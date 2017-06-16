القضاء المغربي يرجىء محاكمة 25 صحراوياً

الرباط‭ – ‬الزمان‮ ‬

علن‭ ‬القضاء‭ ‬المغربي‭ ‬Yرجاء‭ ‬محاكمة‭ ‬25‭ ‬صحراويا‭ ‬متهمين‭ ‬بقتل‭ ‬11‭ ‬عنصرا‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إرجاء‭ ‬إصدار‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭. ‬وقال‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالرباط‭ ‬حسن‭ ‬الداكي‭ ‬للصحافة‭ ‬ان‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬سلا‭ ‬قرب‭ ‬الرباط‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬ان‭ ‬ترجىء‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬تموز‭/‬يوليو‮»‬‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرافعات‭ ‬الدفاع‭ ‬الخميس‭.‬

ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬إرجاء‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬صدوره‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بحسب‭ ‬أحد‭ ‬محامي‭ ‬الجهة‭ ‬المدنية‭. ‬وبعد‭ ‬محاكمة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري،‭ ‬استؤنفت‭ ‬نهاية‭ ‬2016‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬المدني،‭ ‬محاكمة‭ ‬25‭ ‬صحراويا‭ ‬متهمين‭ ‬بقتل‭ ‬11‭ ‬شرطيا‭ ‬ودركيا‭ ‬مغربيا‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬‮«‬اكديم‭ ‬ازيك‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬مدينة‭ ‬العيون‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭. ‬وحكم‭ ‬عليهم‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬باحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬والمؤبد‭. ‬وطلبت‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬جلسة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديدها‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬الداكي‭ ‬ان‭ ‬المحامين‭ ‬الذين‭ ‬كلفتهم‭ ‬المحكمة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المتهمين‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬هؤلاء‭ ‬وهيئة‭ ‬الدفاع‭ ‬عنهم‭ ‬منتصف‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬‮«‬طلبوا‭ ‬خصوصا‭ ‬تبرئة‮»‬‭ ‬موكليهم‭ ‬و»أخذ‭ ‬الظروف‭ ‬المخففة‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬