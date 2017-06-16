لافروف يضعّف من ترجيح الجيش الروسي مقتل البغدادي قرب الرقة

التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬ولا‭ ‬تأكيد‭ ‬لديه

موسكو‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬شنتها‭ ‬طائراته‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬على‭ ‬اجتماع‭ ‬لقياديي‭ ‬التنظيم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الرقة‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭. ‬لكن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ريان‭ ‬ديلون‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الكترونية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نؤكد‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬تأكيد‭ ‬مطلق‭ ‬على‭ ‬تصفية‭ ‬زعيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬الرقة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬مايو‭/‬أيار‭ ‬الماضي‭. ‬وأوضح‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬سمعت،‭ ‬طبعا‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬لدي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬معلومات‭ ‬تؤكد‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬لمعلومات‭ ‬مئة‭ ‬بالمئة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أكد‭ ‬لافروف‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للمبالغة‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬القضاء‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬البغدادي‭. ‬وقال‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭: ‬‮«‬كافة‭ ‬الأمثلة‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬بهدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬جماعات‭ ‬إرهابية،‭ ‬كانت‭ ‬دائما‭ ‬تحظى‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحماسة‭ ‬وتحاط‭ ‬بضجة،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أثبتت‭ ‬التجربة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تستعيد‭ ‬قدرتها‭ ‬القتالية‮»‬‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬بينما‭ ‬يضيق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬الرقة،‭ ‬معقلهم‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬الذي‭ ‬دخلته‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬عربي‭ ‬كردي‭ ‬معاد‭ ‬لداعش‭ ‬تسانده‭ ‬الولاياتالمتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قيادة‭ ‬الوحدة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬حيميم‭ ‬‮«‬تلقت‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬للرقة‭ ‬يشارك‭ ‬فيهقياديون‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإرهابي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬سمح‭ ‬بمعرفة‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬هو‭ ‬تنظيم‭ ‬قوافل‭ ‬لخروج‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬الرقة‭ ‬عبر‭ +‬الممر‭ ‬الجنوبي‭+‬‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬تحليق‭ ‬استطلاعي‭ ‬لطائرة‭ ‬مُسيرة،‭ ‬شنت‭ ‬مقاتلات‭ ‬سوخوي‭ ‬‮«‬اس‭ ‬يو‭-‬34‮»‬‭ ‬و»اس‭ ‬يو‭-‬35‮»‬‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬00‭,‬35‭ ‬و00‭,‬45‭ ‬بتوقيت‭ ‬موسكو‭ (‬اي‭ ‬27‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬21‭,‬35و21‭,‬45‭ ‬ت‭ ‬غ‭). ‬وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬300‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬سليمان‭ ‬الشواخ‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬أمن‮»‬‭ ‬البغدادي‭ ‬و»امير‮»‬‭ ‬الرقة‭ ‬ابو‭ ‬حجيالمصري‭ ‬و»الأمير‮»‬‭ ‬ابراهيم‭ ‬نايف‭ ‬الحاج‭. ‬وشنت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2015‭ ‬حملة‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬دعما‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬وأبرمت‭ ‬هدنة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬تحولت‭ ‬الرقة‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬الى‭ ‬رمز‭ ‬لفظائع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وقاعدة‭ ‬للتخطيط‭ ‬لاعتداءات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬

ويأتي‭ ‬اعلان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بينما‭ ‬تستمر‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬الجبهات‭ ‬الشمالية‭ ‬والغربية‭ ‬والشرقية‭ ‬للمدينة‭. ‬لكن‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬المعادية‭ ‬لداعش‭ ‬تباطأ‭ ‬بسبب‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭. ‬

وتتواصل‭ ‬المواجهاتالجمعة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬الرقة‭. ‬

ودخل‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬ايضا‭ ‬منطقة‭ ‬الرقة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬متقدما‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬والجنوب‭ ‬غرب‭ ‬بإسناد‭ ‬جوي‭ ‬روسي‭ ‬كثيف‭.‬

‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أعلن‭ ‬انه‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬و29‭ ‬و30‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬وحدات‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬باتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ . ‬

ووعد‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يشكله‭ ‬تنظيم‮ ‬‭ ‬داعش‭ ‬وزعيمه‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ . ‬

وتوقع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬حينذاك‭ ‬‮«‬موت‮»‬‭ ‬البغدادي‭ ‬قريبا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬وقت‮»‬‭.‬