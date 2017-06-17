الاسلام في اندونيسيا ..عالم مزيج من القبائل الرُحّل والغابات المندثرة

باتانغ‭ ‬هاري‭ ‬–أ‭ ‬ف‭ ‬ب:‭ ‬يمارس‭ ‬افراد‭ ‬قبيلة‭ ‬‭ ‬اورانغ‭ ‬ريمبا‭ ‬‭ ‬الرحل‭ ‬المسلحون‭ ‬ببنادق،‭ ‬الصيد‭ ‬وسط‭ ‬اشجار‭ ‬نخيل‭ ‬الزيت‭ ‬في‭ ‬سومطرة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬فريسة‭ ‬تقيتهم‭ ‬في‭ ‬الغابان‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬انحسارا،‭ ‬بينما‭ ‬انضم‭ ‬أفراد‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القبائل‭ ‬الى‭ ‬الاسلام،‭ ‬سعيا‭ ‬لتحسين‭ ‬ظروفهم‭ ‬المعيشية‭.‬

فعلى‭ ‬مسافة‭ ‬ساعتين‭ ‬بالسيارة‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬الصيد‭ ‬هذه،‭ ‬بدأ‭ ‬نحو‭ ‬مئتين‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬القبيلة‭ ‬نفسها‭ ‬الذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالى‭ ‬3500،‭ ‬تغيير‭ ‬حياتهم‭ ‬مع‭ ‬دخولهم‭ ‬المدينة‭ ‬واعتناقهم‭ ‬الاسلام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المسلم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭. ‬ومنذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬يناير،‭ ‬يعيش‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬كوخ،‭ ‬بينما‭ ‬يقوم‭ ‬اطفالهم‭ ‬بملابسهم‭ ‬الاسلامية‭ ‬او‭ ‬حجاباتهم‭ ‬بتلاوة‭ ‬القرآن‭.‬

وتحاول‭ ‬العائلات‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تحسين‭ ‬ظروفها‭ ‬المعيشية‭ ‬التي‭ ‬اصبحت‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬ارضها‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬بفعل‭ ‬انتشار‭ ‬مزارع‭ ‬زيت‭ ‬النخيل‭ ‬ومناجم‭ ‬الفحم‭. ‬يقول‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬زعيم‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬باتت‭ ‬الدولة‭ ‬تولينا‭ ‬اهتماما‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬قبل‭ ‬اعتناقنا‭ ‬الاسلام‭ ‬تتجاهلنا‭. ‬ورحبت‭ ‬السلطات‭ ‬الاندونيسية‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭. ‬لكن‭ ‬المنتقدين‭ ‬يرون‭ ‬انها‭ ‬مجرد‭ ‬خيار‭ ‬يائس‭ ‬ويشددون‭ ‬على‭ ‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬قبائل‭ ‬السكان‭ ‬الاصليين‭. ‬وهذه‭ ‬القبائل‭ ‬مهددة‭ ‬بانحسار‭ ‬الغابات‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬توسع‭ ‬زراعات‭ ‬زيت‭ ‬النخيل‭ ‬الذي‭ ‬تحتل‭ ‬اندونيسيا‭ ‬المرتبة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬انتاجه‭ ‬عالميا‭.‬

يرى‭ ‬مدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الشعوب‭ ‬الاصلية‭ ‬ان‭ ‬مبادرة‭ ‬افراد‭ ‬اورانغ‭ ‬ريمبا‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬سكان‭ ‬الادغال‭ ‬‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬خيار‭ ‬يائسا‭ ‬يبرز‭ ‬فشل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الرحل‭.‬

ويأسف‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدافعون‭ ‬لانه‭ ‬حتى‭ ‬القبائل‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬رحلا‭ ‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬باتت‭ ‬تنزع‭ ‬الى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬نمط‭ ‬عيش‭ ‬الرحل‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭. ‬وقالت‭ ‬روكا‭ ‬سومبولينغي‭ ‬الامينة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬حماية‭ ‬الشعوب‭ ‬الاصلية‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬يجسد‭ ‬فشل‭ ‬الدولة‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬حمايتهم،‭ ‬مشيرة‭ ‬بذلك‭ ‬الى‭ ‬انحسار‭ ‬الغابات‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرحل‭ ‬يتوجهون‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬الى‭ ‬الدعاة‭ ‬المسلمين‭ ‬او‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬لانهم‭ ‬يوفرون‭ ‬لهم‭ ‬حماية‭.‬

‭-‬‭ ‬قبائل‭ ‬اندونيسيا‭ ‬‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬اندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬255‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬الف‭ ‬جزيرة‭ ‬وتملك‭ ‬احدى‭ ‬اكبر‭ ‬الغابات‭ ‬الاستوائية‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عديد‭ ‬قبائلها‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬وبين‭ ‬القبائل‭ ‬الاكثر‭ ‬شهرة‭ ‬الداياكس‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بورنيو‭ ‬الذي‭ ‬يضعون‭ ‬وشوما‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬حتى‭ ‬اخمص‭ ‬القدمين‭ ‬والمنتاوي‭ ‬الذين‭ ‬يصقولن‭ ‬اسنانهم‭ ‬لتبدو‭ ‬اجمل‭. ‬لكن‭ ‬قبيلة‭ ‬اورانغ‭ ‬ريمبا‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الرحل‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬الادغال‭ ‬بلا‭ ‬انقطاع‭.‬

يقول‭ ‬يوسف‭ ‬انه‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬غذاء‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬وان‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬افراد‭ ‬القبيلة‭ ‬وشركات‭ ‬تريد‭ ‬امتلاك‭ ‬اراضيهم‭ ‬تتزايد‭. ‬واليوم‭ ‬غير‭ ‬الارفاد‭ ‬المئتان‭ ‬الذين‭ ‬تخلوا‭ ‬عن‭ ‬حياة‭ ‬الرحل،‭ ‬نمط‭ ‬عيشهم‭ ‬ومظهرهم‭. ‬وقد‭ ‬تخلوا‭ ‬عن‭ ‬لباسهم‭ ‬التقليدي‭ ‬وارتدوا‭ ‬ملابس‭ ‬وفرتها‭ ‬الدولة‭ ‬ومنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭.‬

ويؤكد‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدعى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نغويوب‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭. ‬وقد‭ ‬اختار‭ ‬لنفسه‭ ‬اسم‭ ‬يوسف‭ ‬بعدما‭ ‬اعتنق‭ ‬الاسلام‭.‬

‭-‬‭ ‬اعتقاد‭ ‬بالخرافات‭-‬

لكن‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬افراد‭ ‬المجموعة‭ ‬مستعدون‭ ‬لقطع‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬ويحتمون‭ ‬بقطع‭ ‬بلاستيك‭ ‬مثبتة‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬خشب‭ ‬ويصطادون‭ ‬بعض‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬يعثرون‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬اشجار‭ ‬زيت‭ ‬النخيل‭.‬

وهم‭ ‬يغيرون‭ ‬مكان‭ ‬اقامتهم‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬صيد‭ ‬او‭ ‬عندما‭ ‬يموت‭ ‬احدهم‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬العيش‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‭ ‬يبدون‭ ‬مصرين‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬عيشهم‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الترحال‭ ‬والصيد‭ ‬ويرفضون‭ ‬اعتناق‭ ‬الاسلام‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬انتقال‭ ‬الى‭ ‬حياة‭ ‬الحضر‭.‬

وقال‭ ‬مايل‭ ‬زعيم‭ ‬المجموعة‭ ‬بحسب‭ ‬تقاليدنا‭ ‬تغيير‭ ‬الدين‭ ‬ليس‭ ‬مسموحا‭ ‬به‭. ‬واضاف‭ ‬نخشى‭ ‬ان‭ ‬تأسرنا‭ ‬النمور‭ ‬اذا‭ ‬اخلينا‭ ‬بقسمنا‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬اعتنق‭ ‬افراد‭ ‬من‭ ‬الرحل‭ ‬ديانة‭ ‬اخرى،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بهذا‭ ‬العدد‭ ‬وفي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موضع‭ ‬ارتياح‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬ضمن‭ ‬المجتمع‭.‬

ويؤكد‭ ‬يوسف‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬اعتناقه‭ ‬الاسلام‭ ‬بدا‭ ‬يشعر‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الهدوء،‭ ‬لكنه‭ ‬يقر‭ ‬بان‭ ‬التأقلم‭ ‬تطلب‭ ‬وقتا‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اسرته‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنتظر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اوراق‭ ‬الهوية‭.‬

واندونيسيا‭ ‬هي‭ ‬اول‭ ‬منتج‭ ‬عالمي‭ ‬لزيت‭ ‬النخيل‭ ‬وهي‭ ‬صناعة‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬ازالة‭ ‬الغابات‭ ‬وتأثر‭ ‬اكثر‭ ‬فاكثر‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬العيش‭ ‬التقليدي‭ ‬للرحل‭.‬

واتصل‭ ‬ممثلو‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬مسلمة‭ ‬وممثلون‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬الاندونيسية‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬افراد‭ ‬القبائل‭ ‬الرحل‭ ‬على‭ ‬التمدن‭ ‬وذلك‭ ‬لتسهيل‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬وايضا‭ ‬الاحصاء‭.‬

وفي‭ ‬اندونيسيا‭ ‬البلد‭ ‬المسلم‭ ‬الاكثر‭ ‬سكانا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬‭(‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭)‬،‭ ‬يحتاج‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية‭ ‬الى‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬الديانة‭. ‬ولعل‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬اعتناق‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرحل‭ ‬الدين‭ ‬الاسلامي‭.‬