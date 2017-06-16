مصدر دبلوماسي لـ (الزمان): مصر أبلغت الوسطاء شروطها لحل الأزمة مع قطر 

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬الحل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للازمة‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬هو‭ ‬الاقرب‭ ‬للخروج‭ ‬منها،‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬القطر‭ ‬تجاوبت‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الشروط‭ ‬التى‭ ‬طالبت‭ ‬بها‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬ومصر‭ ‬والتى‭ ‬حملها‭ ‬الوسيط‭ ‬الكويتي‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬فتح‭ ‬مساحة‭ ‬اعلامية‭ ‬لمعارضى‭ ‬الانظمة‭ ‬الخليجية‭ ‬ومصر‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترغب‭ ‬فى‭ ‬ايجاد‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬حتى‭ ‬لايؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭.‬

‮ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬حددت‭ ‬للوسطاء‭ ‬الشروط‭ ‬المصرية‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فى‭ ‬سداد‭ ‬قطر‭ ‬لخسائر‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬دعمها‭ ‬للمنظمات‭ ‬الارهابية‭ ‬التى‭ ‬ساندتها‭ ‬وطرد‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬اراضي‭ ‬قطر‭ ‬وتسليم‭ ‬المطلوبين‭ ‬منهم‭ ‬للانتربول‭ ‬الدولي‭ ‬واغلاق‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬والتعهد‭ ‬بالكف‭ ‬عن‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬اثارة‭ ‬الفتن‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اخوانية‭ ‬النقاب‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬الدولى‭ ‬للاخوان‭ ‬عقد‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬استجابة‭ ‬قطر‭ ‬للضغوط‭ ‬الخارجية‭ ‬بطرد‭ ‬قادة‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬اراضيها‭ ‬وان‭ ‬تركيا‭ ‬تعد‭ ‬اقرب‭ ‬البدائل‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬يتوجه‭ ‬اليها‭ ‬قادة‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬مطالبة‭ ‬قطر‭ ‬لهم‭ ‬بمغادرة‭ ‬البلاد‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬كشف‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬بدير‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الخليجية‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قطر‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬خليجيا‭ ‬لقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬،الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تفاوضاً‭ ‬باستمرار‭ ‬العلاقة‭ ‬بصورة‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬الخليج‭ ‬بحيث‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مشيرا‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬القطرية‭ ‬الايرانية‭ ‬هي‭ ‬اهم‭ ‬العوائق‭ ‬امام‭ ‬نجاح‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لهما‭ ‬علاقات‭ ‬مستقرة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعتراض‭ ‬اي‭ ‬طرف‭ ‬خليجي‮ ‬‭.‬