فقدان سبعة من طاقم مدمرة أميركية بعد اصطدامها بسفينة شحن 

طوكيو-(أ ف ب) – أفادت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أن سبعة من افراد طاقم المدمرة الاميركية “يو اس اس فيتزجيرالد” اعتبروا في عداد المفقودين بعد اصطدامها فجر السبت بسفينة شحن فيليبينية قبالة السواحل اليابانية.

وكان الاسطول السابع في البحرية الاميركية قال ان الحادث اسفر عن سقوط جرحى لم يحدد عددهم، مشيرا الى ان المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة “ايه سي اكس كريستال” قرابة الساعة 02,30 (الجمعة 17,30 ت غ) اثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.

وهرع خفر السواحل اليابانية الى مكان الحادث، بحسب تغريدة نشرها الاسطول السابع التابع لاسطول المحيط الهادئ على حسابه على تويتر.

وقال اسطول المحيط الهادئ انه لم يعرف “حجم الاصابات في صفوف افراد الطاقم”، مؤكدا انه تم فتح تحقيق في الحادث.

وبحسب البحرية الاميركية فإن مروحية يابانية ساهمت في اخلاء جندي جريح، ما يؤشر الى ان جروحه خطرة لدرجة تستدعي نقله على وجه السرعة الى اليابسة.

واضافت ان “الاصطدام اسفر عن تضرر يو اس اس فيتزجيرالد في ميمنتها فوق خط الماء وتحته. الاصطدام ادى لتدفق بعض الماء” الى داخل المدمرة.