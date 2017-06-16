مباحثات تركية سعودية في مكة المكرمة حول أزمة قطر

انتهاء‭ ‬التدريبات‭ ‬العسكرية‭ ‬الامريكية‭ ‬القطرية‮ ‬

مكة‭ ‬المكرمة‭-‬‮ ‬‭ ‬جنيف‭ – ‬الدوحة‭ -‬الزمان‮ ‬

بحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‮ ‬‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬السعودية‮ ‬‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لمحاولة‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬تركي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

وقطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬ومصر‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬بتهمة‭ “‬دعم‭ ‬منظمات‭ ‬متطرفة‭”‬،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬رفضته‭ ‬الامارة‭ ‬بشدة‭.‬

وسينتقل‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬الخميس‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬الى‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬حيث‭ ‬يمضي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

وكان‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬زار‭ ‬الدوحة‭ ‬الاربعاء‭ ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬الحوار‭ ‬إثر‭ ‬لقائه‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬قطري‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التدريبات‭ ‬العسكرية‭ ‬مع‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬استمرار‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬الدوحة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬الأوروبيين‭ ‬لقطر‭ ‬يطلبون‭ ‬اجراء‭ ‬تدريبات‭ ‬مشتركة‭. ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬القطرية‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الكواري‭ ‬ان‭ ‬أربع‭ ‬قطع‭ ‬للبحرية‭ ‬الاميركية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬المشترك‭ ‬والذي‭ ‬طلبته‭ ‬البحرية‭ ‬الاميركية‭ “‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬اسابيع‭”. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬تدريبات‭ ‬جديدة‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭ ‬قطر‭ ‬وحلفاء‭ ‬آخرون‭ ‬ستتم‭ ‬قريبا‭ ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ “‬عددا‭ ‬من‭ ‬حلفائنا‭ ‬الاوروبيين‭ ‬يطلبون‭ ‬إجراء‭ ‬مناورات‭ ‬في‭ ‬مياهنا‭”. ‬وتجري‭ ‬التدريبات‭ ‬الأميركية‭ ‬القطرية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬سنويا‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الإمارة،‭ ‬بحسب‭ ‬الضابط‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البحرية‭ ‬القطرية‭ ‬أجرت‭ ‬هذه‭ ‬المناورات‭ “‬في‭ ‬شكل‭ ‬طبيعي‭” ‬رغم‭ ‬التوتر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭.‬

فيما‮ ‬‭ ‬اتهم‭ ‬مسؤول‭ ‬قطري‭ ‬الجمعة‭ ‬السعودية‭ ‬وحلفاءها‭ ‬بفرض‭ “‬حصار‭” ‬على‭ ‬بلاده،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬عقوبات‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬تأثيراتها‭ ‬مدمرة‭ ‬وأشد‭ ‬من‭ ‬جدار‭ ‬برلين‭.‬

ووصف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صميخ‭ ‬المري‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬القطرية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ضد‭ ‬قطر‭ ‬بانها‭ “‬عقوبات‭ ‬جماعية‭”‬،‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬قضية‭ ‬أم‭ ‬قطرية‭ ‬تم‭ ‬فصلها‭ ‬عن‭ ‬رضيعها‭.‬

وقال‭ ‬المري‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬لقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬يشكل‭ “‬انتهاكا‭” ‬لحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭.‬

وقال‭ ‬المري‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بالعربية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مترجم‭ “‬هذا‭ ‬الحصار‭ ‬وهذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الجماعية‭”‬،‭ ‬ودعا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ “‬هي‭ ‬أقسى‭ ‬من‭ ‬جدار‭ ‬برلين‭ ‬الذي‭ ‬فرّق‭ ‬بين‭ ‬الأسر‭”.‬

وأعلن‭ ‬المري‭ ‬ان‭ ‬لجنته‭ ‬تلقت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬1064‭ ‬شكوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بكافة‭ ‬الانتهاكات‭.‬