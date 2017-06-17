مصر أبلغت الوسطاء شروطها لحل الأزمة مع قطر

محامي نجل القذافي لـ (الزمان ): سيف الاسلام لم يتواصل مع الأخوان

القاهرة- مصطفى عمارة

اكد خالد الزايدي محامى نجل القذافي سيف الاسلام فى تصريحات خاصـــــــــــة فى اتصال هاتــــــفي مع (الزمان) بطبعتها الدولية امس ان سيف الاسلام لديه مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي للنهوض بليبيا واخراجها من المأزق الذي تمر به . واضاف انه لا ينوي الخروج من ليبيا وانه سوف يواصل اتصالاته مع كل القوى السياسية والشعبية خاصة انه يلقى قبولاً من القوى كافة.

ونفى الزايدي وجود اي صلة بين سيف الاسلام والاخوان والذى يعتبرهم جماعة ارهابية. فى السياق ذاته وتعليقا عن الافراج عن سيف الاسلام اوضح د -عبدالله عثمان مستشار فى الدراسات الاستراتيجية والادارة الدولية في تصريحات خاص للزمان انه فى حالة تاكد خبر اطلاق سيف الاسلام فان ذلك سوف يكون له تاثير ايجابي على الاوضاع فى ليبيا نظرا لانه يمتلك مشروعا تنمويا حقيقيا غير انه شكك فى خبر اطلاق سراحه مؤكدا ان اعلان هذا الخبر ربما يكون عملية جس نبض لاطراف داخلية وخارجية. من ناحية اخرى كشف مصدر امني فى تصريحات خاصة ان مصر تستعد خلال الايام المقبلة لتوجيه ضربات جديدة للجماعات الارهابية فى ليبيا بعد ان حصلت على الضوء الاخضر من الدول المشاركة فى قمة الرياض .وعن مشاركة اسرائيلي فى تلك الضربات قال ان الدور الاسرائيلى يقتصر على الدعم الوجيستى ،فيما كشف احمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى ليبيا انه تم الاتفاق على تشكيل فريق دفاع متكامل يضم 5 محامين متخصصين فى رفع الدعاوى القضائية لتقديم دعوى لمحكمة العدل الدولية تتعلق بدعم قطر للجماعات الارهابية فى ليبيا وعرقلة المسار الديموقراطي.

وسيط كويتي

الى ذلك كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى لـ (الزمان) بطبعتها الدولية ان الحل الدبلوماسي للازمة مع قطر هو الاقرب للخروج منها، خاصة ان القطر تجاوبت مع بعض الشروط التي طالبت بها الدول الخليجية ومصر حملها الوسيط الكويتي حيث رفضت فتح مساحة اعلامية لمعارضى الانظمة الخليجية ومصر ، كما ان الولايات المتحدة ترغب فى ايجاد سياسي للازمة حتى لايؤثر ذلك على الترتيبات الخاصة بالمنطقة فى مجال مكافحة الارهاب.

واكد المصدر ان مصر حددت للوسطاء الشروط المصرية للمصالحة مع قطر والمتمثلة فى سداد قطر لخسائر مصر من دعمها للمنظمات الارهابية التى ساندتها وطرد الاخوان من اراضي قطر وتسليم المطلوبين منهم للانتربول الدولي واغلاق قناة الجزيرة والتعهد بالكف عن التحريض على اثارة الفتن فى الداخل .

فى السياق ذاته كشفت مصادر اخوانية النقاب ان التنظيم الدولى للاخوان عقد فى الايام الماضية اجتماعات مكثفة للبحث عن بدائل فى حالة استجابة قطر للضغوط الخارجية بطرد قادة الاخوان من اراضيها وان تركيا تعد اقرب البدائل التى سوف يتوجه اليها قادة الاخوان فى حالة مطالبة قطر لهم بمغادرة البلاد .من جانبه كشف د- سعد بدير مدير مركز الدراسات الخليجية العربية فى تصريحات خاصة للزمان ان قطر رفضت طلبا خليجيا لقطع العلاقات بصورة كاملة مع ايران ،الا ان هناك تفاوضاً باستمرار العلاقة بصورة لا تؤثر على امن الخليج بحيث تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي مشيرا ان العلاقات القطرية الايرانية هي اهم العوائق امام نجاح جهود الوساطة. في حين ان الكويت وسلطنة عمان لهما علاقات مستقرة مع ايران من دون اعتراض اي طرف خليجي .