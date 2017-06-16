مصدر دبلوماسي لـ (الزمان): مصر أبلغت الوسطاء شروطها لحل الأزمة مع قطر 

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان الحل الدبلوماسي للازمة مع قطر هو الاقرب للخروج منها، خاصة ان القطر تجاوبت مع بعض الشروط التى طالبت بها الدول الخليجية ومصر والتى حملها الوسيط الكويتي حيث رفضت فتح مساحة اعلامية لمعارضى الانظمة الخليجية ومصر ، كما ان الولايات المتحدة ترغب فى ايجاد سياسي للازمة حتى لايؤثر ذلك على الترتيبات الخاصة بالمنطقة فى مجال مكافحة الارهاب.
واكد المصدر ان مصر حددت للوسطاء الشروط المصرية للمصالحة مع قطر والمتمثلة فى سداد قطر لخسائر مصر من دعمها للمنظمات الارهابية التى ساندتها وطرد الاخوان من اراضي قطر وتسليم المطلوبين منهم للانتربول الدولي واغلاق قناة الجزيرة والتعهد بالكف عن التحريض على اثارة الفتن فى الداخل .
فى السياق ذاته كشفت مصادر اخوانية النقاب ان التنظيم الدولى للاخوان عقد فى الايام الماضية اجتماعات مكثفة للبحث عن بدائل فى حالة استجابة قطر للضغوط الخارجية بطرد قادة الاخوان من اراضيها وان تركيا تعد اقرب البدائل التى سوف يتوجه اليها قادة الاخوان فى حالة مطالبة قطر لهم بمغادرة البلاد .
من جانبه كشف د/ سعد بدير مدير مركز الدراسات الخليجية العربية فى تصريحات خاصة للزمان ان قطر رفضت طلبا خليجيا لقطع العلاقات بصورة كاملة مع ايران ،الا ان هناك تفاوضاً باستمرار العلاقة بصورة لا تؤثر على امن الخليج بحيث تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي مشيرا ان العلاقات القطرية الايرانية هي اهم العوائق امام نجاح جهود الوساطة. في حين ان الكويت وسلطنة عمان لهما علاقات مستقرة مع ايران من دون اعتراض اي طرف خليجي .