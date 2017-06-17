الكتابة منتجع للعباسيين – غسان عزام الدليمي

الكتابة عن مدينة بغداد ومناطقها واحيائها وحاراتها ومحلاتها التزام وطني ، وارتباط حميم وصميم في هذه الارض الطاهرة المعطاء فضلاً على كونها متعة كبيرة ، وهي خدمة لاهلها ومحبيها وعشاقها واجيالها اللاحقة ولتاريخها الشامخ على مدى الزمان ولحقط. فهي المدينة التي اقترن بها جل مايثير ( غرائز وفضول واعجاب وهيام ) كل من تلقى التزويد وسجل التاريخ بالزائر الطازج الشهي ، والاعتراف فن نبع الحياة النقي العذب الامتلاء من شذاها العبق الساحر.

ان هذه الدراسة دراسة جغرافية تاريخية تراثية لمنطقة الكرادة الشرقية. كونها منطقه سكنية تشغل رقعة من مساحة بغداد ، ولها اهمية صناعية ووضيفة تجارية ادت دوراً في كيانها الاقتصادي حيث تتركز فعالياتها هذه الوضيفة ( في شارع السعدون وطريق الكرادة ) ولها اهمية ثقافية ايضاً لوقوع الجامعات والمعاهد فيها اما اهميتها التاريخية وتتمثل لكونها مركز قرية قديمة تسمى ( كلوذا ) ترجع الى العصر البابلي الحديث ( الكلداني ) ووجود اثار تاريخية في اطرافها حيث اكتشفت في احد تلالها ( تل حرمل ) اقدم شريعة بشرية مدونة بعد شريعة بشرية مدونة بعد شريعة ( اورنمو ) ترجع الى عهد مملكة اشتونا ووجود مرقد السيد ادريس الذي ينتسب الى الامام الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم السلام.

علاوة على اهميتها السياحية والســـــتراتيجية لاتخاذها مركزاً مهماً .

من اين جاءت تسمية الكرادة ؟

الكرادة في الاصل ليس اسماً للمنطقة التي كانت تسمى ( كلوذا ) بقدر ما ورد اسم اهلها ، وقد سموا بهذا الاسم لاعتمادهم في سقي زروعهم على احدى وسائل الري القديمة التي كانت يطلق عليها اسم ( الكرود ) جمع كرد ، ثم غلب على الاسم على المنطقة الجذور التاريخية للكرادة

كانت هذه معروفة عند البابليين وكان قدماء العرب الفصحاء يسميها ( السابية والنصح ) ويرى الدكتور احمد سوسة ان جهاز المسمى بالكرد هو من ابتكار سكان العراق القدامى.

مااهم محلات الكرادة؟

قسمت الكرادة الشرقية الى مناطق عديدة وقرى بلغ عددها 45 قرية بحسب احصاء عام 1957 ومن اشهر مناطقها _ الزوية البوشجاع والهيتاويين وسارة خاتون ولهنيدي والزعفرانية وكمب الارمن وبغداد الجديدة .

يعد شارع السعدون احد الشوارع المهمه في بغداد واكثر شوارع الكرادة اهمية يبلغ طوله زهاء الاربع كليومتر وعرضه 22 متراً ، كما يسمى شارع البتاويين وقد فتح قبان الاحتلال البريطاني في بغداد.

وسارت عليه السيارات عام 1924 وسمي بالسعدون نسبة لعبد المحسن السعدون احد روؤساء وزراء العراق السابقين لوقوع داره فيه .

ما اول مقهى واول مدرسة فيها ؟

مقهى سعيد العبد ، سميت بالعبد لان سعيد صاحبها كان اسود ويعود تاريخها الى العهد العثماني المتأخر .

اما اول مدرسة فهيه مدرسة ( الكرداه الشرقية )التي قامت في حدود عام 1920 واول مدير عين لها هو السيد حسين عوني من اهالي جانت الكرخ .

بقي ان نقول ان الاستاذ الدكتور عباس فاضل سعدي اصدر زهاء عشرين كتاباً ودرس في بعض الجامعات العربية وحصل على الماجستير من جامعة القاهرة عام 1967 .

حيث طالت التفجيرات الاعمال الوحشية للكرادة وقدمت العديد من الشهداء في تفجيرات اطالتها وقدمت العديد من الشهداء والجرحى.