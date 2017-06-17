بلجيكا تمدّد مشاركتها الجوية في التحالف ضد داعش

الإتحاد الأوربي: نبحث دعم الشرطة والقضاء العراقيين

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوربي يبحث في تشكيل مهمة لتقديم المشورة للشرطة والقضاء في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الارهابي، فيما مددت الحكومة البلجيكية مشاركة قواتها الجوية في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ضد داعش حتى نهاية العام الجاري. وجاء في مشروع خلاصة اجتماع لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوربي الـ 28 في لوكسمبورغ ان(الاتحاد الاوربي يدرس نشر فريق لتقديم المشورة والمساعدة من اجل صلاح القطاع الامني ردا على طلب السلطات العراقية)وأضاف المشروع الذي ما زال يتعين على الوزراء تبنيه رسميا، أن هذا الفريق الذي ما زال يتعين تحديد ولايته ومهماته وتشكيلته وحجمه، (سيساعد في جهود إصلاح الشرطة والقضاء في العراق).وقدمت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب مساعدة قبل سنة الى الاتحاد الاوربي.وتابع مصدر دبلوماسي (نفكر في ما سنفعله في العراق ما بعد داعش)، مؤكدًا ان (ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة لإصلاح قطاع الأمن من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب، وتقديم المشورة الاستراتيجية أو المساعدة في تجديد الشبكة الجنائية للشرطة والقضاء).

اجماع اوربي

واوضح انه (من حيث المبدأ، ثمة اجماع لدى دول الاتحاد الاوربي للمضي قدما حبهذا الشأن، لكن مسائل أخرى كثيرة تبقى في هذه المرحلة تتعلق بالمهمات المحددة ونطاق المهمة). ونشر الاتحاد الأوربي بين 2005 و2013 مهمة مدنية لتدريب القضاة في العراق تضم نحو ستين خبيرا، وتعد حصيلة أدائهم مثيرة للجدل. في غضون ذلك، مددت الحكومة البلجيكية مشاركة قواتها الجوية في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش.وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل امس السبت إن (تمديد مشاركة بلاده يعد إشارة قوية باتجاه شركائها، وإنها شريك يعتمد عليه ).وأضاف ميشيل أن (من المقرر أن تنتهي المهمة الحالية للطيران البلجيكي المشارك في الحرب ضد داعش في الشهر الجاري لكن بروكسل قررت تمديد المهمة ستة أشهر أخرى).ونوه إلى أنه سوف تتمركز أربع مقاتلات بلجيكية بالإضافة إلى 100 جندي في قاعدة بالأردن لضرب أهداف للتنظيم في سوريا والعراق.ويضم التحالف بقيادة واشنطن 60 دولة من بينها دول عربية، تشارك 12 منها في قصف أهداف ومواقع تابعة لداعش. ونفذت قوات الشرطة الاتحادية عملية تكتيكية استدرجت خلالها العشرات من عناصر داعش من محيط جامع النوري الكبير الذي يضم منارة الحدباء الشهيرة الى منطقة الدندان بساحل الموصل الايمن.وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قوة من الشرطة الاتحادية نفذت عملية تكتيكية استدرجت خلالها عشرات الدواعش من محيط جامع النوري باتجاه منطقة الدندان المحررة).وأضاف أن (القوة اوقعت هؤلاء الدواعش في كماشة محكمة من القناصين والقصف الموجه). مشيرا الى ان (وحدات الشرطة المتوغلة في حي الشفاء شمال المدينة القديمة تواصل تقدمها الحذر للوصول على ضفة نهر دجلة). مبينا ان (داعش يستخدم القناصين لعرقلة التقدم وقواتنا استولت على دبابة تي 62 ورشاش مقاوم للطائرات خلال عملية استعادة حي الشفاء). وتابع ان ( القوات تمكنت من قتل 27 قياديا و214 قناصا واستعادت السيطرة على 300كيلو متر منذ انطلاق معركة ايمن الموصل).لافتا الى ان (قواته قتلت اكثر من 1000 عنصرا من التنظيم منذ اندلاع المعارك في شباط ودمرت 865 مركبة مفخخة واتلفت 780 لغما ارضيا).وتحقق القوات الأمنية تقدماً كبيراً صوب جامع النوري الكبير الذي تضمن يضم منارة الحدباء الشهيرة وسط الموصل، وشهد خطبة زعيم داعش أبو بكر البغدادي بعيد احتلال الموصل من قبل التنظيم في حزيران 2014. الى ذلك قال مصدر امس ان (عناصر تنظيم داعش هاجموا محور قضاء طوز خورماتو حيث تصدت قوات البيشمركة للهجوم واوقعت خسائر بصفوف التنظيم).

ضربات متعددة

واضاف (طيران التحالف شن ضربات متعددة استهدفت تجمعات داعش) مشيرا الى ان (تعزيرات عسكرية وصلت لقوات البيشمركة من اجل توفير الدعم العسكري في محور القضاء).وتابع ان (قوات البيشمركة سجلت شهيدا وخمسة جرحى، مع وجود قتلى وجرحى بصفوف داعش).وفي ديالى قال مصدر امس ان ( أمير حوض السعدية في تنظيم داعش توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في الهجوم على نقطة أمنية للجيش في محيط قرية ربيعة قرب ناحية السعدية).وأضاف أن (داعش تفاجأ برد قوي من قبل الجيش على هجومه وتعرض المنفذين لإصابات مباشرة قبل هروبهم الى عمق تلال حمرين القريبة من منطقة الهجوم). وتابع ان (قوات الجيش أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش على نقطة امنية في محيط قرية ربيعة قرب ناحية السعدية ) مبينا ان (ذلك اعقبه سقوط قذيفتي هاون قرب النقطة الامنية دون اي اصابات بشرية).وأضاف ان (الوضع تحت السيطرة) مشيرا الى ان (مسلحي داعش هربوا دون معرفة حجم الإصابات في صفوفهم).وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني في تصريح امس ان (نتائج التحقيقات في هجوم داعش على إحدى النقاط الأمنية المتقدمة في سدة العظيم الاروائية كشفت أن التنظيم شن ما أطلق عليها غزوة سدة العظيم وجند لها تسعة من مفرزة انتحاريين جميعهم عراقيون مع تأمين زورق يضم عدة عبوات ناسفة شديدة الانفجار).وأضاف أن (هدف داعش من الغزوة تفجير السدة من خلال العبوات الناسفة بعد مهاجمة النقاط الأمنية المتقدمة بالأسلحة والأحزمة الناسفة إلا أن القوات الأمنية المشتركة المدعومة ب-الحشد الشعبي أفشلت مخططه الإجرامي ونجحت بقتل جميع الانتحاريين التسعة ثلاثة منهم).

وأشار إلى أن (الهدف من تفجير سدة العظيم الاروائية هي إغراق الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وبالتالي قطع خطوط الإمداد العسكرية بين المحافظتين لكن التنظيم فشل في تحقيق مبتغاه).