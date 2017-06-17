5 حزيران في ناقوس الذاكرة – عبد الحسن الغرابي

قبل نصف قرن وفي أواسط شهر مايس عام 1967 في مثل هذه الأيام من القرن المنصرم ، كنت مكلفا بأداء خدمة العلم في معسكر الحبانية ، شاءت الصدف أن التقي بـ ( طه ) الطالب في كلية الطب ـ جامعة القاهرة آنذاك حيث عاد من مصر في منتصف الشهر الخامس ، وطه هذا أبن أحد آمري الوحدات العسكرية الذين لهم دور سكن داخل المعسكر ، وتربطني به صلة قربى كنا شباباً في ذروة الحماس الوطني والقومي ، والأجواء حينها تغلي تنذر بحرب حاسمة معقودة عليها آمالنا في تحرير الأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني اللقيط ، الذي زرعه الغرب الاستعماري في قلب الأمة العربية .. كان أول سؤال طرحته على طه ـ كيف تركت القاهرة هذه الأيام .؟

قال : أن الاحداث تتسارع ساخنة ، والحرب قادمة لا محال ، بعد أن هددت إسرائيل بالقيام بعملية عسكرية لإسقاط الحكومة السورية متهمة إياها بدعم العمليات الفدائية داخل إسرائيل ، وحشدت قواتها على طول الحدود ، لذا أعلنت مصر حالة الطوارىء في 15 / 5 ووضعت القوات المسلحة في حالة الإستعداد لدخول الحرب ، لهذا السبب غادرت مصر بعد أن توقفت الدراسة هناك ، وانخرط طلاب الجامعة في صفوف المقاومة الشعبية ، والأيام القادمة ستشهد معركة حاسمة بين العرب وإسرائيل . هذا ما أدلى به طه القادم توا من القاهرة ، افترقنا بعدها وأنا على يقين بأن النصر آت لا ريب فيه ، كنت اتسقط الأخبار من خلال جهاز راديو ترانسستر صغير أتابع إذاعة القاهرة وصوت العرب مساء كل يوم ، وفي يوم 22 / 5 أعلنت مصر غلق خليج العقبة ، ووحدتنا كانت قد دخلت الانذار ، وتم حفر مواضع للوقاية من الغارات الجوية المحتملة التي قد تستهدف معسكرنا ، وتتسرب ألأخبار بين الجنود بأحتمال التحرك الى جبهات القتال في سوريا والاردن ، وهذا ما حصل فعلا . كان آنذاك رئيس الجمهورية العراقية المغفور له الراحل عبد الرحمن عارف الذي شاهدناه من على شاشة التلفزيون وهو يودع القوات العسكرية المتوجهة الى جبهات القتال وكان من بين الضباط نجله قيس عبد الرحمن ، الأحداث تتوالى والفرح سبق العاصفة التي تؤكد أن النصر ستحققه قواتنا الباسلة التي تضامنت مع القوات المسلحة العربية لتحرير الارض المحتلة من دنس الكيان الصهيوني المغتصب ، آليات ومدرعات تترى متوجهة الى الاردن وسوريا ، ونحن رهن الاشارة للتحرك وبكامل الاستعداد ، والرغبة في المشاركة أمنية وحلم جميع الجنود في المعسكر وبانتظار الأوامر التي تصدر من القيادة ، وفعلا جرى تعداد لوحدتنا العسكرية ، وتم إختيار مجاميع للتوجه الى مخازن العتاد في الهضبة لنقل الذخيرة والمضي بها الى جبهات القتال ، وكنت من بين الذين لم يسعفهم الحظ بالمشاركة وخاب أملي لأكون من بين من وقع عليهم الاختيار للبقاء كقوة لحماية المعسكر ، ودعنا من ابتسم لهم الحظ و نالوا شرف المشاركة على أمل أن يعودوا لنا بالنصر المؤزر والسلامة ، كل هذه الاحداث كانت مطلع الايام الاولى التي سبقت يوم الخامس من حزيران .

كنا مشدودين وبإحساس أن الايام حبلى وتتمخض بولادة حدث سيكون حلم الأمة من المحيط الى الخليج ، نعد الساعات والأيام وبيقظة وحذر وقلق شديد رغم أن الايمان بالنصر راسخ في نفوسنا وقلوبنا تنبض على إيقاع الاناشيد الحماسية التي تشحذ الهمم في الاعلام الموجه لتغطية الحدث المرتقب ، ووقعت الواقعة بمفاجأة لم تكن في الحسبان بمبادرة عدوانية وبضربة سريعة خاطفة ، وبخطة مدروسة دمرت السلاح الجوي المصري الذي كان معولاً عليه ارباك حركة العدو وتوفير الحماية الجوية للقوات البرية ، إلا أن الصدمة كانت عنيفة مرعبة مريرة رجحت قوات العدو وتقدم ليضيف الى الاراضي المحتلة ، احتلال صحراء سيناء ومرتفعات الجولان والضفة الغربية ، الايام الخمسة السود التي بددت الحلم الجميل وخيبت الآمال ، بهزيمة مفجعة مخجلة فكانت نكسة الخامس من حزيران . وصمة عار في تاريخ الامة العربية .التي رضخت لمهادنة العدو المغتصب بمشاريع التسوية سيئة الصيت .