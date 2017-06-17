أزمة الهجرة في أوربا بالأرقام ..مامستقبل السوريين والعراقيين في مخيمات اللجوء؟

‮ ‬المغاربة‭ ‬مشمولون‭ ‬بحملات‭ ‬الإبعاد‭ ‬القسري

بروكسل‭ -‬باريس‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب

تباطأ‭ ‬تدفق‭ ‬اللاجئين‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬اليونانية‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬ربيع‭ ‬2016‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬الايطالية‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬يصلون‭ ‬مجازفين‭ ‬بحياتهم‭ ‬لعبور‭ ‬المتوسط‭.‬

من‭ ‬اين‭ ‬يأتون؟‭ ‬كم‭ ‬هو‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬يلقون‭ ‬مصرعهم‭ ‬خلال‭ ‬هربهم‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬او‭ ‬البؤس؟‭ ‬كم‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الواصلين‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬بلغ‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬2015؟‭ ‬اين‭ ‬تقدم‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وما‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تقبل؟‭ ‬ما‭ ‬مصير‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬والسوريين‭ ‬ومن‭ ‬المفضل‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬اوروبا‭ ‬،‮ ‬‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬تدريجي‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬شهدت‭ ‬سنة‭ ‬2014‭ ‬قفزة‭ ‬تمثلت‭ ‬بوصول‭ ‬170‭ ‬الفا‭ ‬ومئة‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬السواحل‭ ‬الايطالية،‭ ‬و43‭ ‬الفا‭ ‬و518‭ ‬الى‭ ‬السواحل‭ ‬اليونانية‭ ‬اي‭ ‬اكبر‭ ‬بحوالى‭ ‬اربع‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬السنة‭ ‬السابقة‭.‬

وكان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الواصلين‭ ‬الى‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬من‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬السوريين‭ ‬56,1‭ ‬بالمئة‭ ‬سوريون‭ ‬و24,3‭ ‬بالمئة‭ ‬افغان‭ ‬و103‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬العراقيين،‭ ‬الذين‭ ‬مروا‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭.‬

واصل‭ ‬معظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬طريقهم‭ ‬باتجاه‭ ‬الشمال‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬البلقان‭. ‬وتفيد‭ ‬الوكالة‭ ‬الاوروبية‭ ‬لحماية‭ ‬الحدود‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬فرونتكس‭ ‬ان‭ ‬579‭ ‬الفا‭ ‬و518‭ ‬مهاجرا‭ ‬تسجلوا‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬صربيا‭.‬

اما‭ ‬الواصلون‭ ‬الى‭ ‬السواحل‭ ‬الايطالية‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬افريقيا‭ ‬الاكبر‭ ‬عددا‭ ‬حسب‭ ‬الجنسيات‭ ‬هم‭ ‬الاريتريون‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬39‭ ‬الفا‭ ‬و162،‭ ‬ثم‭ ‬22‭ ‬الفا‭ ‬و237‭ ‬نيجيريا‭ ‬و12‭ ‬الفا‭ ‬و433‭ ‬صوماليا‭ ‬و8932‭ ‬سودانيا‭.‬

‭ ‬المهاجرون‭ ‬الذين‭ ‬ابعدوا

طالب‭ ‬اللجوء‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬رفض‭ ‬طلبه‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يبعد‭ ‬الى‭ ‬بلده‭ ‬الاصلي‭ ‬مثل‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يطلبون‭ ‬اللجوء‭ ‬ويعتبرون‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬مهاجرين‭ ‬اقتصاديين‭.‬

وتفيد‭ ‬ارقام‭ ‬جمعتها‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬الاوروبية‭ ‬ان‭ ‬305‭ ‬آلاف‭ ‬و365‭ ‬شخصا‭ ‬خضعوا‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬لقرار‭ ‬اداري‭ ‬او‭ ‬قضائي‭ ‬بابعادهم‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬دولهم‭ ‬الاصلية‭ ‬مقابل‭ ‬286‭ ‬الفا‭ ‬و725‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬و251‭ ‬الفا‭ ‬و986‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬‭ ‬فعليا،‭ ‬تم‭ ‬طرد‭ ‬176‭ ‬الفا‭ ‬و223‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بينهم‭ ‬79‭ ‬الفا‭ ‬و608‭ ‬قسرا،‭ ‬حسب‭ ‬فرونتكس‭.‬

اما‭ ‬الجنسيات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬حملتها‭ ‬لاكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الابعاد‭ ‬القسري‭ ‬فهي‭ ‬الالبان19‭ ‬الفا‭ ‬و482‭ ‬والمغاربة7506‭ ‬والكوسوفيون‭ ‬4916‭ ‬عمليات‭ ‬اعادة‭ ‬التوطين‭ ‬‭.‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭ ‬واليونان،‭ ‬اتفق‭ ‬الاوروبيون‭ ‬في‭ ‬ايلولسبتمبر‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يخالفوا‭ ‬موقتا‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬مسؤولية‭ ‬معالجة‭ ‬طلب‭ ‬لجوء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬عبره‭ ‬طالب‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬وبين‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬اليوم،‭ ‬يمكن‭ ‬اعادة‭ ‬توطين‭ ‬حول‭ ‬11‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬حسب‭ ‬ارقام‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭. ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬يقدر‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬يستوفون‭ ‬المعايير‭ ‬المحددة‭ ‬لذلك‭ ‬ببضعة‭ ‬آلاف‭. ‬بذلك‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المحدد‭ ‬ب160‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وتحولت‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تشكل‭ ‬رمزا‭ ‬للتضامن‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬رمز‭ ‬للانقسامات‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭. ‬وقد‭ ‬طبقته‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬ببطء‭ ‬ولم‭ ‬تطبقه‭ ‬بلدان‭ ‬اخرى‭ ‬اطلاقا‭ ‬مما‭ ‬شجع‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬للهجرة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬طريقهم‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬اوروبا‭. ‬بدأت‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬بذلك‭ ‬اجراءات‭ ‬ضد‭ ‬المجر‭ ‬وبولندا‭ ‬والجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬لرفضها‭ ‬احترام‭ ‬حصصها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬استقبال‭ ‬اللاجئين‭.‬

يضاف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬معايير‭ ‬تقييدية‭ ‬لقبول‭ ‬اللاجئين‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬الخطة‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬سوى‭ ‬المهاجرين‭ ‬شبه‭ ‬الاكيدين‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬احصائية‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬بعد‭ ‬نقلهم‭. ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬السوريين‭ ‬والاريتريين‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬مثلا‭. ‬لا‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬طلبات‭ ‬الهجرة‭. ‬فقد‭ ‬منحت‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬حماية‭ ‬لحوالى‭ ‬710‭ ‬آلاف‭ ‬و400‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المجموع،‭ ‬اي‭ ‬اكثر‭ ‬بمرتين‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬حسب‭ ‬المكتب‭ ‬الاوروبي‭ ‬للاحصاء‭.‬

هذه‭ ‬الحماية‭ ‬تشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬حالات‭ ‬مختلفة‭ ‬اللاجئ‭ ‬55‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المجموع‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬والحماية‭ ‬المؤمنة‭ ‬للذين‭ ‬لا‭ ‬يلبون‭ ‬معايير‭ ‬وضع‭ ‬اللاجئ‭ ‬لكنهم‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬37‭ ‬بالمئة‭ ‬وتصريح‭ ‬الاقامة‭ ‬لاسباب‭ ‬انسانية‭ ‬‭(‬8‭ ‬بالمئة‭)‬‭.‬

والمانيا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬العدد‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬الطلبات،‭ ‬هي‭ ‬منطقيا‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬امنت‭ ‬الحماية‭ ‬لاكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬الاوروبي‭ ‬للاحصاء‭ ‬ان‭ ‬445‭ ‬الفا‭ ‬و210‭ ‬موافقة‭ ‬على‭ ‬طليات‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬اي‭ ‬اكثر‭ ‬بثلاث‭ ‬مرات‭ ‬عن‭ ‬2015‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تأتي‭ ‬السويد‭ ‬‭(‬69‭ ‬الفا‭ ‬و350‭)‬‭ ‬وايطاليا‭(‬35‭ ‬الفا‭ ‬و450‭)‬‭ ‬وفرنسا‭ ‬‭(‬35‭ ‬الفا‭ ‬و170‭)‬‭ ‬والنمسا‭ ‬‭(‬31‭ ‬الفا‭ ‬و750‭)‬‭.‬

المجموعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬ال28‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬هي‭ ‬السوريون‭ ‬‭(‬405‭ ‬آلاف‭ ‬و600‭ ‬شخص‭ ‬اي‭ ‬57‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المجموع‭)‬‭ ‬والعراقيون‭ ‬‭(‬65‭ ‬الفا‭ ‬و800‭)‬‭ ‬والافغان‭ ‬‭(‬61‭ ‬الفا‭ ‬و800‭)‬‭.‬

نسب‭ ‬الموافقات‭ ‬‭(‬على‭ ‬منح‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاوضاع‭ ‬الثلاثة‭)‬‭ ‬متفاوتة‭ ‬تبعا‭ ‬لجنسية‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬والبلد‭ ‬الذي‭ ‬قدمت‭ ‬فيه‭ ‬الطلبات‭.‬

فقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬98,1‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬المعدل‭ ‬للسوريين‭ ‬و92,1‭ ‬بالمئة‭ ‬للارتريين‭ ‬و63,5‭ ‬بالمئة‭ ‬للعراقيين‭. ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬اقل‭ ‬بكثير‭ ‬للآخرين‭:‬‭ ‬17,4‭ ‬بالمئة‭ ‬للباكستانيين‭ ‬مثلا‭ ‬و5,2‭ ‬بالمئة‭ ‬للجزائريين‭ ‬و3,1‭ ‬بالمئة‭ ‬للالبان‭.‬