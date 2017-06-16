مباحثات تركية سعودية في مكة المكرمة حول أزمة قطر

انتهاء التدريبات العسكرية الامريكية القطرية
مكة المكرمة- جنيف – الدوحة -الزمان
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الذي وصل الجمعة الى السعودية مع الملك سلمان بن عبد العزيز مواصلة الجهود لمحاولة حل الأزمة الدبلوماسية في الخليج. وقال مصدر دبلوماسي تركي لفرانس برس ان تشاوش اوغلو وصل الى مدينة جدة على البحر الأحمر.
وقطعت السعودية والامارات ومصر ودول عربية أخرى في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بتهمة “دعم منظمات متطرفة”، الامر الذي رفضته الامارة بشدة.
وسينتقل تشاوش اوغلو الذي التقى الخميس نظيره الكويتي في الكويت، الى مكة المكرمة حيث يمضي الملك سلمان الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
وكان الوزير التركي زار الدوحة الاربعاء حيث دعا الى الحوار إثر لقائه أمير قطر ووزير الخارجية. فيما اكد مسؤول عسكري قطري في ختام ثلاثة أيام من التدريبات العسكرية مع البحرية الأميركية وعلى خلفية استمرار الازمة بين الدوحة وعدد من دول الخليج ان العديد من الحلفاء الأوروبيين لقطر يطلبون اجراء تدريبات مشتركة. وقال قائد القوات البحرية القطرية محمد جاسم الكواري ان أربع قطع للبحرية الاميركية شاركت في التدريب المشترك والذي طلبته البحرية الاميركية “قبل بضعة اسابيع”. واوضح ان تدريبات جديدة تشارك فيها قطر وحلفاء آخرون ستتم قريبا وقال لوكالة فرانس برس ان “عددا من حلفائنا الاوروبيين يطلبون إجراء مناورات في مياهنا”. وتجري التدريبات الأميركية القطرية أربع مرات سنويا قبالة سواحل الإمارة، بحسب الضابط الذي لفت الى ان البحرية القطرية أجرت هذه المناورات “في شكل طبيعي” رغم التوتر الدبلوماسي في الخليج.
فيما اتهم مسؤول قطري الجمعة السعودية وحلفاءها بفرض “حصار” على بلاده، وذلك عبر عقوبات بحسب قوله تأثيراتها مدمرة وأشد من جدار برلين.
ووصف علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان الاجراءات التي اتخذتها هذه الدول ضد قطر بانها “عقوبات جماعية”، واشار الى قضية أم قطرية تم فصلها عن رضيعها.
وقال المري ان القرار الذي اتخذته دول عدة لقطع العلاقات مع قطر يشكل “انتهاكا” لحقوق المواطنين في المنطقة كلها.
وقال المري للصحافيين في جنيف بالعربية من خلال مترجم “هذا الحصار وهذه الاجراءات أدت الى ما يسمى بالعقوبات الجماعية”، ودعا المجتمع الدولي الى التدخل.
واضاف ان هذه الاجراءات “هي أقسى من جدار برلين الذي فرّق بين الأسر”.
وأعلن المري ان لجنته تلقت حتى الآن 1064 شكوى تتعلق بكافة الانتهاكات.