لافروف يضعّف من ترجيح الجيش الروسي مقتل البغدادي قرب الرقة

التحالف الدولي يحقق في المعلومات ولا تأكيد لديه
موسكو- بيروت -الزمان
أكد الجيش الروسي الجمعة انه قتل على الأرجح في سوريا زعيم تنظيم داعش في غارة شنتها طائراته في 28 أيار/مايو على اجتماع لقياديي التنظيم بالقرب من الرقة بشمال سوريا. لكن المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون قال لوكالة فرانس برس في رسالة الكترونية «لا نستطيع ان نؤكد هذه التقارير في الوقت الحالي». فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يوجد حتى الآن تأكيد مطلق على تصفية زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي جراء غارة روسية على الرقة في أواخر مايو/أيار الماضي. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الجمعة: «سمعت، طبعا هذه الأنباء. لكن لا تتوفر لدي حتى الآن معلومات تؤكد صحة هذه لمعلومات مئة بالمئة». وفي الوقت نفسه أكد لافروف أن لا داعي للمبالغة في أهمية القضاء المحتمل على البغدادي. وقال بهذا الخصوص: «كافة الأمثلة لهذا النوع من العمليات بهدف القضاء على قادة جماعات إرهابية، كانت دائما تحظى بقدر كبير من الحماسة وتحاط بضجة، ولكن على الرغم من ذلك، أثبتت التجربة أن مثل هذه الجماعات سرعان ما كانت تستعيد قدرتها القتالية». يأتي هذا الاعلان بينما يضيق الخناق على مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة، معقلهم في سوريا، الذي دخلته قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف عربي كردي معاد لداعش تسانده الولاياتالمتحدة. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قيادة الوحدة العسكرية الروسية في سوريا المتمركزة في حيميم «تلقت في أواخر أيار/مايو معلومات عن انعقاد اجتماع في الضاحية الجنوبية للرقة يشارك فيهقياديون من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي».
وأضافت ان «التحقق من المعلومات سمح بمعرفة ان الهدف من الاجتماع هو تنظيم قوافل لخروج المقاتلين من الرقة عبر +الممر الجنوبي+». وبعد تحليق استطلاعي لطائرة مُسيرة، شنت مقاتلات سوخوي «اس يو-34» و»اس يو-35» غارات في 28 أيار/مايو بين الساعة 00,35 و00,45 بتوقيت موسكو (اي 27 أيار/مايو بين الساعة 21,35و21,45 ت غ). وأكد الجيش الروسي أنه قتل في المجموع «حوالى ثلاثين من القادة العسكريين وعددا من المقاتلين يصل إلى 300». وتحدث خصوصا عن سليمان الشواخ «رئيس أمن» البغدادي و»امير» الرقة ابو حجيالمصري و»الأمير» ابراهيم نايف الحاج. وشنت روسيا في ايلول/سبتمبر 2015 حملة ضربات في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد. وأبرمت هدنة بين الجيش السوري والفصائل المقاتلة لكنها لا تشمل تنظيم داعش. تحولت الرقة التي استولى عليها داعش في 2014 الى رمز لفظائع تنظيم الدولة الاسلامية وقاعدة للتخطيط لاعتداءات في الخارج.
ويأتي اعلان الجيش الروسي بينما تستمر المعارك على الجبهات الشمالية والغربية والشرقية للمدينة. لكن تقدم القوات المعادية لداعش تباطأ بسبب هجمات مضادة لتنظيم داعش.
وتتواصل المواجهاتالجمعة في عدد من أحياء الرقة.
ودخل الجيش السوري ايضا منطقة الرقة في السادس من حزيران/يونيو متقدما في الغرب والجنوب غرب بإسناد جوي روسي كثيف.
كان الجيش الروسي أعلن انه قصف في 25 و29 و30 ايار/مايو وحدات لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تحاول الفرار من المدينة من الجنوب باتجاه مدينة تدمر الأثرية التي تسيطر عليها قوات الحكومة السورية .
ووعد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في اجتماع في آذار/مارس بالقضاء على «التهديد العالمي» الذي يشكله تنظيم داعش وزعيمه أبو بكر البغدادي .
وتوقع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حينذاك «موت» البغدادي قريبا، مؤكدا انه «مسألة وقت».