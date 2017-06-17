تقرير لوكالة الانباء الفرنسية عن ممارسات جنسيةفي كابول يحصد جائزة مرموقة

هونغ‭ ‬كونغ–أ‭ ‬ف‭ ‬ب:‭ ‬فاز‭ ‬مكتب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬باحدى‭ ‬أهم‭ ‬جوائز‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬اثر‭ ‬تقرير‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬عادة‭ ‬لعب‭ ‬الغملان‭ ‬(باشا‭ ‬بازي)‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬استعبادا‭ ‬جنسيا‭ ‬للأطفال‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬التي‭ ‬تمزقها‭ ‬الحرب‭.‬

وفاز‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬أنوج‭ ‬شوبرا‭ ‬وفريق‭ ‬الصحافيين‭ ‬والمصورين‭ ‬وصحافيو‭ ‬الفيديو‭ ‬بجائزة‭ ‬جمعية‭ ‬الناشرين‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬(سوبا)‭ ‬عن‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لتقريرهم‭ ‬الحصري‭ ‬عن‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬فيها‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬ممارسة‭ ‬باشا‭ ‬بازي‭ ‬للتغلغل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأمن‭.‬

وتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الجائزة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الخميس‭ ‬أشادت‭ ‬خلاله‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بـالتحقيق‭ ‬المثير‭ ‬للإعجاب‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬أكثر‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬تغطيتها‭ ‬إعلاميا،‭ ‬والذي‭ ‬سلط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للرعب‭.‬

وفازت‭ ‬كذلك‭ ‬صحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعنف‭ ‬وغياب‭ ‬العدالة‭ ‬تجاه‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬لتقرير‭ ‬عن‭ ‬الماوية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وفاز‭ ‬مكتب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬كتابة‭ ‬التقارير‭ ‬الإخبارية‭ ‬باللغة‭ ‬الانكليزية‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬صحافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بفضل‭ ‬عمله‭ ‬المتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬باشا‭ ‬بازي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬الاقليمي‭ ‬لمكتب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭-‬المحيط‭ ‬الهادىء‭ ‬فيليب‭ ‬ماسونيه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سعيدة‭ ‬بالشهادة‭ ‬الصادرة‭ ‬بخصوص‭ ‬العمل‭ ‬الجيد‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬مكتبنا‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬الذي،‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬يعمل‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الصعوبة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتكون‭ ‬ممكنة‭ ‬لولا‭ ‬جرأة‭ ‬الضحايا‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬إلينا‭ ‬وشاركونا‭ ‬قصصهم‭.‬

وتحدث‭ ‬تقرير‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بالتفصيل‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬استغلال‭ ‬متمردي‭ ‬طالبان‭ ‬الأطفال‭ ‬لزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬الهجمات‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬افغانستان‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وأمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأفغاني‭ ‬أشرف‭ ‬غني‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬باشا‭ ‬بازي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬تقرير‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭.‬

وواصل‭ ‬المكتب‭ ‬متابعته‭ ‬للقضية‭ ‬بعد‭ ‬التقرير‭ ‬الاولي‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬تأثير‭ ‬الاستعباد‭ ‬الجنسي‭ ‬للأطفال‭. ‬ويخطط‭ ‬كذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬تحقيقاته‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬القضية‭ ‬عبر‭ ‬متابعة‭ ‬حياة‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬باشا‭ ‬بازي‭ ‬وصراعهم‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬تأثير‭ ‬مابعد‭ ‬الصدمة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬ولا‭ ‬تقدم‭ ‬سلطاته‭ ‬الكثير‭ ‬لدعم‭ ‬الضحايا‭.‬