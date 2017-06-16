القضاء المغربي يرجىء محاكمة 25 صحراوياً

الرباط – الزمان
علن القضاء المغربي Yرجاء محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصرا في قوات الأمن المغربية في 2010 ما يعني إرجاء إصدار الحكم في هذه القضية بعدما كان متوقعا في بداية تموز/يوليو. وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي للصحافة ان محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط «قررت ان ترجىء الى 11 تموز/يوليو» جلسات المحاكمة وذلك بعد مرافعات الدفاع الخميس.
ويعني ذلك إرجاء الحكم في القضية والذي كان متوقعا صدوره بداية تموز/يوليو بحسب أحد محامي الجهة المدنية. وبعد محاكمة أولى في 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت نهاية 2016 أمام القضاء المدني، محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 شرطيا ودركيا مغربيا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في مخيم «اكديم ازيك» خارج مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية. وحكم عليهم أمام القضاء العسكري باحكام بالسجن تراوحت بين 20 عاما والمؤبد. وطلبت النيابة في ختام جلسة الثلاثاء «عقوبات قاسية من دون تحديدها». واوضح الداكي ان المحامين الذين كلفتهم المحكمة الدفاع عن المتهمين بعد انسحاب هؤلاء وهيئة الدفاع عنهم منتصف أيار/مايو، «طلبوا خصوصا تبرئة» موكليهم و»أخذ الظروف المخففة في الاعتبار».