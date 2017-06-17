أزمة الهجرة في أوربا بالأرقام ..مامستقبل السوريين والعراقيين في مخيمات اللجوء؟

المغاربة مشمولون بحملات الإبعاد القسري
بروكسل -باريس - الزمان-أ ف ب
تباطأ تدفق اللاجئين على السواحل اليونانية الذي ادى الى حالة من الفوضى بشكل كبير منذ ربيع 2016. لكن هذا الامر لا ينطبق على السواحل الايطالية حيث ما زال رجال ونساء يصلون مجازفين بحياتهم لعبور المتوسط.
من اين يأتون؟ كم هو عدد الذين يلقون مصرعهم خلال هربهم من الحرب او البؤس؟ كم يبلغ عدد الواصلين منذ ان بلغ ذروته في 2015؟ اين تقدم طلبات اللجوء في الاتحاد الاوروبي وما عدد الطلبات التي تقبل؟ ما مصير طالبي اللجوء من العراقيين والسوريين ومن المفضل بينهما في نظر اوروبا ، بعد ارتفاع تدريجي منذ 2011، شهدت سنة 2014 قفزة تمثلت بوصول 170 الفا ومئة شخص الى السواحل الايطالية، و43 الفا و518 الى السواحل اليونانية اي اكبر بحوالى اربع مرات من مجموعة السنة السابقة.
وكان اكثر من نصف الواصلين الى اليونان في 2015 من طالبي اللجوء السوريين 56,1 بالمئة سوريون و24,3 بالمئة افغان و103 بالمئة من العراقيين، الذين مروا عبر تركيا.
واصل معظم هؤلاء طريقهم باتجاه الشمال عبر طريق البلقان. وتفيد الوكالة الاوروبية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد فرونتكس ان 579 الفا و518 مهاجرا تسجلوا في مراكز مخصصة في صربيا.
اما الواصلون الى السواحل الايطالية في 2015 فقد قدم معظمهم من افريقيا الاكبر عددا حسب الجنسيات هم الاريتريون الذين بلغ عددهم 39 الفا و162، ثم 22 الفا و237 نيجيريا و12 الفا و433 صوماليا و8932 سودانيا.
المهاجرون الذين ابعدوا
طالب اللجوء الذي يتم رفض طلبه يفترض ان يبعد الى بلده الاصلي مثل المهاجرين غير الشرعيين الذي لا يطلبون اللجوء ويعتبرون بشكل عام مهاجرين اقتصاديين.
وتفيد ارقام جمعتها وكالة حماية الحدود الاوروبية ان 305 آلاف و365 شخصا خضعوا في 2016 لقرار اداري او قضائي بابعادهم من احدى دول الاتحاد الاوروبي الى دولهم الاصلية مقابل 286 الفا و725 في 2015 و251 الفا و986 في 2014. فعليا، تم طرد 176 الفا و223 شخصا في 2016 بينهم 79 الفا و608 قسرا، حسب فرونتكس.
اما الجنسيات التي تعرضت حملتها لاكبر عدد من عمليات الابعاد القسري فهي الالبان19 الفا و482 والمغاربة7506 والكوسوفيون 4916 عمليات اعادة التوطين . في مواجهة تدفق المهاجرين الى ايطاليا واليونان، اتفق الاوروبيون في ايلولسبتمبر 2015 على ان يخالفوا موقتا القاعدة التي تفرض مسؤولية معالجة طلب لجوء من قبل البلد الذي دخل عبره طالب اللجوء الى الاتحاد الاوروبي. وبين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين ما زالوا موجودين في اليونان اليوم، يمكن اعادة توطين حول 11 الف شخص حسب ارقام المفوضية الاوروبية. في ايطاليا يقدر عدد الذين يستوفون المعايير المحددة لذلك ببضعة آلاف. بذلك لا يعود من الممكن تحقيق الهدف المحدد ب160 الف شخص وتحولت الخطة التي كان يفترض ان تشكل رمزا للتضامن الاوروبي الى رمز للانقسامات داخل الاتحاد. وقد طبقته بعض الدول ببطء ولم تطبقه بلدان اخرى اطلاقا مما شجع كثيرين من المرشحين للهجرة على مواصلة طريقهم باتجاه شمال اوروبا. بدأت المفوضية الاوروبية بذلك اجراءات ضد المجر وبولندا والجمهورية التشيكية لرفضها احترام حصصها في عملية استقبال اللاجئين.
يضاف الى ذلك معايير تقييدية لقبول اللاجئين اذ ان الخطة لا تشمل سوى المهاجرين شبه الاكيدين من وجهة نظر احصائية من الحصول على الهجرة بعد نقلهم. وهذا ينطبق على السوريين والاريتريين لكن ليس على العراقيين مثلا. لا تتم الموافقة على كل طلبات الهجرة. فقد منحت دول الاتحاد الاوروبي في 2016 حماية لحوالى 710 آلاف و400 شخص في المجموع، اي اكثر بمرتين عن العام 2015، حسب المكتب الاوروبي للاحصاء.
هذه الحماية تشمل ثلاث حالات مختلفة اللاجئ 55 بالمئة من المجموع في 2016 والحماية المؤمنة للذين لا يلبون معايير وضع اللاجئ لكنهم في خطر في بلدانهم 37 بالمئة وتصريح الاقامة لاسباب انسانية (8 بالمئة).
والمانيا البلد الذي تسلم العدد الاكبر من الطلبات، هي منطقيا الدولة التي امنت الحماية لاكبر عدد من الاشخاص في 2016. وذكر المكتب الاوروبي للاحصاء ان 445 الفا و210 موافقة على طليات صدرت في 2016 اي اكثر بثلاث مرات عن 2015. بعد ذلك تأتي السويد (69 الفا و350) وايطاليا(35 الفا و450) وفرنسا (35 الفا و170) والنمسا (31 الفا و750).
المجموعات الرئيسية المستفيدة من الحماية في الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في 2016 كما في 2015 هي السوريون (405 آلاف و600 شخص اي 57 بالمئة من المجموع) والعراقيون (65 الفا و800) والافغان (61 الفا و800).
نسب الموافقات (على منح واحد من الاوضاع الثلاثة) متفاوتة تبعا لجنسية طالبي اللجوء والبلد الذي قدمت فيه الطلبات.
فقد بلغت نسبة الطلبات التي تمت في 2016 الموافقة عليها 98,1 بالمئة في المعدل للسوريين و92,1 بالمئة للارتريين و63,5 بالمئة للعراقيين. لكنها كانت اقل بكثير للآخرين: 17,4 بالمئة للباكستانيين مثلا و5,2 بالمئة للجزائريين و3,1 بالمئة للالبان.