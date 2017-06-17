فايننشال تايمز تكشف معلومات جديدة: الصيادون القطريون المخطوفون يلاحقون الحبارى بحثاً عن لحمه المثير

لندن – الزمان

كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية عن تفاصيل جديدة بشأن اختطاف الصيادين القطريين في العراق تفيد بنقلهم الى إيران، واحتجازهم تحت الأرض في المنطقة الخضراء حيث حصلوا على كميات قليلة من الطعام والأدوية وعانوا نفسياً، مضيفة ان هؤلاء الصيادين كانوا يجازفون من اجل صيد طائر الحبارى حيث يعتقدون انه يزيد الرغبة الجنسية.وفي تقرير حمل عنوان (فرقة صيد الصقور القطرية: عندما تحوّل الصيادون إلى مصطادين في العراق)، تحدّث كاتبا التقرير سيمون كير و إريكا سولومون عن ولع الشيوخ العرب بصيد الحبارى، وأكّدا أنّهم مستعدون للمخاطرة بالوقوع في الفخاخ والتعرّض للخطف وضربات الصواريخ من أجل ممارسة هوايتهم هذه. وفي هذا السياق، أوضحا أنّ (الصيادين يهبطون بطائراتهم الخاصة وينصبون الخيام المكلفة ويقودون المركبات المدرّعة ويستخدمون صقوراً تقدّر قيمة الواحد منها بـ100 ألف دولار أميركي لاصطياد الطير الجارح الأحب إلى قلوبهم وهو الحبارى).

مضيفين أنّ(الصيادين باتوا يسافرون إلى باكستان وأفغانستان والعراق بعدما أدى الإفراط في اصطياده في شبه الجزيرة العربية إلى شبه انقراضه)، مشيرين إلى أن(البعض يعتقد أن تناول لحمه يثير الشهوة الجنسية). ونقل الكاتبان عن بيان أرسلته الحكومة القطرية للصحيفة قولها إن قيمة الفدية أقل بكثير مما تردد، وتشديدها على أنها دُفعت للحكومة العراقية لضمان تحرير الرهائن الذين ينتمي 9 منهم إلى عائلة آل ثاني الحاكمة.في هذا الإطار، نقل الكاتبان عن شخص مقرب من المجموعة تأكيده أن(أفرادها أدركوا أنهم كانوا يخاطرون أثناء قيامهم بهذه الرحلة وتوضيحه أنه تم تنسيقها بدقة مع وزارة الداخلية العراقية، التي يُعتقد أنهاّ مخترقة إيرانياً).

وكان كير قد عزا في وقت سابق اندلاع الأزمة القطرية الخليجية إلى فدية المليار دولار التي تردد أن الدوحة دفعتها إلى جماعة مرتبطة بـ(القاعدة) ورجال أمن إيرانيين لتحرير 26 فرداً من العائلة الحاكمة المختطفين في العراق ).

عملية خطف

الى ذلك، نقل الكاتبان عن مصدر يتواصل مع الرهائن السابقين قوله إنّ (الحراس العراقيين الذين رافقوا المجموعة هربوا عندما بدأ تنفيذ عملية الخطف، وإشارته إلى أنّ هبوط طوافات في مكان قريب أوحى بأنّ لإيران أو العراق يداً فيها).وفي حين أكّد قادة المجموعات المسلحة العراقية أنّ الرهائن نُقلوا من العراق إلى إيران، كشف المصدر أنّهم احتُجزوا تحت الأرض في المنطقة الخضراء حيث حصلوا على كميات قليلة من الطعام والأدوية وعانوا نفسياً.ختاماً، ذكّر الكاتبان أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتورّط فيها صيادون خليجيون في نزاع إقليمي، إذ كشف للكاتب ستيف كور أنّ وكالة الاستخبارات المركزية تعقّبت أثر أسامة بن لادن حتى رصدته في مخيم صيد تابع للعائلة الإماراتية الحاكمة في شباط العام 1999، مؤكداً أنّها درست إمكانية استهدافه بصواريخ كروز، إلاّ أنّها عدلت عن الفكرة خوفاً من اندلاع خلاف دبلوماسي في حال إصابة الإماراتيين.