لاعب فرنسي شهير يتزوج سراً في اسبانيا

مدريد–‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب:‭ ‬تزوج‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬واتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬انطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬من‭ ‬صديقته‭ ‬اريكا‭ ‬تشوبيرينا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬سري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬توليدو‭ ‬باسبانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسبانية‭ ‬الجمعة‭. ‬واقيم‭ ‬حفل‭ ‬الزواج‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بالاسيو‭ ‬دي‭ ‬غاليانا،‭ ‬وحضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مثل‭ ‬خوانفران‭ ‬وكوكي‭ ‬ومواطنه‭ ‬كيفن‭ ‬غاميرو‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ال‭ ‬موندوان‭ ‬احتفاله‭ ‬بهذا‭ ‬الزواج‭ ‬فاجأ‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭. ‬والتقى‭ ‬غريزمان‭ ‬بتشوبيرينا،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭. ‬ولديهما‭ ‬ابنة‭ ‬اسمها‭ ‬ميا‭ ‬وتبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭. ‬ونشر‭ ‬اللاعب‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستاغرام‭ ‬الخميس،‭ ‬شريطا‭ ‬مصورا‭ ‬قصيرا‭ ‬يقوم‭ ‬خلاله‭ ‬بفتح‭ ‬زجاجة‭ ‬من‭ ‬الشمبانيا‭ ‬بجانب‭ ‬حوض‭ ‬سباحة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يشير‭ ‬فيه‭ ‬بوضوح‭ ‬الى‭ ‬سبب‭ ‬الاحتفال‭. ‬ويستعد‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬الارجنتين‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬لاقامة‭ ‬حفل‭ ‬زفافه‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬صديقته‭ ‬انطونيلا‭ ‬روكوزو‭ ‬في‭ ‬بلدته‭ ‬روزاريو‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬حزيران‭ ‬يونيو‭ ‬الحالي‭.‬