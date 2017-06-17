أمسية تضيّف نخب بغداد

حوارية رمضانية تهدف إلى إشاعة ثقافة السلم المجتمعي

كربلاء- فـــلاح المرســومي

في جمعة رمضانية مباركة ومن على إحدى القاعات الحديثة التي ضمتها مدينة الزائرين الثانية عند مدخل كربلاء المقدسة أقامة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام أمسية حوارية ضمن برنامجها ملتقى كربلاء الرمضاني للحوار وتحت عنوان ” رمضان يغيرنا لبناء ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية ” وحضرها جمهور بنخبة اعلامية وصحفية واكاديمية من المدينة المقدسة ومن ضيوف المؤسسة من بغداد اعضاء ومؤسسين للمركز العراقي للتنمية الإعلامية ورابطة الإعلاميين العراقيين ومجموعة بغداديون للتنمية المجتمعية وقد طرحت في الجلسة ثلاثة أوراق قدمها على التوالي الدكتور عدنان السراج الذي تعمق بالجانب المهم من الموضوع منها أولاً مقدمات المصالحة ومصطلحات تعريفية والأخطاء الشائعة بالمدلول الاستدلالي وذلك من أجل ان يتم الوصول الى تفسير منطقي للمصالحة ثم جاء ثانياً على الخلافات لنقطة الشروع والتي تتمثل في ومن أي نقطة ممكن أن تنطلق مصالحة سياسية تفضي لمصالحة مجتمعية أو العكس صحيح وأسهب بالتفصيل في هذه النقطة البالغة الأهمية في حلقات المصالحة .

فهم التصالح

ثم أشار لأهمية التفريق بين مفهوم الأمة والشعب ووقوع الدستور العراقي في التفريق بين مما يعرقل جهود استيعاب وفهم التصالح بين الموقفين لأن لكل توصيف طريقته للوصول للعلاج الناجع وطرح أيضاً في ورقته مفهوم الدولة الخدمية وكيف أن في نجاحها هو نجاح المصالحة وكذلك في طرحه لمفهوم واقعية فهم التاريخ وضرورة الابتعاد عن تغطية الحقائق في التاريخ وعلى المثالية الطوبائية طرح باختصار الواقعية الصادمة على هذه المثالية ، في العموم ان الباحث في ورقته قد شخص المصاعب بكل واقعية وتجرد كونه شاهداً ومن الفاعلين وساهم وشارك لمرحلة ولفترة ما في العديد من حوارات المصالحة خلال العشرة أعوام الماضية للولوج في طرحة ومن تشخيصه العملي الدقيق الى صلب المصالحة وطبيعة المعايشة مستقبلاً ويفصح عما في نفسه باخلاص بأنه غير متفائل بإفراط وإنما تفائله بتحفظ رغم تأكيده الى أن السلم المجتمعي يعد دعامة أساسية لا غنى عنها لبناء عراق موحد وقوي ومتماسك وان وجود مصالحة سياسية حقيقية تؤسس لأرضية صلبة لقيام ونجاح السلم المجتمعي بكامل الحقوق والواجبات لكل المكونات العراقية من دون اقصاء أو تهميش . وقد أعقبه الدكتور عزيز جبر شيال بطرح ورقته التي عالج فيها الأسس والمعطيات لمفهوم السلم الاجتماعي مركزاً على الأساس في ذلك تصحيح البنية الأخلاقية للفرد ابتداءً من الطفولة ورعاية الاسرة الى التربية والتعليم ودور العبادة ومؤسساتها وما الى ذلك من الروابط المؤسسية لرفض العنف والارهاب والطائفية ، مؤكداً على أن مفهوم السلم الاجتماعي هو من الموضوعات الأعقد والأصعب في طريق بناء الدولة والعلاقة الوثيقة بالبنية الاجتماعية وبنائها على وفق الواقع للعراق الواحد ، ومن هذا لا بد من وجود دولة خادمة للشعب لافتاً النظر الى أن عدم الاستقرار في الاوضاع وفي بلدنا بالذات يعود في اساسياته منذ صدر الاسلام في عهد الخلافة الراشدة ليومنا هذا مما ساعد في جوانب كثيرة الى ضياع الهوية الوطنية ، وفي الورقة الأخيرة التي قدمها البرلماني السابق عن مدينة كربلاء جواد العطارالى عسكرة المجتمع العشوائية في كل العهود وليومنا هذا مخلفة وخالقة لنفس بعيدة عن التسامح والتعايش السلمي والآمن بين أفراد المجتمع من مختلف المكونات والتي يجب ان تكون من الثوابت لبناء المواطنة الحقيقية وفي ضرورة التثقيف على أن المواطن العراقي كله في درجة واحدة من المســـــــــاواة كلهم في الدرجة الأولى في سلم المواطنة ولا بد من مغادرة.

اقصاء وتهميش

كل ما يؤدي الى الاقصاء والتهميش بين أفراد المجتمع وزرع الثقة بينهما وبين بناة الدولة ، وفي الختام أبدى العديد من الحاضرين بأرائـــــــــهم التي كانت تصب في مجرى الموضوع بمداخلة أو استفسار أو بإضافة أعقبه تكريم الباحثين وعدد من الاعلاميين والــــــــــصحفيين المتميزين بعطائهم ومن القائمين بوعي واخلاص على خدمة هذا المـــــــــرفق النموذجي الحضاري بدروع وشــــــــــهادات تقديرية قدمها لهم رئيس مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام علي الطالقاني وآخرون .