنني تابعت الكثير من القنوات السعودية في الأسابيع ألأخيرة والتي كانت تعزف على وتر (عروبة العراق) أحيانا تغازلنا بلطف، وأحيانا أخرى تصفنا ( بأتباع إيران) رغم إن شيعة العراق لم يصوموا وفق رؤية المرشد الأعلى لإيران بل على ضوء بيان السيد السيستاني وهذا ما يدلل إننا لا نلتزم بما يصدر من المرشد الأعلى فلماذا إذن يراهن العرب على الخطأ الغزل العربي وبالتحديد الخليجي للعراق يراد منه كما هو معلن إن يعود العراق (الابن الضال) لأمة العرب، ولكي يثبت العراق على إنه (عروبي حد النخاع) عليه أن يقاتل ضد إيران! هذا المنطق هو السائد الآن في العقلية العربية التي تحاول جرد (العرب) ومن يشك في عروبته يختبر بمحاربة (إيران) رغم إن إيران لا تحتل أراضي عراقية مثل تركيا المعسكرة في أراضينا لكن العرب ينظرون لتركيا على إنها امتداد لدولة الخلافة بينما ينظر لطهران غير ذلك لهذا نقول العراق غير مستعد لأن يكون ضحية مرة أخرى للصراعات اٌلإقليمية ومن يريد أن يحارب إيران عليه أن يحاربها بنفسه وليس بالنيابة وعلى أرضنا، ومن كانت معه أمريكا و50 دولة أخرى فهو لا يحتاج للعراق.