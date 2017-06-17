يهود بغداد – ورثة السبي البابلي

أقدم السكان والجاليات والشاهد محلة أبو سيفين

عبد الفتاح عواد مطر النعيمي

يعد يهود العراق، من اقدم السكان والجاليات في العراق، يعود تاريخهم الى تاريخ السبي البابلي الاول على يد وعهد (نبوخذنصر) عام (596) ق.م ، والسبي البابلي الثاني على يد وعهد ولده (حامورابي) عام (587) ق.م، وانهاء دولتي (اسرائيل ويهوذا) واسقاط وتدمير عاصمتهما (اورشليم) و (السامرة) وقتل الالاف منهم، وجلب الالاف منهم (اسرى) الى العراق (بابل) ، وكانوا هؤلاء الاسرى من خيرة العلماء والمهندسين والفنيين والمثقفين من بناة المدن والحضارة.

– وقد بقي اليهود في بابل فترة السبي هذه التي امتدت مدة اكثر من (سبعين عاما) وقد اشتغلوا في الزراعة وتملكوا البساتين والاراضي الزراعية والبيوت كما مارسوا التجارة وتبوأوا المراكز الادارية والمالية المتعددة والمهمة في تاريخ الحكومة وادارة شؤون البلاد. بعد سقوط (بابل) في عام (539) ق.م على يد الغازي الفارسي (كورش) الذي دمر بابل وسباها وعمل الخراب فيها. وسمح بعودة اليهود الى ارض بيت المقدس، ولكن الكثير منهم فضلوا البقاء في (بابل) فصار يطلق عليهم انذاك (يهود الشتات)، بعد ان عاد البعض منهم الى ارض فلسطين.

تاريخ قديم

-اما من فضل البقاء في بلاد مابين النهرين فقد عاشوا واندمجوا مع شعبه، على مدى تاريخه القديم والحديث، واصبحوا مواطنون حالهم حال اي فرد وانسان ومواطن

من شعب وادي الرافدين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، هكذا بقوا وعاشوا كل تلك الفترات التي مرت بوادي الرافدين (العراق) وادواره (الاشورية-الكلدانية-الفارسية-الاسلامية-الاموية-العباسية-التتارية المغولية-العثمانية-الاحتلال البريطاني وغزوه للعراق عام (1917م) وقد تعاون اليهود وايدوا احتلال الانكليز الغزاة للعراق وساعدوهم كثيرا انذاك. وقد ساهموا في المهمة الكبيرة في معظم الفترات التي مرت على حكم العراق، وقد تركوا بصمات واضحة ومهمة سجلت لهم.

-بعد احتلال العراق من قبل القوات البريطانية الغازية عام (1917) ،وقيام اول حكومة عراقية تحت الانتداب البريطاني برئاسة (السيد عبد الرحمن النقيب) عام (1921م) اختير اول مواطن يهودي عراقي (ساسون حسقيل) وزيرا للمالية، وقد استأزر لاكثر من اربع مرات لوزارة المالية وقد ادت دورا كبيرا على تطوير وزارته وابدى حرصه الوطني في ادارة وتطوير الامور المالية من الضياع والفساد وحفظ حقوق العراق المالية في الداخل والخارج. وقد شغل كثير من الشخصيات اليهودية العراقية مراكز مهمة في الدولة والحكومة العراقية ومجلس الاعيان ومجلس النواب كممثلين عن طائفتهم (الموسوية) كما شغلوا غرفة تجارة بغداد والمناصب المهمة والعليا في التعليم والصحة والتجارة والصيرفة والزراعة وقد وضعوا وتركوا بصمات ودراسات كثيرة ومتعددة على الكثير من مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والمصرفية والتعليمية والاجتماعية والصحية والتجارية التي مازال البعض منها شاخصا حتى الان، رغم تقادم الزمن، وما اصابها من الخراب والتهديم والاهمال والتهميش الذي اصابمواقعهم وتجمعهم وخاصة ماحدث في عام (1941م). عام الفرهود من سلب ونهب وقتل وجرح المئات عندما قامت الدولة اليهودية على ارض فلسطين وتشريد شعب فلسطين ، عام (1948م)،وقيام الحرب العربية الاسرائيلية . وبدأ تهجيرهم قسرا من العراق بلدهم الى اسرائيل وذلك لصدور قانون اسقاط الجنسية العراقية عن يهود العراق، عام (1950)م من قبل حكومة (نوري السعيد) والحركة (الصهيونية) ، حيث قامت بواسطة العملاء المجرمين بسلسلة من التفجيرات ، (لمعابدهم – الكنيسة وبيوتهم وتجمعاتهم حيثما كانوا فيها). وقد قام عدد من اليهود العراقيين بتشكيل منظمة (مكافحة الصهيونية من اليهود (ساسون دلال وزلفا ومادلين ووردة وغيرهم) وقد اعدم ساسون وزلفا في احدى ساحات بغداد ظلما وعدوانا.- ومن ابرز محلاتهم وسكناهم في بغداد هي- ( محلة التوراة – المحصورة بين الشورجة وشارع الكفاح وسوق حنون وكانت فيها توراتهم الكبيرة وقد هدمت وازيلت وقد شيد عليها سوق عصري (سوق الفتح) كما توجد في هذه المنطقة مدرسة اليهود العميان شيدت عام (1906) تسكنها الان عوائل وامام هذه المدرسة كانت توجد دار للعجزة وبجنبها مخيم سمي مخيم غزة لاحقا وهناك بيوت كثيرة تراثية ذات شناشيل قديمة مشغولة الان من قبل عوائل عديدة. (سوق حنون المحصور بين شارع الكفاح شرقا وشارع الجمهورية غربا وشارع الامين شمالا ومحلة التوراة جنوبا، وكانت فيها توراة كبيرة كنيست وقد هدمت واصبحت مكبا للنفايات وهنالك بقايا بيوت تراثية كبيرة لعوائل يهودية معروفة ، والان تسكنها عوائل عراقية فقيرة.

سكان اصليون

– (محلة ابو سيفين) توجد فيها بيوتات يهودية موغلة بالقدم ولازالت قائمة ولكن خالية من سكانها الاصليين اليهود وقد اصابها (الهرم) والاهمال ، وهي محصورة شرقا شارع الشيخ عمر وغربا شارع الكفاح وشمالا شارع السباع وجنوبا محلة بني سعيد وتسكنها الان عوائل كادحة فقيرة والمحلة مهملة من كل الخدمات.

– محلة البتاوين والعلوية ، وقد سكن هذه المنطقة اثرياء والميسرين من العوائل اليهودية وقد شيدوا في البتاوين كنيست تقع الان في شارع العلمين وهي من اكبر المعابد والكنيست وتعد من المعابد القديمة والمهمة وقد شغلت بعد تهجير اليهود من قبل مديرية الجنسية العراقية كما شيدوا معبدا اخر في شارع النضال قرب بارك السعدون لازال موجود ،كما شيدوا مدرسة كبيرة تضم جميع المراحل الدراسية من الروضة الى الاعدادية، اسمها (مدرسة فرنكلين عيني) في شارع 52 ولازالت قائمة حتى الان ولكن بدون اي طالب يهودي.- هذا اضافة لسكناهم وعيشهم في معظم محافظات العراق (بغداد-البصرة-الموصل-العمارة-الحلة-السليمانية-اربيل) وقد تم دفعهم للهجرة الى اسرائيل رغما عنهم نتيجة للسياسة التامرية الهوجاء، وقد افرغوا العراق منهم اي من اليهود كما هو حاصل الان باتجاه افراغ البلد من المكونات الاصيلة (المسيحيون-اليزديون- الصابئة المندائيون-الشبك-وغيرهم) وقد تركوا اليهود عند ارغامهم على الهجرة القسرية اموالهم واملاكهم وقد ودعوا البلد – (ارض الرافدين) بعد ان عاشوا فيه الاف السنين ودعوها بالدموع والحزن والاهات والالم يعصر قلوبهم، وقد عاش الكثير من المهجرين ولايزالون في دول الغرب وامريكا واستراليا ولم يذهبوا الى اسرائيل وانهم لايزالون يحنون الى بلدهم العراق. ولم يبقى منهم سوى 25 شخصا قبل اعوام من الغزو والاحتلال الانكلو -امريكي وكان مكتبهم في شارع النهر المعروف بـ (مقر الطائفة الموسوية) وكان يراسهم (مير بصري) وعندما قتل منهم اثنان قبل اعوام هاجروا ولم يبق منهم الا ثلاثة اشخاص (اليهودي ابو يوسف) ومن بقي معه قد رحلوا والان يدير امورهم المالية وممتلكاتهم (المحامي السيد مهدي ابو عقيل )لاستلام وصرف ما تبقى من ايجارات وموارد عن اموالهم وممتلكاتهم ويقع مكتبه وسكنه في بيت المجاور للقصر الابيض في البتاوين.

اموال مجمدة

– هذا وان كثيراً من معابدهم قد هدمت وازيلت والبعض المتبقي من ممتلكاتهم واموالهم الثابتة على الارض تحولت ادارتها ومسؤوليتها الى (دائرة مديرية الاموال المجمدة ) وهي تتصرف بها منذ تاسيسها وحتى الان.- بيت وزير المالية في حكومات عبد الرحمن النقيب المتعاقبة عام (1921) م (ساسون حسقيل) عندما توفى قد دفن في بيته الواقع (محلة السنك – شارع الرشيد ) .

الان مع الاسف قد هدم هذا البيت التراثي وقبره ازيل قبل اشهر وقد اعطي ارضهم مساطحة الان لبناء عمارة مكان هذه الدار التاريخية التراثية على ارضه وبذلك قضينا على شعب كان جزءاً من شعب العراق وتاريخه الذي يمتد الى الالف السنين وهو يعيش بين ظهرانينا ويعد اقدم جـــــــــــالية يهودية في العالم خسرهم العراق وربحتهم اسرائيل والصهيونية العالمية.